Mignolet: ”Kan gå på semester lycklig”

Efter en Liverpoolkarriär som präglats av kritik efter svajiga insatser i målet lyckades Mignolet plocka fram storformen i tid för att rädda viktiga poäng under slutspurten. Han själv pekar på bortasegern mot Stoke, och säger att han nu kan gå på semester i vetskapen om att han varit viktig under säsongen.





Under slutspurten höll Mignolet fyra raka nollor och hade en viktig hand i att ta



”Det finns en anledning till varför Stoke-matchen var så viktig för mig. Som målvakt står man inte ut så mycket. Det är inte som att vara en anfallare när man kan göra mål och alla ser vad man gjort.”



”Jag hade ett sånt ögonblick i min första Lliverpoolmatch när jag räddade en straff mot Stoke. Men när man räddar en straff säger folk jämt att ’äh, han gissade rätt håll bara’. Som målvakt i Liverpool får man inte jobba så hemskt mycket. Så jag behövde en match där jag kunde visa vad jag kan göra.”



”Allt blev rätt med den matchen. Vi låg under med 1-0, känslan var inte den bästa och alla tänkte ’typiskt’ och folk såg det som ett tecken på att vi skulle missa



Segern mot



”Det känns som att det alltid hänt en massa saker omkring, ett rykte här, nån som snackar om mig där. Allt läggs ihop och det har gjort att jag inte haft grunden för att agera som Liverpools nummer ett. Men de sakerna händer inte längre. Det känns mer stabilt nu.”



”Före säsongen visste jag att det fanns saker jag behövde förändra: jag behövde bli mer konsekvent och göra mig själv viktigare för klubben. När jag ser tillbaka nu kan jag säga med gott självförtroende att jag gjort det.”



”Jag vet att jag gjort misstag, some mot Stoke, och mot I början av säsongen tappade Simon Mignolet platsen i målet till nyvärvade Loris Karius . Men efter flera svajiga insatser bänkades Karius, och Mignolet tog ordentligt tag om förstaplatsen i målet efter 3-0-segern mot Middlesbrough i december.Under slutspurten höll Mignolet fyra raka nollor och hade en viktig hand i att ta Liverpool till fjärdeplatsen. Men målvakten själv säger att vändningen egentligen kom under matchen mot Stoke. Vid 1-0-underläge stod han för en storräddning på ett Charlie Adam -skott. När vändningen sedan var ett faktum och Liverpool ledde med 2-1 stod han för en än mer imponerande räddning när Saido Berahino bara skulle peta in bollen. Den senare kallade Klopp för en av de bästa räddningarna han sett, och Mignolet säger ungefär detsamma.”Det finns en anledning till varför Stoke-matchen var så viktig för mig. Som målvakt står man inte ut så mycket. Det är inte som att vara en anfallare när man kan göra mål och alla ser vad man gjort.””Jag hade ett sånt ögonblick i min första Lliverpoolmatch när jag räddade en straff mot Stoke. Men när man räddar en straff säger folk jämt att ’äh, han gissade rätt håll bara’. Som målvakt i Liverpool får man inte jobba så hemskt mycket. Så jag behövde en match där jag kunde visa vad jag kan göra.””Allt blev rätt med den matchen. Vi låg under med 1-0, känslan var inte den bästa och alla tänkte ’typiskt’ och folk såg det som ett tecken på att vi skulle missa Champions League . Så det var ett viktigt tillfälle, för mig och klubben. Jag visade vad jag kunde göra för laget. Så det förändrade min karriär litegrann.”Segern mot Stoke kom efter en deppig match mot Bournemouth , som kvitterat sent på Anfield, och sått tvivel om Liverpools topp fyra-kvalitet. Men med Stoke lyckades Liverpool vinna fem av de resterande sju matcherna, och lyckades klämma in sig i topp fyra med en poängs marginal – till stor del tack vare Mignolets form. Han säger att han nu känner sig som Liverpools målvakt på riktigt.”Det känns som att det alltid hänt en massa saker omkring, ett rykte här, nån som snackar om mig där. Allt läggs ihop och det har gjort att jag inte haft grunden för att agera som Liverpools nummer ett. Men de sakerna händer inte längre. Det känns mer stabilt nu.””Före säsongen visste jag att det fanns saker jag behövde förändra: jag behövde bli mer konsekvent och göra mig själv viktigare för klubben. När jag ser tillbaka nu kan jag säga med gott självförtroende att jag gjort det.””Jag vet att jag gjort misstag, some mot Stoke, och mot Chelsea . Men jag har också gjort viktiga räddningar mot Stoke, Watford , West Brom och Chelsea. Till och med mot Leicester Arsenal och Tottenham . Jag är nöjd med min prestation det här året och nu kan jag gå på semester lycklig. Jag har varit viktig.”

0 KOMMENTARER 242 VISNINGAR 0 KOMMENTARER242 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-05-28 11:11:01

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-05-28 11:11:01

Liverpool

2017-05-27 21:33:00

Liverpool

2017-05-27 18:21:58

Liverpool

2017-05-24 20:44:00

Liverpool

2017-05-22 22:44:00

Liverpool

2017-05-22 20:34:00

Liverpool

2017-05-22 08:00:00

Liverpool

2017-05-21 19:55:39

Liverpool

2017-05-21 18:13:00

Liverpool

2017-05-21 11:00:00

ANNONS:

Efter en Liverpoolkarriär som präglats av kritik efter svajiga insatser i målet lyckades Mignolet plocka fram storformen i tid för att rädda viktiga poäng under slutspurten. Han själv pekar på bortasegern mot Stoke, och säger att han nu kan gå på semester i vetskapen om att han varit viktig under säsongen.Veckan innan 17/18-säsongen sätter igång åker LFC till Dublin för att möta Athletic Bilbao i en sorts genrep inför säsongen. Det är den senaste i en rad försäsongsmatcher som planerats för sommaren.Liverpools artonåring Trent Alexander-Arnold har efter genombrottssäsongen kunnat stryka ännu en punkt från att göra-listan – att spela en match med Steven Gerrard. Efter matchen mot Sydney kallade han upplevelsen ”briljant”.Jürgen Klopp var imponerad över hur Liverpool tog sig an matchen mot Sydney FC under onsdagen, som slutade med en 3-0-vinst på ANZ Stadium.Med endast 54 gula och inte ett enda rött kort toppar Liverpool Premier Leagues Fair Play-tabell före Swansea och Bournemouth. Prispengarna som klubben erhåller ska användas för att reducera priset för unga säsongskortsinnehavare.Liverpool går in i den sista kvalomgången till Champions League 2017/18 och kommer att vara ett av fem seedade lag. Motståndet är inte känt förrän lottningen sker den 4 augusti, men redan nu finns namnet på tio klubbar som det skulle kunna bli.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool gjorde jobbet hemma mot Middlesbrough och kunde kvittera ut en fjärdeplats när säsongen 2016/17 avslutades. Det var en mycket nöjd Jürgen Klopp som uttalade sig efter matchen och som redan nu längtade efter förberedelserna till nästa säsong.Liverpool klarade av det. Efter 45 riktigt risiga minuter så gjorde Gigi Wijnaldum sitt viktigaste mål den här säsongen. Andra halvlek var autopilot från Liverpool som på ett stiligt sett seglade igenom sista 45. Ett fantastiskt sätt att avsluta säsongen. Vi ska till Champions League.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.