2017-01-18 20:45

Plymouth - Liverpool

0-1



Plymouth - Liverpool FC 0-1 (0-1)

Ett tidigt nickmål från Lucas Leiva blev matchens enda när Liverpool vann omspelet mot Plymouth i FA-cupens tredje runda. Brassens första mål sedan 2010 gav Liverpool en bra start men när ett andra mål uteblev var matchen fortfarande öppen och hemmalaget var nära både en och två gånger att kvittera. En straffmiss med fem minuter kvar kunde blivit dyrbar för Liverpool men man höll ut och nu väntar Wolverhampton i nästa runda.



Matchfakta



Mål









Varningar



Plymouth: Song'o, Purrington

Liverpool: Gomez, Ejaria, Ojo



Arena: Home Park



Publiksiffra: 17 048



Domare: Graham Scott



Matchrapport



Som väntat är det många förändringar i Liverpool efter helgens match mot



I mål får Loris Karius chansen igen och framför honom är det Joe Gomez och Lucas Leiva som bildar mittbackspar. Trent Alexander-Arnold får fortsätta som högerback och ute till vänster startar Alberto Moreno.



Hur laget formerar sig från mittfältet och framåt återstår att se då det finns möjlighet att variera det men troligtvis lär man inleda med Kevin Stewart som balansspelare och Philippe Coutinho tillsammans med Ovie Ejaria i mer framskjutna positioner.



Daniel Sturridge satt på bänken i helgen men får inte helt oväntat starta nu och kommer få understöd av Divock Origi och Ben Woodburn.



På bänken sitter



Första halvlek



Första halvchansen för Liverpool kommer efter tio minuter när ett överlångt inlägg från Alexander-Arnold når fram till Coutinho men brassen får knapp styrfart på skottet.



Mål: FA-cupen är en skrällarnas turnering och där går det väl att räkna in ett mål från



Man är som mest sårbar efter att man gjort ett mål och Liverpool ligger farligt till när Plymouth tvingar Karius till en tuff räddning och därefter följer man upp med en dribblingsräd i straffområdet men Lucas är följsam och kan täcka skottförsöket och Liverpool kan rensa.



Det osar katt för Liverpool när Threlkeld tar sig runt Lucas på högerkanten och skickar in ett lågt inlägg som tar sig förbi Gomez fram till en fristående Garita men Alexander-Arnold hinner precis mellan och stöter ut bollen till hörna.



Mycket mer händer inte i första halvlek och efter en minuts tilläggstid blåser domaren för pausvila.



Sammanfattning



Matchen har till stora delar sett ut som det första mötet på Anfield med ett Liverpool som dominerat bollinnehavet, trillat boll runt och kring Plymouths straffområde men saknat den där riktiga förmågan att skära sig igenom hemmaförsvaret.



Till skillnad från den första matchen har Liverpool lyckats höja det egna passningstempot och även hotat mer i djupled genom framför allt



Ser man dessutom till det som Plymouth lyckats med när de gått framåt känns det definitivt inte säkert där både Donaldson och Garita haft fina lägen och där Carey hotat från distans. Nej, detta är långt ifrån avgjort men kan Liverpool fortsätta med att hålla i bollen och bara hitta en gnutta skärpa och finurlighet kring straffområdet ska det vara en lätt resa in i mål.



Andra halvlek



Kvarten spelad och det är samma visa som i första halvlek där Liverpool rullar och rullar och sedan vänder hemåt för att därefter börja på en ny passningsrunda som avslutas med ett nytt hemåtspel.



Coutinho fortsätter att matchas in försiktigt och plockas av med 25 minuter kvar. Wilson får komma in och göra a-lagsdebut.



Allt jagande ser ut att börja ta ut sin rätt för Plymouth som inte lyckas hålla samma defensiva form och det börjar uppstå lite ytor framför deras backlinje som kan utnyttjas. Först är det Sturridge som är på väg igenom när han når först på en långboll men touchen är svag och en försvarare kan bryta. Därefter är det Sturridge och Woodburn som väggspelar sig fram men när Sturridge är på väg att komma igenom är det ånyo en försvarare som får in en fot.



Farligt nära 2-0 när Wilson fullföljer pressen mot Plymouths målvakt som rensar rakt på walesaren men bollen studsar högt och landar på nättaket.



Kvarten kvar att spela när en inläggsfrispark skarvas vidare till Jarvis som står för ett akrobatiskt nummer när han liggandes i luften skickar bollen i stolpen och ut.



Minuten senare gör Klopp sitt andra byte när Ojo kommer in istället för Sturridge.



Det bytet verkar ha löst upp en del knutar för med Origi som den självklara centrala punkten i anfallen blir det ett annat flyt i anfallen där både Wilson och Ojo är förtjänstfulla på kanterna och Woodburn ligger och lurar bakom belgaren. Samtidigt chansar hemmalaget mer och mer vilket öppnar upp det för Liverpool.



Straff till Liverpool med fem minuter kvar när Moreno når först på en boll och sedan blir bryskt kapad av Song'o. Straffen från Origi är mycket svag och sitter i magen på McCormick.



Nästan revansch för Origi när han skapar sig utrymme vid straffområdet men det kraftfulla avslutet med vänstern går en bit över ribban. Fyra minuters tilläggstid utannonseras.



Det blir inga chanser åt vardera håll och Liverpool avancerar till FA-cupens fjärde runda.



Sammanfattning



Det är inte med mycket men när man sammanfattar dagen är ett avancemang ett avancemang. Första halvlek upprepar sig där Liverpool fortsatte att handbollsspela runt Plymouths försvar men utan att sätta in bollen bakom backlinjen.



Plymouth å sin sida hade sparsmakat med chanser och långt mellan dem men när de uppstod kändes det farligt och det blev också farligt vilket illustrerades med Jarvis liggande cykelspark som satt klockrent i stolpen.



Matchen igenom hade Liverpool svårt att hitta en riktig struktur och tydlig idé i anfallsspelet vilket ledde till rullandet 25 meter från mål och en del av det hade att göra med ett väl framtungt anfall där det varierade vem av Origi, Woodburn och Sturridge som syntes minst.



När Sturridge blev den som fick lämna kom det ett bättre flyt framåt men det sammanföll också med att krafterna försvann mer och mer ur hemmalaget. Matchen borde definitivt avgjorts när Liverpool fick en straff men Origis försök var lite som laget spelade idag; missriktat och närmast svagt.



Men man ska samtidigt inte heller dra för stora växlar av matchen då det var en diger mix av yngre spelare som gjorde ett av få a-lagsframträdanden hittills och flertalet a-lagsspelare som inte fått mycket speltid på sistone.



Spelaromdömen



Det är ett par höjdbollar där det känns orolig när Loris Karius går ut men med undantag av en får han en hand eller två på bollen och det var oftast tillräckligt. Bra räddning på Careys dykande distansskott.



På högerkanten fick Trent Alexander-Arnold en lättare uppgift än vad han fick på Old Trafford i helgen. Stänger ner den helt och hållet bakåt och är följsam i offensiv riktning. Kunde fått ett assist om Coutinho haft bättre skärpa när läget uppstod. Viktig brytning på Garitas läge i första halvlek.



Det är kul att se Joe Gomez tillbaka i action igen och det går framåt, även om det bara är små steg som tas. Har en klurig uppgift i Garita och drar på sig ett gäng frisparkar och har några tekniska fel här och där men överlag en godkänd insats.



Att målet betydde mycket för Lucas Leiva syntes tydligt i brassens ansiktsuttryck när det firades och det var ett fint litet mål. Snabb löpning mot första stolpen, hård nick mot densamma och även om målvakten fick en hand på den var det inte tillräckligt. Räddar sedan upp en situation minuterna senare när Donaldson är på väg att driva sig fram till målområdet. Blir bortgjord i upprinnelsen till Garitas läge i första men det är också enda misstaget från brassen i afton.



Alberto Moreno brukar ha ett bra samarbete i offensiven med Coutinho men det blev lite av den varan ikväll. Även om spanjoren ofta var med och utgjorde ett alternativ blev det inte mycket som kom från det. Okej i defensiven, utnyttjade sin fart för att stoppa motståndarna och bara överspelad vid ett tillfälle.



Skottglädjen som Kevin Stewart hade i första matchen mot Plymouth var som bortblåst i afton och tur var väl det. Ägnade sig mest åt att rotera bollen från sida till sida och såg till att Liverpool kunde behålla trycket men precis som i första matchen saknar man den där förmågan att slå de långa passningarna som öppnar upp planen.



Ovie Ejaria jobbar mer i båda riktningar än Stewart men har svårt att göra ett avtryck åt endera håll. Passningssäker matchen igenom men det drar, likt Stewart, åt det försiktiga hållet och nog ska vi kunna begära lite mer av honom?



Det trixas och fixas från Philippe Coutinho men det märks att brassen har en bit kvar till toppformen. Är inte direkt dålig men har svårt att göra ett distinkt avtryck i matchen. Vet hur han ska göra för att hitta Sturridge i djupled och försöker också med det men har inte den exakta precisionen som krävs idag. Slår hörnan som Lucas nickar in.



Ben Woodburn har erfarenhet från ungdomslagen att spela som tia men idag hade han svårt att komma tillrätta. Hittade sällan någon bra position och har svårt att göra ett avtryck ända fram till slutet av matchen när det öppnar upp sig mer.



Samarbetet mellan Divock Origi och Sturridge lyste med sin frånvaro matchen igenom och även om de turades om att utgå från en kant måste det kunna ställas högre krav på två sådana erfarna spelare. Origi spelade upp sig i slutet av matchen när han utnyttjade sin kombination av styrka och fart för att öppna upp Plymouth-försvaret men hans betyg dras samtidigt ner av den sanslöst svaga straffen.



Daniel Sturridge har sagt att han tycker att han är lagets bästa anfallare och när allting klickar för honom är det svårt att argumentera mot det men just nu är han en lång väg ifrån det. Drar ner på tempot när han får bollen, försöker sig på överambitiösa avslut från distans och får inte till samarbetet med sina anfallskollegor.



Liverpools bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: Lucas Leiva Plymouth : -- Liverpool : Lucas (18)Plymouth: Song'o, PurringtonLiverpool: Gomez, Ejaria, OjoArena: Home ParkPubliksiffra: 17 048Domare: Graham ScottSom väntat är det många förändringar i Liverpool efter helgens match mot Manchester U nited med många ungdomar som får chansen i startelvan men Jürgen Klopp har även kryddat laget med flertalet erfarna spelare.I mål får Lorischansen igen och framför honom är det JoeochLeiva som bildar mittbackspar. Trentfår fortsätta som högerback och ute till vänster startar AlbertoHur laget formerar sig från mittfältet och framåt återstår att se då det finns möjlighet att variera det men troligtvis lär man inleda med Kevinsom balansspelare och Philippetillsammans med Oviei mer framskjutna positioner.Danielsatt på bänken i helgen men får inte helt oväntat starta nu och kommer få understöd av Divockoch BenPå bänken sitter Simon Mignolet Ragnar Klavan , Jordan Williams, Harry Wilson, Sheyi Ojo, Connor Randall och Paulo Alves.Första halvchansen för Liverpool kommer efter tio minuter när ett överlångt inlägg från Alexander-Arnold når fram till Coutinho men brassen får knapp styrfart på skottet.FA-cupen är en skrällarnas turnering och där går det väl att räkna in ett mål från Lucas Leiva ? Brassen löper sig fri mot den främre stolpen i samband med en hörna och nickar in 1-0 till Liverpool efter 18 minuter.Man är som mest sårbar efter att man gjort ett mål och Liverpool ligger farligt till när Plymouth tvingar Karius till en tuff räddning och därefter följer man upp med en dribblingsräd i straffområdet men Lucas är följsam och kan täcka skottförsöket och Liverpool kan rensa.Det osar katt för Liverpool när Threlkeld tar sig runt Lucas på högerkanten och skickar in ett lågt inlägg som tar sig förbi Gomez fram till en fristående Garita men Alexander-Arnold hinner precis mellan och stöter ut bollen till hörna.Mycket mer händer inte i första halvlek och efter en minuts tilläggstid blåser domaren för pausvila.Matchen har till stora delar sett ut som det första mötet på Anfield med ett Liverpool som dominerat bollinnehavet, trillat boll runt och kring Plymouths straffområde men saknat den där riktiga förmågan att skära sig igenom hemmaförsvaret.Till skillnad från den första matchen har Liverpool lyckats höja det egna passningstempot och även hotat mer i djupled genom framför allt Daniel Sturridge men närmare än en straffvinkning har han inte kommit. Ett par halvchanser kan också tillskrivas Liverpool men det är för lite uträttat sett utifrån den mängd boll man haft.Ser man dessutom till det som Plymouth lyckats med när de gått framåt känns det definitivt inte säkert där både Donaldson och Garita haft fina lägen och där Carey hotat från distans. Nej, detta är långt ifrån avgjort men kan Liverpool fortsätta med att hålla i bollen och bara hitta en gnutta skärpa och finurlighet kring straffområdet ska det vara en lätt resa in i mål.Kvarten spelad och det är samma visa som i första halvlek där Liverpool rullar och rullar och sedan vänder hemåt för att därefter börja på en ny passningsrunda som avslutas med ett nytt hemåtspel.Coutinho fortsätter att matchas in försiktigt och plockas av med 25 minuter kvar. Wilson får komma in och göra a-lagsdebut.Allt jagande ser ut att börja ta ut sin rätt för Plymouth som inte lyckas hålla samma defensiva form och det börjar uppstå lite ytor framför deras backlinje som kan utnyttjas. Först är det Sturridge som är på väg igenom när han når först på en långboll men touchen är svag och en försvarare kan bryta. Därefter är det Sturridge och Woodburn som väggspelar sig fram men när Sturridge är på väg att komma igenom är det ånyo en försvarare som får in en fot.Farligt nära 2-0 när Wilson fullföljer pressen mot Plymouths målvakt som rensar rakt på walesaren men bollen studsar högt och landar på nättaket.Kvarten kvar att spela när en inläggsfrispark skarvas vidare till Jarvis som står för ett akrobatiskt nummer när han liggandes i luften skickar bollen i stolpen och ut.Minuten senare gör Klopp sitt andra byte när Ojo kommer in istället för Sturridge.Det bytet verkar ha löst upp en del knutar för med Origi som den självklara centrala punkten i anfallen blir det ett annat flyt i anfallen där både Wilson och Ojo är förtjänstfulla på kanterna och Woodburn ligger och lurar bakom belgaren. Samtidigt chansar hemmalaget mer och mer vilket öppnar upp det för Liverpool.Straff till Liverpool med fem minuter kvar när Moreno når först på en boll och sedan blir bryskt kapad av Song'o. Straffen från Origi är mycket svag och sitter i magen på McCormick.Nästan revansch för Origi när han skapar sig utrymme vid straffområdet men det kraftfulla avslutet med vänstern går en bit över ribban. Fyra minuters tilläggstid utannonseras.Det blir inga chanser åt vardera håll och Liverpool avancerar till FA-cupens fjärde runda.Det är inte med mycket men när man sammanfattar dagen är ett avancemang ett avancemang. Första halvlek upprepar sig där Liverpool fortsatte att handbollsspela runt Plymouths försvar men utan att sätta in bollen bakom backlinjen.Plymouth å sin sida hade sparsmakat med chanser och långt mellan dem men när de uppstod kändes det farligt och det blev också farligt vilket illustrerades med Jarvis liggande cykelspark som satt klockrent i stolpen.Matchen igenom hade Liverpool svårt att hitta en riktig struktur och tydlig idé i anfallsspelet vilket ledde till rullandet 25 meter från mål och en del av det hade att göra med ett väl framtungt anfall där det varierade vem av Origi, Woodburn och Sturridge som syntes minst.När Sturridge blev den som fick lämna kom det ett bättre flyt framåt men det sammanföll också med att krafterna försvann mer och mer ur hemmalaget. Matchen borde definitivt avgjorts när Liverpool fick en straff men Origis försök var lite som laget spelade idag; missriktat och närmast svagt.Men man ska samtidigt inte heller dra för stora växlar av matchen då det var en diger mix av yngre spelare som gjorde ett av få a-lagsframträdanden hittills och flertalet a-lagsspelare som inte fått mycket speltid på sistone.Det är ett par höjdbollar där det känns orolig när Lorisgår ut men med undantag av en får han en hand eller två på bollen och det var oftast tillräckligt. Bra räddning på Careys dykande distansskott.På högerkanten fick Trenten lättare uppgift än vad han fick på Old Trafford i helgen. Stänger ner den helt och hållet bakåt och är följsam i offensiv riktning. Kunde fått ett assist om Coutinho haft bättre skärpa när läget uppstod. Viktig brytning på Garitas läge i första halvlek.Det är kul att se Joetillbaka i action igen och det går framåt, även om det bara är små steg som tas. Har en klurig uppgift i Garita och drar på sig ett gäng frisparkar och har några tekniska fel här och där men överlag en godkänd insats.Att målet betydde mycket förLeiva syntes tydligt i brassens ansiktsuttryck när det firades och det var ett fint litet mål. Snabb löpning mot första stolpen, hård nick mot densamma och även om målvakten fick en hand på den var det inte tillräckligt. Räddar sedan upp en situation minuterna senare när Donaldson är på väg att driva sig fram till målområdet. Blir bortgjord i upprinnelsen till Garitas läge i första men det är också enda misstaget från brassen i afton.Albertobrukar ha ett bra samarbete i offensiven med Coutinho men det blev lite av den varan ikväll. Även om spanjoren ofta var med och utgjorde ett alternativ blev det inte mycket som kom från det. Okej i defensiven, utnyttjade sin fart för att stoppa motståndarna och bara överspelad vid ett tillfälle.Skottglädjen som Kevinhade i första matchen mot Plymouth var som bortblåst i afton och tur var väl det. Ägnade sig mest åt att rotera bollen från sida till sida och såg till att Liverpool kunde behålla trycket men precis som i första matchen saknar man den där förmågan att slå de långa passningarna som öppnar upp planen.Oviejobbar mer i båda riktningar än Stewart men har svårt att göra ett avtryck åt endera håll. Passningssäker matchen igenom men det drar, likt Stewart, åt det försiktiga hållet och nog ska vi kunna begära lite mer av honom?Det trixas och fixas från Philippemen det märks att brassen har en bit kvar till toppformen. Är inte direkt dålig men har svårt att göra ett distinkt avtryck i matchen. Vet hur han ska göra för att hitta Sturridge i djupled och försöker också med det men har inte den exakta precisionen som krävs idag. Slår hörnan som Lucas nickar in.Benhar erfarenhet från ungdomslagen att spela som tia men idag hade han svårt att komma tillrätta. Hittade sällan någon bra position och har svårt att göra ett avtryck ända fram till slutet av matchen när det öppnar upp sig mer.Samarbetet mellan Divockoch Sturridge lyste med sin frånvaro matchen igenom och även om de turades om att utgå från en kant måste det kunna ställas högre krav på två sådana erfarna spelare. Origi spelade upp sig i slutet av matchen när han utnyttjade sin kombination av styrka och fart för att öppna upp Plymouth-försvaret men hans betyg dras samtidigt ner av den sanslöst svaga straffen.Danielhar sagt att han tycker att han är lagets bästa anfallare och när allting klickar för honom är det svårt att argumentera mot det men just nu är han en lång väg ifrån det. Drar ner på tempot när han får bollen, försöker sig på överambitiösa avslut från distans och får inte till samarbetet med sina anfallskollegor.Liverpools bästa spelare enligt liverpoolsweden.se:

Plymouth-Liverpool Luke McCormick

Oscar Threlkeld

Yann Songo'o

Sonny Bradley

Ben Purrington

Graham Carey

David Fox

Ryan Donaldson

Jake Jervis

Arnold Garita

Jordan Slew



Avbytare

Nauris Bulvitis

Vincent Dorel

Alex Fletcher

Louis Rooney

Callum Rose

Gary Sawyer

Craig Tanner

Loris Karius

Trent Arnold

Joe Gomez

Lucas Leiva

Alberto Moreno

Philippe Coutinho

Kevin Stewart

Ovie Ejaria

Daniel Sturridge

Divock Origi

Benjamin Woodburn



Avbytare

Paulo Alves

Ragnar Klavan

Simon Mignolet

Sheyi Ojo

Connor Randall

Jordan Williams

Harry Wilson



0 KOMMENTARER 31 VISNINGAR 0 KOMMENTARER31 VISNINGAR PER BENGTSSON

2017-01-18 23:51:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-01-18 23:51:00

Liverpool

2017-01-17 21:57:15

Liverpool

2017-01-17 12:58:33

Liverpool

2017-01-16 22:57:00

Liverpool

2017-01-16 11:12:00

Liverpool

2017-01-15 21:38:11

Liverpool

2017-01-15 20:42:24

Liverpool

2017-01-15 19:24:00

Liverpool

2017-01-15 11:00:00

Liverpool

2017-01-14 17:11:00

ANNONS:

Ett tidigt nickmål från Lucas Leiva blev matchens enda när Liverpool vann omspelet mot Plymouth i FA-cupens tredje runda. Brassens första mål sedan 2010 gav Liverpool en bra start men när ett andra mål uteblev var matchen fortfarande öppen och hemmalaget var nära både en och två gånger att kvittera. En straffmiss med fem minuter kvar kunde blivit dyrbar för Liverpool men man höll ut och nu väntar Wolverhampton i nästa runda.Nu ska det avgöras vilket lag som ställs mot Wolverhampton Wanderers på hemmaplan den 28 januari. Liverpool reser till sydost för match mot Plymouth Argyle på Home Park.I ligacupsemifinalen mot Southampton kan man med lätthet argumentera för at Loris Karius stod för sin bästa insats i Liverpooltröjan och räddade laget från en ännu större förlust en de 1-0 som resultatet blev. Karius själv är dock inte överraskad över insatsen utan menar på att det är hans normala nivå.Joël Matip ligger i tvist med Kameruns landslag efter att han tackat nej till att spela i Afrikanska mästerskapen. Men enligt Liverpool Echo överväger Klopp att spela Matip mot Plymouth, trots risken för sanktioner. FIFA är i vanlig ordning inte särskilt hjälpsamma.Liverpool tappade segern mot Manchester United i den 84:e minuten efter att Zlatan Ibrahimovic nickat in kvitteringen. Det som stör en aning är att upprinnelsen till målet föranleddes av en offsidesituation, men det som stör otroligt mycket är hur dåligt positionerad den assisterande domaren var vid situationen.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp var nöjd med spelarnas insats borta mot Manchester United och lyfte särskilt fram Trent Alexander-Arnold som oväntat fick kastas in i hetluften när en skada uppstod på högerbacksplatsen. Direkt efter slutsignalen kändes det som två tappade poäng enligt Klopp, men med lite distans trodde han sig vara mer tillfreds med att ta med sig en pinne hem till Liverpool.1-1 hade nog många tagit före matchen och det är inte orättvist sett till hela matchen idag. Mignolet ser till att Liverpool reser hem med en poäng idag. 11 av de 18 tappade poäng Liverpool har tappat den här säsongen har kommit efter en ledning.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Liverpool har tre svaga insatser i ryggen och har förlorat elva av de fjorton senaste matcherna på Old Trafford. Manchester United kommer in med nio raka vinster och en Zlatan som radar upp mål och assist på löpande band för tillfället. Sådan tur är handlar det här mötet om så mycket mer än form och tidigare prestationer och båda lagen har en del att bevisa.