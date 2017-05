Officiellt: Liverpool överens med Solanke

Liverpool FC bekräftar att klubben har kommit överens med Dominic Solanke om de personliga villkoren och därmed är alla hinder undanröjda för att fullfölja övergången den 1 juli efter att den 19-årige landslagsanfallarens nuvarande kontrakt med Chelsea löper ut. Solanke blir därmed Jügen Klopps första värvning under sommaren 2017.

Vid lunchtid i dag meddelade både The Guardian och Liverpool Echo att Chelseas anfallare Dominic Solanke var nära en övergång till Liverpool och under kvällen bekräftade klubben officiellt att den kommit överens med 19-åringen om de personliga villkoren och att affären kommer att fullföljas den 1 juli i samband med att det nuvarande kontraktet med Chelsea löper ut.



Solanke har representerat England på varenda ungdomsnivå från U16 till U21 och befinner sig för närvarande i Sydkorea för FIFA:s U20-VM, där han har spelat samtliga tre matcher och gjort ett mål. Kl 13.00 på onsdagen finns det möjlighet för nyfikna supportrar att studera Solanke när England möter Costa Rica i åttondelsfinalen i U20-VM. Mästerskapet sänds direkt på Eurosport.



Dominic Ayodele Solanke-Mitchell, som hans fullständiga namn lyder, föddes den 14 september 1997 i Basingstoke. Han har en nigeriansk far och en engelska mor, vilket gör att han har möjlighet att representera båda nationerna, men 48 landskamper och 24 mål för England pekar mot att det blir Three Lions som han kommer att spela för även i framtiden.



Solanke blev som 16-åring matchvinnare med två sena mål när Chelsea vann med sammanlagt 7-6 mot Fulham i finalen av den engelska juniorcupen 2014. Den efterföljande säsongen satt han på bänken för seniorlaget i Premier League och debuterade mot Maribor i Champions League.



Totalt blev det 41 mål på ungdomsnivå säsongen 2014-15, inräknat att sluta som skytteligavinnare i UEFA Youth League med 12 mål på nio mather. Han övertygade stort i 4-3-segern mot Liverpools U21-lag.



Säsongen 2015-16 var Solanke utlånad till Vitesse i Eiredivisie och gjorde 7 mål på tjugofem matcher. Under fjolårssäsongen gav Antonio Conté få anfallare vid sidan av Diego Costa chansen och för Solanke stannade det vid en enda match som avbytare, mot Bristol Rovers i Ligacupen.



Solanke valde att inte skriva på en kontraktsförlängning med Chelsea och blir efter den 30 juni därmed en fri agent. Övergångssumman kommer att sättas av en tribunal till vad Liverpool tror stannar vid 3 miljoner pund, men Chelsea hoppas ska stiga till det dubbla. Anfallaren förväntas till en början ta plats i Liverpools U23-lag som en spelare för framtiden.



Som spelare beskrivs Solanke som en atletisk och mångsidig anfallare som kan spela som spjutspets, men också som ytterforward eller som släpande anfallare. Han är högerfotad, men gör många mål även med vänsterfoten och är inte helt oäven med huvudet.



Tore André Flo, tidigare ungdomstränare på Chelseas ungdomsakademi, säger att Solanke jobbar hårt och inte är en kaxig person som svävar iväg, har väldigt god fysik och ett ypperligt tillslag. Det allra mest imponerande med den talangfulle ynglingen är enligt Flo hur han lyckas behålla och transportera bollen ur trängda lägen.



Källor: liverpoolfc.com, liverpool.no

2017-05-30 20:40:28

