Milner ber om ursäkt till talangerna

Liverpools vice-kapten James Milner ber om ursäkt till Ben Woodburn ochTrent Alexander-Arnold efter lördagens match mot Stoke där han kände att seniorspelarna svek de två ungdomarna.

James Milner som ledde laget i Jordan Hendersons frånvaro säger att han känner att laget svek Ben Woodburn och Trent Alexander-Arnold i matchen mot Stoke.



De unga superlöftena startade matchen mot Stoke på Britannia stadium men blev båda utbytta i paus när Liverpool låg under och spelet inte fungerade särskilt väl.



De båda ungdomarna spelade helt okej men att ett byte var nödvändigt var ganska självklart och när Philippe Coutinho och Roberto Firmino kom in så var det stor skillnad på de båda halvlekarna som om inte annat visade sig på resultatet där Liverpool vann med 2-1.



"Självklart så i det här läget av säsongen är det viktigt att ta tre poäng, speciellt eftersom vi ligger under."



"Vi spelade inte bra i första halvlek och när vi bytte i halvlek så förändrade det matchbilden helt klart."



"Det här handlar inte om varken Woodburn eller Alexander-Arnold som startade, vi svek dem förmodligen som seniorspelare, vi spelade inte bra och vi hjälpte dem inte."



Milner hyllade de två brassarna som byttes in, båda har varit varit sjuka under veckan och Coutinho har varit så sjuk att han förlorat mycket vikt



"Tyvärr så har vi råkat ut för mycket skador och sjukdomar på senare tid och det har verkligen varit full i rehabrummet. Vi har bevisat med våra vinster att vi har en riktigt bra trupp."



"Vi gör ett helt okej jobb mot Stoke, det blåste inte så mycket vilket var tur för då hade Coutinho blåst bort nu när han tappat så mycket vikt. Han är en fantastisk spelare, det bevisar vilken stor och viktig spelare han är för oss, bara att han kommer in och visar det som han gjorde när han legat nerbäddad i 48 timmar innan säger mycket."



Nu har Liverpool några dagar till på sig för att förbereda sig för helgens match mot West Brom, ett lag som gäckat Liverpool tidigare.



Vi får väl se hur mycket Klopp experimenterar i startelvan i omgång 33.









0 KOMMENTARER 360 VISNINGAR 0 KOMMENTARER360 VISNINGAR RASMUS LEIJON

2017-04-12 11:20:10

Liverpools vice-kapten James Milner ber om ursäkt till Ben Woodburn ochTrent Alexander-Arnold efter lördagens match mot Stoke där han kände att seniorspelarna svek de två ungdomarna.Steven Gerrard kommer från och med nästa säsong att vara tränare för Liverpools U18-lag.Klopp har redan sagt att Manés knäskada håller honom borta säsongen ut. Nu kommer det fram att senegalesen dessutom kommer behöva en knäoperation.Sedan bråket med Jürgen Klopp har Mamadou Sakho fått något av en nytändning på lån i Crystal Palace. Frågan är om Klopp planerar att sälja försvararen till sommaren, eller om han är beredd att välkomna honom tillbaka efter förvisningen. Sakho själv verkar vara öppen för det senare.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp förklarar att han inte gillar spelsystemet Liverpool praktiserade i första halvlek, men att han var nödd och tvungen till det med tanke på att vare sig Roberto Firmino eller Philippe Coutinho hade en hel match i kroppen. Första halvlek var trots det ännu sämre än han hade väntat sig, men lägger inte skulden på Trent Alexander-Arnold och Ben Woodburn som byttes ut i halvtid.Stoke tog ledningen i slutminuterna av första halvlek som var svag av hemmalaget och usel av bortalaget. Ett dubbelt brassebyte i pausvilan fick fart på Liverpool som vände matchen till sin fördel och till slut fick utdelning för övertaget med två täta mål av Philippe Coutinho och Roberto Firmino. Minst lika viktig för att 3 poäng säkrades var Simon Mignolet som bjöd på två parader från avslut på nära håll.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Sadio Mané behöver med största sannolikhet opereras och det betyder i så fall att han får sikta in sig på nästa säsong.Hemma har Liverpool spelat Stoke City av planen sedan 50-talet, men på bortaplan har det gått sämre och bara i två av de åtta matcherna i Premier League har Liverpool rest hem med samtliga poäng. Insatsen mot Bournemouth visar att Liverpool fortfarande har svårt att hantera matcherna mot lag på den undre halvan.