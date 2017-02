Månadens spelare tror att laget kommer att vända trenden

Giorginio Wijnaldum utsågs till månadens spelare under en period där laget har gått riktigt dåligt, men holländaren tror att Liverpool kommer att börja vinna fotbollsmatcher igen, bara de behåller tron på det de gör.

Giorginio Wijnaldum efter en, förvisso helt okej, säsong i ett Newcastle som åkte ur Premier League. Men han tog i början av säsongen en plats i startelvan och gjorde mycket bra ifrån sig utan att för den delen vara iögonfallande fantastisk.



Han har dock hållit en jämn nivå även under den i övrigt usla januari månad och belönades också som månadens spelare. Han har dock svårt att sätta fingret på varför spelet inte har fungerat under senaste tiden.



“Det är svårt att säga. Folk brukar fråga varför vi inte presterar lika bra som innan, om det beror på antalet matcher vi har spelat, eftersom vi har spelat många matcher på kort tid, men andra lag har haft samma schema utan att tappa poäng.”



“Ibland så har man flyt och ibland så man inte det. Vi befinner oss i en situation där vi inte har något flyt, men vi måste ha självförtroendet och tron att vi kan vända på det. Vi visade det mot Chelsea, men vi måste också visa det mot andra lag vi möter. Vi måste hitta fokus att spela som vi gjorde innan, att spela med frihet.”



”Om man inte samlar så många poäng, för att man förlorar för många matcher och inte spelar så som man gjorde innan, så tror jag att man tappar i självförtroende. Men nu måste vi se till att vi hittar tillbaka igen och spela som vi gjorde innan för att få mer självförtroende och börja vinna matcher igen.”



Härnäst väntar Tottenham på Anfield, ett Tottenham som just nu ligger på andra plats i tabellen, fyra poäng före Liverpool. Enligt WIjnaldum är det viktigt för laget att behålla tron på sig själva och förmågan som bevisligen finns där.



”För mig är varje match en ny möjlighet, så till och med efter en match där vi har spelat bra och vunnit så njuter vi lite av det, men sedan fokuserar man på nästa match igen. Det är det vi försöker göra nu, försöker lära oss från misstagen som vi har gjort i matcherna. Vi ser fram emot att göra bättre från oss i varje match.”



”Det är inte så att jag tänker på matcherna hela tiden, men jag tänker på de situationer där jag hade kunnat göra bättre ifrån mig och situationer som jag gjorde bra för att ta med mig det och lära mig av det för att göra en bättre match nästa gång.”



Wijnaldum har nyligen gjort mål både mot Manchester City och Chelsea och har haft sina toppar mot lag som ligger högre upp i Premier League-tabellen.



”Jag tror inte att det bara är jag utan hela laget. Det blir enklare för mig eftersom när vi som lag presterar bra så är det lättare för alla spelare att visa sin kvalitet - och så har det varit för mig i de större matcherna.”



“Vi har ju faktiskt presterat bäst fotboll i de större matcherna, så det måste ha varit lättare för alla att prestera i de matcherna. Jag hade turen att göra viktiga mål i de matcherna. Det är lätt att säga insatserna mot de stora lagen, men jag tycker att det är hela laget som presterar som ett stort lag.”



2017-02-09 14:43:56

