Markovic byter låneklubb?

Efter en mycket misslyckad säsong i Sporting i Portugal kan Lazar Markovic nu vara på väg tillbaka till England. Det är dock inte aktuellt med en återkomst till Liverpool utan i stället rapporterar Liverpool Echo att Hull City kan bli yttermittfältarens klubbadress resten av säsongen.

Lazar Markovic lånades ut från Liverpool till portugisiska Sporting Lissabon under hela säsongen 2016-17 och så som avtalet skrevs har ingen av parterna rätt att bryta lånekontraktet på egen hand utan enda sättet att ändra villkoren är om båda klubbarna är överens.



Till följd av en mycket misslyckad sejour av Markovic så här långt önskar Sporting avsluta avtalet och skicka hem yttermittfältaren. Enligt Liverpool Echo är Liverpool inte särskilt pigga på att ta tillbaka serben och när Hull Citys nya manager Marco Silva har uttryckt intresse för Markovic ska Jürgen Klopp ha givit sin välsignelse till att låta spelaren gå till Hull på lån. Samtal pågår enligt Echo mellan parterna.



Markovic kostade Liverpool 20 miljoner pund när han kom från Benfica sommaren 2014 och han stod för 3 mål på 34 matcher under sin första säsong i rött. I fjol var han utlånad till Fenerbahce och fick stora delar av säsongen ödelagd på grund av problem med hamstringmuskeln.



22-årige Lazar återvände till Liverpool för att träna med laget under försäsongen sommaren 2016, men lyckades inte övertyga Klopp om att han var en spelare att satsa på och drog därför till Sporting för att få fart på karriären. Markovic har bara startat två ligamatcher under säsongen och har inte spelat över huvud taget sedan matchen mot Legia Warsawa i Europa League den 7 december.



Hull är nästjumbo i Premier League och är knappast ett steg upp från Sporting, men vikten av att ges speltid snarare än att följa matcherna på läktaren eller i bästa fall på bänken kan vara en mer avgörande faktor för Markovic. Detta förutsatt att Liverpool kommer överens med först Sporting och sedan Hull.

2017-01-22 23:57:13

