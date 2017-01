Lucas trivs med stämningen i truppen

Lucas Lleiva har varit i klubben i snart tio år och enligt honom så har stämningen aldrig varit så bra som nu.

Lucas Lleiva börjar närma sig tio år som



”Stämningen i truppen har förmodligen aldrig varit så bra som den är nu under mina år i klubben.”



”Vi har en väldigt bra grupp av spelare, det finns ingen spelare här som tror att han är bättre än någon annan.”



”Det handlar verkligen om lagarbete och det är verkligen roligt att arbeta ihop med alla som är här.”



”För tillfället så går det väldigt bra för oss och förhoppningsvis så kan vi fortsätta så här så kommer detta att bli en bra säsong.”



Det drar ihop sig till semifinal i ligacupen och Lucas hoppas såklart på speltid:



”Alla är redo för spel”



”Förhoppningsvis så får jag spela då jag har spelat i alla rundor hittills. Det är en turnering som vi vill prestera i och vi var nära förra året.”



”Förhoppningsvis så kan vi göra två bra matcher i semifinalen mot ett bra lag och ta oss till final.”



”Jag behöver anpassa mig för att spela mittback. Jag har spelat där många gånger och för varje match så blir du mer bekväm men där är mycket att lära.”



”Jag är en mittfältare som lär sig en ny position och det är bra för mig, det kommer att hjälpa mig i framtiden.”



2017-01-10 22:28:43

