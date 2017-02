Joel Matip pratar om lägret på La Manga och den väntande matchen mot Leicester City.

Liverpool har kommit hem från träningslägret på La Manga i Spanien och har börjat förbereda sig för matchen mot Leicester City på måndag. Enlig Joel Matip så var lägret en positiv upplevelse och moralen och stämningen i truppen är på topp."Det var intensivt, men fantastiskt. Vi befinner oss på ett bra ställe. Det var fem bra dagar där vi fick umgås som lagkamrater och vi skrattade mycket tillsammans. Vi tränade hårt och efter träningarna hade några roliga stunder. Vi jobbar alla tillsammans, vi vill alla vinna. Vi kommer allt närmre varandra och det kan bara hjälpa oss att uppnå bra saker."Jürgen Klopp valde som teambuilding-grepp att dra namn ur en hatt för att avgöra vilka som skulle dela rum under lägret."Jag fick Trent Alexander-Arnold. Det var bra. Jag vet inte om han var nöjd med mig, men jag är ganska tyst av mig så jag tror inte att jag störde honom så mycket."“It was fine. I'm not sure if he was okay with me but I'm pretty quiet so I don't think I will have disturbed him too much!”På måndag möter Liverpool de regernade mästarna Leicester och man kan väl lugnt påstå att de inte riktigt har visat några mästartakter den här säsongen. De har inte ens lyckats göra mål under 2017 och har inte vunnit på sex matcher i Premier League, ett trend som gör att de bara är en poäng från nedflyttningsplatser. Men Matip insisterar på att man absolut inte kan ta lätt på m atchen och säger att Liverpool måste spela med samma intensitet som i senaste segern mot Tottenham."Leicester hade en fantastisk fjolårsäsong, men i år har det varit tuffare för dem. De har kanske haft mer press på sig och att lag möjligen har spelat annorlunda mot dem. Det har varit tufft för dem, men de har kvalitet i sitt lag. Det blir en hård match. De visade sina kvaliteter när de van ligan och de flesta av de spelarna är fortfarande kvar. Vi måste upp på vår bästa nivå för att vinna.""Förhoppningsvis var segern mot Tottenham ett positivt tecken. Nu måste vi fortsätta på det vinnande spåret"Det skiljer bara fyra poäng mellan andra och sjätte plats och det finns väldigt lite marginaler för att misstag om man vill nå de högra placeringarna."Det kommer bli en hård kamp. Alla poäng räknas och vi måste slåss för allt om vi vill vara där uppe. Om vi förlorar så blir det svårare att klättra i tabellen."Matips vanliga mittbackskollega Dejan Lovren har missat de senaste matcherna p.g.a. en knäskada, men Matip är mer än nöjd med sin senaste partner i mittlåset.“Lucas har gjort det väldigt bra, mot Tottenham var han strålande. Jag försöker hjälpa honom så gott jag kan. Han är normalt sett mittfältare, men i den matchen presterade han som om han har spelat mittback i hela sitt liv."Citaten hämtade från liverpoolecho.co.uk