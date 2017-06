Sex personer åtalas för Hillsboroughkatastrofen

Polisbefälet med högsta ansvar under matchen mellan Nottingham Forest och Liverpool åtalas för dråp och den före detta polismästaren döms för tjänstefel.

Den utdragna kampen för upprättelse och att ställa de skyldiga till svars för Hillsboroughkatastrofen då 96 Liverpoolsupportrar miste livet tog den här veckan ytterligare ett steg framåt när sex personer ansvariga för säkerheten den 15 april 1989 åtalades.



Totalt har tjugotre personer granskats, femton för direkt inblandning i händelserna som ledde till tragedin och ytterligare åtta för hantering av bevismaterial och hur det hela sedan offentliggjordes.



The Crown Prosecution Service (CPS) uttalade sig genom Sue Hemming, Head of Special Crime and Counter Terrorism Division:



“Efter noggrann granskning av bevisningen har jag beslutet att det finns tillräckligt med underlag för att åtala sex personer för brottsliga handlingar.



Rättsprocessen har nu inletts och de svarande har rätt till en opartisk rättegång. Det är av extrem vikt att det inte förekommer någon rapportering, några kommentarer eller informationsutbyte på nätet som på något sätt skadar rättegången.”



David Duckenfield, poliskommissarie och högste polisbefäl på plats, döms för dråp av 95 personer. Det nittiosjätte offret, Tony Bland, avled först fyra år senare, och Duckenfield hålls därför inte ansvarig för hans död.



Hemming: ”Hans oförmåga att ta personligt ansvar den dagen var utomordentligt illa och bidrog väsentligt till att var och en av de 96 människorna så tragiskt och onödigt förlorade sitt liv.”



Norman Bettison, tidigare polischef för Merseyside och kommissarie i South Yorkshire vid tidpunkten, åtals på fyra punkter för tjänstefel.



Hemming: ”Med hänvisning till hans lögner om inblandning i katastrofen och hans roll som senior poliskonstapel, kommer vi att be juryn finna att det rörde sig om ett tjänstefel av sådan grad att det missbrukar allmänhetens förtroende för ämbetet.”



Graham Mackrell, tidigare vd för Sheffield Wednesday FC, och officiellt utpekad som säkerhetsansvarig på Hillsboroughstadion, åtalas för att ha brutit mot lagen om säkerhetsrutiner och att upprätthålla arbetsmiljölagen.



De tre övriga som åtalas är Donald Denton, Alan Foster och Peter Metcalf, och de gör det för att ha försvårat polisutredningen genom att vittnesmål i efterhand ändrades innan de offentliggjordes.



Jurister som representerade tjugotvå av familjerna vid förhören sa:

”Familjerna är angelägna att se rättsprocessen följas för de personer som har åtalats och givet att de svarandes rättigheterna ska respekteras kommer de inte att ägna sig åt några spekulationer om utkomsten av rättegången. De hoppas dock att minnet av deras närstående och integriteten hos de supportrar som var med på Hillsborough kommer att respekteras under processen.”



Trevor Hicks, som förlorade två tonårsdöttrar, sa efter tillkännagivandet att han hade önskat se fler personer åtalade, men att han samtidigt aldrig hade trott att de skulle nå så här långt. ”Det finns inga vinnare i det här, men det skickar ett budskap om att ingen står över lagen.”



Magaret Aspinall, som förlorade en 18-årig son, såg det här som ytterligare en vändpunkt och talade också om ett budskap, i hennes fall att man aldrig ska ge upp utan alltid fortsätta att kämpa. ”Det här ska aldrig hända igen. Ingen ska behöva gå igenom detta för att nå sanningen.”



Källa: The Guardian



2017-06-29 17:39:00

