Ny oro i Liverpool kring Mané, klarar man sig bättre denna gången?

Den senegalesiska stjärnan haltade av Anfields matta i lördags, då växlade övriga spelare upp.



van i lördags sitt tredje raka derby på Merseyside, något ingen annan liverpoolmanager klarat av under sina tre första matcher mot rivalen.När Liverpool nu dessutom nått de stadie där resten av matcherna runtomkring också spelar roll så var det en bonus att det bara vara Tottenham som van sin match av övriga topp-6 lag.I en match med massor utav utmaningar och som dessutom pressade domaren Anthony Taylor till sin yttersta gräns så var det i en shysst kamp om bollen mot Leighton Baines som Mané fick kliva av skadad.När Mané var på väg ut i spelartunneln gan han tummen upp till publiken, ett positivt tecken eller bara tack för en god match?Men efter att liverpoolpubliken denna säsong sett små skador som orsakta långa konvalescenstider så är det inga höga förhoppningar som sprider sig runt Liverpool.fick en mindre skada i en fotled vilket nu har lett till att han missat fem veckor i Premier League och landslag.har haft ett virus som blev ett höftproblem och han har inte varit i närheten av en trupp sedan matchen mot Hull i februari.Sturridge har såklart en bakgrund med mer eller mindre konstiga skador men har varit tillbaka på träningsplanen denna veckan och kan vara svart på frågan runt skadan på Mané.Liverpool inledde året med frånvaro på Mané eftersom han deltog i Afrikanska Mästerskapen något som många är smärtsamt medvetna om. Liverpool spelade sju matcher utan senegalesen och lyckades vinna endast en, mot Plymouth.Även om det var helt fel tillfälle för Mané att vara borta då laget dessutom visade prov på en urusel form så var det klart att yttern saknades.Som det ser ut just nu är Liverpool ett lag som på ett bättre sätt bör klara av en bortvaro från Mané även om ävenär på skadelistan över tongivande startspelare.visade med all tydlighet att han är sugen på att leda Liverpool till Champions League ochsköt med all önskvärd tydlighet Liverpool till tre poäng mot Everton under lördagen.Även spelare som Sheyi Ojo, Ben Woodburn och Alexander-Arnold skulle kunna spela viktiga roller för Liverpool under tiden Mané gör sin rehab.Liverpool bör vinna mot Bournemouth på onsdag med eller utan Sadio Mané och ta en önskvärd revansch för bortmatchen i december.Därefter har Liverpool bortamatcher både mot Stoke och West Brom innan man tar emot Crystal Palace hemma. Ett gäng matcher där Liverpool givetvis är stora favoriter på pappret men vi vet vid det här laget att pappret har förlorat många matcher.Mané hoppas på att få fira sin tjugofemte födelsedag nästa måndag redo igen att ta Liverpool in i jakten på Champions League.