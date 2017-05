Mane tog hem pris som årets spelare

Sadio Mane tog hem pris som Liverpools bästa spelare säsongen 2016/17 under tisdagens lagceremoni.

Manes debutsäsong i Liverpool går inte att beskriva som något annat än lyckad. Senegalesen gjorde 13 mål på 29 matcher i den röda tröjan och fick pris på Liverpools egna gala ikväll. Mane vann både pris som supportrarnas val av säsongens spelare, men tilldelades också priset för bästa spelar i laget när spelarna själva röstade. Emre Can s cykelspark mot Watford röstades inte helt otippat fram som säsongens mål, och Trent Alexander-Arnodl fick pris som säsongens unga spelare.På damsidan blev Sophie Ingle årets spelare. Ben Woodburn fick pris som årets akademispelare.Nedan följer samtliga priser som delades ut:Young Player of the Season – Trent Alexander-ArnoldSupporters Club of the Season – CyprusStaff Recognition Award – Disability support teamFirst Team Players’ Player of the Season – Sadio ManeAcademy Players’ Player of the Season – Ben WoodburnLadies Players’ Player of the Season – Sophie IngleBill Shankly Community Award – Jeremy BarnesOutstanding Team Achievement Award – Rome 1977 teamSpecial Recognition Award – Lucas Leiva Goal of the Season – Emre CanLifetime Achievement Award – Roger HuntPlayer of the Season – Sadio Mane