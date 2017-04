Origi: ”En väldigt viktig vinst”

Divock Origi, som framför allt fått sitta på bänken denna säsong, säger efter derbysegern att han vill bevisa sig som en spelare för idag, inte för framtiden.





”Jag är väldigt glad. Det är alltid speciella matcher - från stunden jag kom till Liverpool kändes tyngden av denna match och att kunna hjälpa laget till en vinst var viktigt. Med säsongsavslutningen i åtanke var detta en väldigt viktig seger”, sa han efter matchen



”Det är aldrig enkelt att spela efter ett landslagsuppehåll för man hamnar i helt andra förutsättningar, i ett annat lag, och sen måste man komma tillbaka och omgruppera. Vi hade bara en bra dag till förberedelser med flera spelare som kom in sent från Brasilien och andra ställen, men jag tycker vi skötte det bra. Jag tror att det här är en bra start för att få tag på Champions league-platsen.”



På onsdag kommer



”Vi måste försöka ta så många poäng som möjligt och vi har alla verktyg som krävs för det. Alla är riktigt hungriga och vi har ett mål gemensamt, att avsluta säsongen så högt upp i tabellen som möjligt. Vi är på god väg och vi måste fortsätta så här.”



Det är bara åtta matcher kvar för säsongen, och beroende på hur Manés skada artar sig kan Origi komma att få en viktig roll under slutspurten. Inför en sommar som kan innehålla många anfallsvärvningar blir det också en viktig period för Origi själv, som måste visa hur viktig han kan vara för detta lag nästa säsong.



”Jag har alltid sagt att jag vill vara en topp-anfallare för detta lag och jag känner att jag kan det, så jag vill visa på planen att jag inte är ett alternativ för framtiden, utan ett alternativ för idag.” Det tog bara tre minuter för Origi att hitta nätet efter att han ersatt skadade Sadio Mané i början av andra halvlek mot Everton . Anfallarens mål säkrade segern för Liverpool och lyfte också laget till tredje plats i tabellen (om än med fler spelade matcher än rivalerna).”Jag är väldigt glad. Det är alltid speciella matcher - från stunden jag kom till Liverpool kändes tyngden av denna match och att kunna hjälpa laget till en vinst var viktigt. Med säsongsavslutningen i åtanke var detta en väldigt viktig seger”, sa han efter matchen”Det är aldrig enkelt att spela efter ett landslagsuppehåll för man hamnar i helt andra förutsättningar, i ett annat lag, och sen måste man komma tillbaka och omgruppera. Vi hade bara en bra dag till förberedelser med flera spelare som kom in sent från Brasilien och andra ställen, men jag tycker vi skötte det bra. Jag tror att det här är en bra start för att få tag på Champions league-platsen.”På onsdag kommer Bournemouth till Anfield och Origi är optimistisk om Liverpools chanser att avsluta säsongen starkt.”Vi måste försöka ta så många poäng som möjligt och vi har alla verktyg som krävs för det. Alla är riktigt hungriga och vi har ett mål gemensamt, att avsluta säsongen så högt upp i tabellen som möjligt. Vi är på god väg och vi måste fortsätta så här.”Det är bara åtta matcher kvar för säsongen, och beroende på hur Manés skada artar sig kan Origi komma att få en viktig roll under slutspurten. Inför en sommar som kan innehålla många anfallsvärvningar blir det också en viktig period för Origi själv, som måste visa hur viktig han kan vara för detta lag nästa säsong.”Jag har alltid sagt att jag vill vara en topp-anfallare för detta lag och jag känner att jag kan det, så jag vill visa på planen att jag inte är ett alternativ för framtiden, utan ett alternativ för idag.”

0 KOMMENTARER 250 VISNINGAR 0 KOMMENTARER250 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-04-02 19:32:12

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-04-02 19:32:12

Liverpool

2017-04-02 12:18:45

Liverpool

2017-04-01 23:00:56

Liverpool

2017-04-01 16:56:01

Liverpool

2017-04-01 11:48:40

Liverpool

2017-04-01 11:00:00

Liverpool

2017-03-31 14:00:00

Liverpool

2017-03-30 23:56:32

Liverpool

2017-03-30 13:07:53

Liverpool

2017-03-29 21:46:39

ANNONS:

Divock Origi, som framför allt fått sitta på bänken denna säsong, säger efter derbysegern att han vill bevisa sig som en spelare för idag, inte för framtiden.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Det var en nöjd liveprooltränare efter derbysegern mot Everton. En dyrköpt sådan då Mané fick kliva av skadad och Koeman var syrlig mot liverpoolstaben efter matchen.Liverpools dominans i Merseysidederbyna fortsätter efter att laget i dag vann på Anfield med 3-1 och spelade sin sjuttonde raka hemmamatch mot Everton utan nederlag. Undantaget ett fåtal fasta situationer skapade bortalaget ingenting, bortsett från flera fula tacklingar, och Liverpools seger var inte oförtjänt. Ett smolk i glädjebägaren var dock att Sadio Mané tvingades avbryta matchen med vad som såg ut som en knäskada.Jürgen Klopp försöker inte på något sätt att dölja att den här matchen är speciell och att det finns mer energi runt den än en vanlig match. Everton befinner ju sig dock i precis samma sits.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Liverpool går in till det 228:e Merseysidederbyt med bara ett nederlag på de tjugo senaste mötena med Everton som dock har stark form och till skillnad från Liverpool har en historia av att prestera väl efter landslagsuppehåll. Båda lagen drabbades av tunga skadeavbräck under kvalspelet och för Everton är det sista realistiska chansen att blanda sig i toppfyrastriden.Jordan Henderson skulle eventuellt komma att bli spelklar till lördagens Merseysidederby, men idag stod det klart att kaptenen missar matchen mot Everton.Simon Mignolet har ett fint facit mot lokalkonkurrenterna och längtar efter få ta del av stämningen som brukar råda under matcherna.Georginio Wijnaldum har imponerats av kvaliteten och attityd hos spelarna i akademin som fått chansen att träna på Melwood under säsongen.