liverpoolsweden.se efter matchen - Schyst position, domar'n!

Liverpool tappade segern mot Manchester United i den 84:e minuten efter att Zlatan Ibrahimovic nickat in kvitteringen. Det som stör en aning är att upprinnelsen till målet föranleddes av en offsidesituation, men det som stör otroligt mycket är hur dåligt positionerad den assisterande domaren var vid situationen.





Valencia borde alltså blivit avblåst och målet skulle inte ha godkänts.



Men. Jag skyller inte poängtappet på domaren eftersom att jag förstår att det går snabbt där ute och att det kan vara svårt att få alla beslut i marginalsnåla situationer helt rätt under en match. Jag kan inte kräva en perfekt prestation från domaren i varje given situation, precis på samma sätt som det är svårt att kräva en absolut perfekt prestation från sitt eget lag i varje situation. Tempot är högt. Intensiteten är hög. Och så vidare. Men...



Det jag allra minst ska kunna kräva av en assiterande domare, som har en huvudsaklig uppgift, det är att befinna sig i korrekt position. Den positionen är att vara i linje med backlinjen för att kunna avgöra huruvida en spelare befinner sig i offsideposition när bollen går. Det är inte, som domaren på bilden gör, att stå tre meter längre ner än backlinjen. Därifrån är det totalt omöjligt att fatta ett korrekt beslut i en offsidesituation. Därifrån har han ingensomhelst översikt. Han tittar på bollen och ser Valencias position men är helt oviss om hur det ser ut i straffområdet.







Vad som alltså är ofattbart dåligt av domaren i den här situtationen är att han är väldigt slapp sitt positionerande och det är det som frustrerar mig mer än om han bara hade läst av situationen fel fast ur rätt position.



Jag är oftast väldigt förlåtande mot domarna även om jag i stridens hetta kan bli otroligt irriterad när ett felaktigt domslut drabbar mitt lag. Något bland det värsta jag vet är när man skyller en förlust på domaren, eftersom man ofta lägger över ansvaret för sin egen undermåliga prestation på någon annan. Men en assisterande domare har en egentlig uppgift, en enda sak i sitt rörelsemönster som han behöver tänka på. Därför tycker jag att det allra minsta man kan begära av en yrkesman med de arbetsbeskrvningarna ska kunna befinna sig i rätt position när hans beslut är potentiellt absolut matchavgörande.



2017-01-16 11:12:00

