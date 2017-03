2017-03-19 17:30

Manchester C - Liverpool

1-1



Manchester City - Liverpool 1-1 (0-0)

Liverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.



22. S Mignolet

2. N Clyne

32. J Matip

17. R Klavan

7. J Milner

5. G Wijnaldum

23. E Can

20. A Lallana

19. S Mané

11. R Firmino

10. P Coutinho

Byten: Trent Alexander-Arnold, 1. L Karius, 21. L Leiva, 6. D Lovren, 18. A Moreno, 27. D Origi, Benjamin Woodburn

2017-03-19 19:54:00

MålLiverpool: James Milner (51')Manchester City: Agüero (69')VarningarLiverpool: Firmino (16'), Matip (43'), Mané (89')Manchester City: Yaya Touré (22'), Clichy (50'), David Silva (50')Arena: Etihad StadiumDomare: Michael OliverLiverpool matchar en startelva som innehåller en ändring jämfört med förra matchen mot Burnley då Divock Origi startade. Idag är Firmino tillbaka och tar en plats i anfallet för Liverpool.I övrigt är det en förväntad startelva medi mål bakom backlinjen medochfortsätter centralt tillsammans medochvid sig. Tidigare nämndespelar centralt i en forwardsbesättning tillsammans medtill höger ochtill vänster.Bänken ser ut som följer: Karius, Moreno, Lovren, Lucas, Alexander-Arnold, Woodburn och Origi.Matchen rasar igång i högsta växel och efter sju minuter har det redan hunnit vara lite småkaos i båda straffområdena. Försvarsspel är inget av lagens signum och det märks.Machester City startar matchen lite lite vassare än Liverpool så tillvida att man kommer lite snabbare till straffområdet och skapar en del halvchanser. Manchster City ställer upp i block utanför eget straffområde där Liverpool stundtals har längre bollinnehav på offensiv planhalva.I minut 20 skapar City matchens första stora möjlighet när Sané spelar bollen in i straffområdet och den efter viss kalabalik dyker upp framför Silvas fötter som trycker bollen precis utanför Mignolets högerstolpe.Yaya Touré bör vara utvisad efter 23 minuter då han efter en glidtackling sätter dobbarna i bröstet på Emre Can. Michael Oliver väljer den lätta vägen och ger Touré gult kort.Liverpool har en bra period efter 25 minuter och kommer igenom farligt två gånger genom Mané och WIjnaldum, kanske bör man ha minst en straff. Kanske inte. Klart är att Yaya Touré ligger i farozonen framöver vad gäller sin andra varning då han är inblandad i en del tveksamheter för Citys del.Coutinho får Liverpools absolut bästa chans hittills när han bryter in och får ett superläge med högerfoten, skottet går precis utöver målet.City får en möjlighet när Fernandinho till slut missar helt öppet mål, Liverpool ställer och om Firmino får en jättemöjlighet på andra sidan. Matchen böljar fram och tillbaka efter 40 minuter.En ganska väntad första halvlek på Etihad med två lag som absolut vill vinna matchen för att hänga på i toppen. Båda lagen har skapat riktigt skarpa lägen även om Manchester City haft ett par fler. En otroligt svårdömd halvlek för domaren Michael Oliver efter flertalet situationer i lagens båda straffområde. Att Yaya Touré är kvar på plan efter tacklingen på Emre Can är dock ett stort frågetecken i betyget för Oliver. Manchester City äger matchen i 25 minuter då både Lallana och Coutinho är ganska osynliga.Efter första halvlekens tveksamma bedömningar så får Liverpool en straff precis i starten av andra halvlek. Det är James Milner som gör 1-0 till Liverpool.Liverpool verkar efter 60 minuter ha ganska god kontroll på matchen, Lallana har hittat rätt i sin enmanspress och det känns som att hela Liverpool ligger helt rätt defensivt och försvarar väl för att sedan ställa om. Manchester City bedriver ett väldigt slarvigt eget bollinnehav såhär långt i andra halvlek.Sergio Agüero kvitterar efter 69 minuter. Inspel från De Bruyne och Klavan står lite på hälarna.Manchster City skapar en stor möjlighet efter 75 minuter där De Bruyne till slut sätter bollen i stolen när både mittbackarna och Mignolet är överspelade. Matchen står absolut och väger, båda lagen går onekligen för seger.Lallana får en enorm möjlighet att göra 2-1 till Liverpool men missar bollen helt ren framför Caballero efter en fin framspelning från Firmino.Agüero får matchens sista stora möjlighet men trycker bollen högt över.står för en godkänd insats idag och någonstans sprider han trygghet, är ute och tar hand om sitt straffområde idag trots ett par svårbedömda situationer.gör en ok insats idag men man saknar hans offensiva spets.är en av matchens absolut bästa spelare, står ofta rätt och leder den här backlinjen framåt.är väldigt bra i första halvlek och gör det godkänt i andra, missar lite vid Manchester Citys kvittering.visar lugn och kyla i både defensiven och i det mål han gör på straff. Kan få en straff mot sig också när han skövlar ner Sterlig i eget straffområde men gör det stabilt.På mittfältet visaratt han växer in i Jordan Hendersons skor och tillsammans med matchens bästa spelareväxer Liverpools mittfält in i matchen och dominerar den andra halvleken närbestämt sig för att ta plats också.Framåt så är det ingen avellersom imponerar. Ibland går det snabbt och är riktigt giftigt men alldeles för ofta är det blekt med stora inslag av felbeslut.Matchens bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: Gigi WijnaldumLiverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.Mot Burnley saknade Liverpool fyra viktiga spelare i Lovren, Sturridge, Henderson och Firmino. Av dessa var bara Firmino tillbaka i träning under onsdagen vilket kan betyda att resten av kvartetten är uträknade mot Manchester City.Dinamo Zagrebs ökände ”rådgivare” Zdravko Mamic har i veckan nämnt att klubben är intresserad av att köpa eller låna Liverpools Marko Grujic, som just är tillbaka från lång skadefrånvaro. Men enligt Grujics agent är något sådant inte aktuellt.Dietmar Hamann härjade själv på mittfältet i Liverpool och i Gini Wijnaldum ser han något som inte har funnits sedan Steven Gerrard spelade för klubben.Ja, The Kop ska faktiskt byggas om i sommar. Men det gäller inte någon omfattande utbyggnad som den som gjordes på Main stand förra sommaren, utan utvidgning för att ge bättre plats åt rörelsehindrade supportrar.