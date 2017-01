Skadade spelare på väg tillbaka

Både Jordan Henderson och Joel Matip har tränat med laget och klarat sig igenom det utan bekymmer.







Henderson har varit borta från spel sedan han haltade av Anfield på nyårsafton när Liverpool besegrade



Även Joel Matip är nära comeback. Han har inte spelat sedan 2-2-matchen mot



På söndag väntar stormöte med Manchester U nited på Old Trafford. Liverpool har under de senaste veckorna fått klara sig utan en del nyckelspelare, men nu är både kapten Jordan Henderson och Joel Matip tillbaka i full träning.Henderson har varit borta från spel sedan han haltade av Anfield på nyårsafton när Liverpool besegrade Manchester C ity. Målet har hela tiden varit att göra comeback mot United, och hittills ser så ut att bli fallet.Även Joel Matip är nära comeback. Han har inte spelat sedan 2-2-matchen mot West Ham i december. Han har fått stå över sju matcher med en ankelskada. Mittbacken kommer dock sannolikt inte att vara tillbaka i elvan mot United på söndag.

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR ALEXANDER NILSSON

2017-01-13 01:44:03

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-01-13 01:44:03

Liverpool

2017-01-12 12:41:31

Liverpool

2017-01-12 00:12:00

Liverpool

2017-01-11 23:10:23

Liverpool

2017-01-11 14:28:05

Liverpool

2017-01-10 22:28:43

Liverpool

2017-01-10 20:52:53

Liverpool

2017-01-10 10:16:18

Liverpool

2017-01-09 22:34:58

Liverpool

2017-01-09 22:18:12

ANNONS:

Både Jordan Henderson och Joel Matip har tränat med laget och klarat sig igenom det utan bekymmer.Liverpool förlorade första semifinalmötet mot Southampton med 1-0, men för matchen storspelande Loris Karius är fortfarande säker på att laget kommer kunna vända på resultatet.Jürgen Klopp medgav att Liverpool inte var som bäst idag, efter förlusten mot Southampton i ligacupens semifinal.Vägen till final i Ligacupen blev längre för Liverpool efter en förlust med 1-0 borta mot Southampton i den första semifinalmatchen. Ett tidigt mål från Nathan Redmond gav Southampton ledningen och ett svagt Liverpool kom aldrig nära en kvittering. Istället var det hemmalaget som var nära på att utöka ledningen flera gånger om men Loris Karius lyckades hålla siffrorna nere och Liverpool har en hel del att jobba med fram tills returen om två veckor på Anfield.Efter flera år av skadebekymmer har Sturridge fått en allt mer marginell roll i truppen. Just nu är han dock frisk och i form, och enligt Jürgen Klopp är situationen perfekt för honom.Lucas Lleiva har varit i klubben i snart tio år och enligt honom så har stämningen aldrig varit så bra som nu.Liverpool har gått segrande ur semifinalspelet i Ligacupen vid tolv av sexton tillfällen och var i final så sent som i fjol. För Southampton blir det tredje gången laget är i semifinal och första tillfället sedan 1987 då de blev utslagna av just Liverpool. Skadeläget har ljusnat på Melwood och Jürgen Klopp har lovat en stark elva.Enligt CIES Football Observatory så rankas den omskolade vänsterbacken James Milner, rent statistiskt sett, som den bästa ytterbacken i hela Premier League.Efter mer än en månad utanför spel ska Philippe Coutinho äntligen vara tillbaka i truppen. Detsamma gäller Milner, som klev av mot Sunderland. Dessutom ska Henderson och Matip vara på god väg tillbaka.Liverpool kommer makalöst nog att gå plus på Ilori-transfern, detta enligt Liverpool Echo som gör gällande att Reading kommer värva försvararen för 3,75 miljoner pund.