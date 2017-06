Officiellt: Wisdom byter klubb till Derby

Givet att läkarundersökningen och pappersarbetet går igenom som det ska lämnar Andre Wisdom Liverpool för Derby County efter 22 matcher. En försäljning kommer inte överraskande efter att mittbacken tillbringat de senaste fyra säsongerna på lån i lika många klubbar.

På fredagskvällen meddelade Liverpool FC via den officiella webbsidan att klubben kommit överens med Derby County om en permanent övergång för Andre Wisdom.



Affären som ser försvararen flytta till Pride Park Stadium är avhängigt läkarundersökningen och pappersformalia. Under sin tid i Liverpool har 24-årige Wisdom gjort 22 framträdanden och nätat en gång på sin resa från Akademin till förstalaget. Målet gjorde Wisdom i sin seniordebut, en match mot Young Boys i Europa Leagues gruppspel i september 2012.



Wisdom lånades ut till Derby under säsongen 2013-14 och har under de följande säsongerna i tur och ordning spelat på lån i West Bromwich, Norwich City och Red Bull Salzburg.



Mittbacken har även representerat England på samtliga nivåer från U16 till U21 och sammanlagt spelat 37 juniorlandskamper.

0 KOMMENTARER 200 VISNINGAR 0 KOMMENTARER200 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-06-16 22:19:33

