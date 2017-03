Sakho med stark start i Crystal Palace

Sam Allardyce säger att Mamadou Sakho givit laget ett exceptionellt bra lyft i defensiven i de två matcher han har spelat hittills, två matcher som har genererat 6 poäng och två nollor bakåt.

Under januarifönstrets sista dag blevklar för utlåning till Crystal Palace eftersom ingen klubb infriade Liverpools krav på 20 miljoner pund för mittbacken. Sakho har inte spelat en match med förstalaget sedan i april förra året efter att ha testats positivt för dopningspreparat, något han senare blev frikänd för. Under försäsongen skickades han hem från USA på grund av disciplinära skäl och avvisade inför säsongen förslag om att lånas ut.I samband med utlåningen för en dryg månad sedan sa Jürgen Klopp så här:"Vem vet vad som sker på ett halvår? Han bör koncentrera sig på jobbet i Crystal Palace så ska vi koncentrera oss på jobbet som görs här. För ögonblicket är han utlånad och fortsatt under kontrakt med Liverpool. Lånet är en lösning just nu. Vi kan vänta på nya intryck och vad som sker framöver."Den första tiden på Selhurst Park har varit lyckosam för Sakho som får beröm av Palace manager"Det finns en liten oro när du tar emot en spelare i januari som har blivit utfryst. Men när vi fått honom i form, och det gick snabbt med tanke på hur han sköter sig, insåg vi att du inte kan spela många matcher för Liverpool och vara en dålig spelare.Det lyftet han har gett oss defensivt i de två matcher han har spelat har varit exceptionellt bra."Allardyce togs in som ersättare för Alan Pardec i slutet av december för att rädda ett sjunkande skepp och en annalkande nedflyttning, men någon omedelbar effekt stod inte att skönja med endast 4 poäng på de första åtta matcherna. I de två senaste matcherna har det dock blivit full pott genom 2-0 mot West Ham och 1-0 mot Middlesbrough. Två raka nollor och lika många som Crystal Palade hade på de första tjugofem omgångarna, så inte konstigt att Big Sam talar om ett lyft med Sakho i defensiven.Källor: The Guardian, liverpool.no