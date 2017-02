Matip efter matchen

Likt många andra så är Joel Matip inte heller han särdeles nöjd med hur matchen mot Hull utvecklade sig eller hur spelet i stort har sett ut det senaste.

Joel Matip är inte heller han nöjd efter debaclet mot Hull och nu är det hårt arbete som gäller:



”Självklart så är vi besvikna. Vi försökte vinna den här matchen men vi räckte inte till.”



”Vi måste jobba hårdare. Första halvleken var helt enkelt inte bra nog. Andra halvlek var något bättre men inte heller den var bra nog. Vi måste starta tidigare och det är något som alla säger inte bara tränaren.”



”Vi måste ta oss upp på den nivå som vi hade tidigare och vi kommer att göra allt vi kan för att ta oss tillbaka dit och spela en fotboll som vi spelade.”



”Det var ingen bra dag för oss men nästa vecka så har vi nästa chans. Vi skall försöka att spela bättre och få med oss några poäng.”



2017-02-06 20:19:02

