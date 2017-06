Mediesvepet: Salah

Liverpools värvning av Mohamed Salah från Roma har nu bekräftats av klubben. Det blir en av de dyraste värvningarna klubben någonsin gjort. Men vad säger medierna om värvningen? Vi går igenom några tidningars kommentarer.

Det som givetvis har fångat de brittiska skribenternas intresse framför allt är priset på övergången. Enligt vissa källor är det klubbens dyraste värvning någonsin – men det kan kompliceras i och med att en stor andel av övergångssumman är villkorad.



The Independents Italien-korrespondent James Horncastle skriver att ”Liverpool betalar en faraos lösensumma men Mohamed Salah är en blixtrande, förödande kraft och värd varenda penny." Horncastle pekar på att Inter verkar vilja ha 52 miljoner euro från Manchester United för Ivan Perisic, och menar att det är i linje med marknadspriset.



Horncastle öser beröm över Salah. Med sina 26 poäng i ligan förra säsongen och var bara efter Napolis Jose Callejon i assist och skapade chanser – trots att han missade en månad av säsongen för spel i Afrikanska mästerskapen.



”Hans känsla av närvaro, villighet att offra sig, och otroliga atletiska förmåga kommer att vara lika högt värderat av Jürgen Klopp som de mål och assist Salah tar med sig, vilket hans förra klubb Chelsea, Spurs och Arsenal – de brittiska lag han gjort sitt namn genom att göra mål på – vet alltför väl.”



I The Guardian följer Jonathan Wilson upp spåret med ”Chelsea-floppen” Mohamed Salah och fokuserar mest på vad som gick fel i Londonklubben. Wilson pekar på att Salah gjort desto bättre ifrån sig när han fått speltid, i Italien.



”Det var inte att han misslyckades i Premier League, det var att han aldrig riktigt fick chansen. När han igen fick spela regelbundet, i Italien, blev han åter den spelare han varit i Basel. Det är inte bara de 35 mål han gjort på 71 matcher för Fiorentina och Roma, det är de 20 assist och den snabbhet och energi han tar med sig.”



Jonathan Wilson påpekar också att Salah är förvånansvärt defensivt aktiv, och gör omkring en tackling och en brytning per match, bättre än Mané som ju gjort sig känd för sin defensiva diciplin. Den svaga tiden i Chelsea gör att frågor kommer ställas om Salah, skriver Jonathan Wilson.



”Men, om inte annat ökar Salah Klopps möjligheter och låter honom lätta bördan i anfallslinjen. Men givet hans form över de senaste fem åren var han än fått spela regelbundet, finns massor av anledningar att tro att Salah kommer frodas på Merseyside.”



Chris Bascombe i The Telegraph tar avstamp i Afrikanska U20-mästerskapen 2011, då Salah istället för att fira med laget efter att Egypten slagit ut värdnationen Sydafrika, satt sig och grät för att han missat för många chanser. Vittnesmålet kommer från Diaa El Sayed som var Egyptens förbundskapten under mästerskapet. Även Bob Bradley, som tränat Salah i Egyptens landslag, vittnar om hans inställning.



”Man såg redan då att det var en spelare på väg åt rätt håll. Man visste att han var speciell”, säger Bob Bradley.



I Metro skriver Ewan Roberts framför allt om att Salah-värvningen kan låta Coutinho spela djupare i planen. Han skriver också att man misstar sig om man tror hans enda styrka är hans snabbhet.



”Det finns också nyans och finess i sättet han spelar, och en medvetenhet om andra som Spalletti drillat in i honom. Hans passningssäkerhet är på ekonomiska 80,4 procent och hans förmåga att hitta samma våglängd som hans lagkamrater är en enorm tillgång; i Europas fem toppligor var det bara Ousmane Dembele och Pierre-Emerick Aubameyang som var en mer framgångsrik duo än Salah och Edin Dzeko.”

0 KOMMENTARER 337 VISNINGAR 0 KOMMENTARER337 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-06-24 23:14:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-06-24 23:29:00

Liverpool

2017-06-24 23:14:00

Liverpool

2017-06-23 15:51:06

Liverpool

2017-06-23 12:17:00

Liverpool

2017-06-22 22:25:38

Liverpool

2017-06-22 10:00:51

Liverpool

2017-06-20 15:41:33

Liverpool

2017-06-19 20:04:23

Liverpool

2017-06-19 00:05:38

Liverpool

2017-06-18 00:48:15

ANNONS:

Den ständiga frågan återkommer – ska Lucas vara kvar i Liverpool? Nu är det hans tidigare klubb Gremio som är intresserade.Liverpools värvning av Mohamed Salah från Roma har nu bekräftats av klubben. Det blir en av de dyraste värvningarna klubben någonsin gjort. Men vad säger medierna om värvningen? Vi går igenom några tidningars kommentarer.Watford har lagt ett bud på 10 miljoner pund för Lazar Markovic, men Liverpool säger nej till att låta den 23-årige yttermittfältaren gå för hälften av vad han kostade sommaren 2014.Flera klubbar i England, Italien och Spanien har visat intresse för Alberto Moreno. Det i tillägg till att det finns få vänsterbackar i truppen gör att Liverpool sitter lugnt tills vidare och siktar på att få ut 15 miljoner pund för den spanske vänsterbacken.Liverpool har gjort klart sommarens andra nyförvärv. Mohamed Salah har skrivit på för klubben.Liverpools målvaktstränare, John Achtenberg, är nöjd med hur det ser ut på målvaktssidan för Liverpools del.Efter flera veckor av spekulationer, vilda gissningar och ihärdiga rykten rapporterar nu flera tunga medier att Liverpool och Roma är överens om en övergång av Mohamed Salah. Övergången lär kosta över 35 miljoner pund, och den egyptiske anfallaren ska nu vara på väg till England för en medicinsk undersökning.Förhandlingarna mellan Liverpool och Roma gällande en övergång för Mohamed Salah har äntligen rört sig framåt och enligt Liverpool Echo förväntas klubbarna enas om en prislapp på 35 miljoner pund.Englands U21-lag får klara sig utan Joe Gomez under EM-turneringen i Polen. Mittbacken ska istället använda sommaren för att få kroppen i trim igen efter lång skadefrånvaro.Steven Gerrard tror att Liverpool är ett par nyförvärv ifrån att utmana på riktigt om Premier League-titeln.