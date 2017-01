Southampton - Liverpool FC 1-0 (1-0)

Vägen till final i Ligacupen blev längre för Liverpool efter en förlust med 1-0 borta mot Southampton i den första semifinalmatchen. Ett tidigt mål från Nathan Redmond gav Southampton ledningen och ett svagt Liverpool kom aldrig nära en kvittering. Istället var det hemmalaget som var nära på att utöka ledningen flera gånger om men Loris Karius lyckades hålla siffrorna nere och Liverpool har en hel del att jobba med fram tills returen om två veckor på Anfield.

Matchfakta



Mål









Varningar



Southampton: Tadic, Rodriguez

Liverpool: --



Arena: St Mary's Stadium



Publiksiffra: 31 480



Domare: Neil Swarbrick



Matchrapport



Det blir åtta förändringar i Liverpools startelva jämfört med det lag som kryssade i helgen mot



Loris Karius behåller sin plats i målet men får en helt ny backlinje framför sig med Dejan Lovren som spelar tillsammans med Ragnar Klavan i mittförsvaret. James Milner är tillbaka som vänsterback efter sin skada och Nathaniel Clyne startar ute till höger.



Lucas Leiva tar klivet upp på mittfältet där han kommer ta rollen som balansspelare framför backlinjen och framför sig kommer han att ha Emre Can och Georginio Wijnaldum.



I anfallet är det Daniel Sturridge som tar den centrala rollen och han flankeras av Roberto Firmino och Adam Lallana.



På bänken sitter Alberto Moreno,



Första halvlek



Försiktig första kvart från båda lagen där Liverpool haft mest boll men inte varit i närheten av att skapa något farligt mot ett väl samlat Southampton-försvar. Hemmalaget å sin sida har haft väldigt korta anfall när de väl haft bollen och haft det svårt mot Liverpools press som resulterat i ett par bortslagna bollar tidigt i speluppbyggnaden.



Första chansen till Liverpool när Lallana nickar ned bollen till Firmino som klipper på halvvolley med vänstern men Forster kan tippa till hörna.



Southampton svarar minuten senare när ett inlägg från höger går förbi alla Liverpool-spelare fram till Redmond som tar ner bollen och siktar mot bortre hörnet men Karius är snabbt ute och kan parera med benet.



Mål: Redmond revanscherar sig direkt när Liverpools försvar rasar ihop och ensam med Karius lyckas han via tyskens fot få in bollen i nät.



Svagt spel av Klavan i samband med målet när han missar en rensning vilket gjorde det till en enkel sak för Rodriguez att hitta fram med bollen till Redmond.



Efter målet har matchen fortsatt som den började med mycket bollinnehav för Liverpool men inga chanser att skriva hem om.



Hemmalaget är väldigt nära att utöka precis innan halvtid när Bertrand och Tadic tar sig igenom Liverpools högerförsvar och hittar Redmond som från målområdet avlossar ett skott mot en sidledsförflyttande Karius men tysken reagerar snabbt och lyckas rädda avslutet.



Sammanfattning



Mycket boll, lite verkstad. Det vore att ta i att påstå att Liverpool dominerat matchen för det antyder att det ska ha funnits ett tryck och ett betydande spelövertag men ska sanningen fram har Liverpool gjort förvånansvärt lite med bollövertaget.



Southampton har haft ett disciplinerat försvarsspel där lagets yttrar jobbat hemåt och i sina stunder gjort att det bildats en sexbackslinje som Liverpool haft oerhört svårt att hitta igenom. Med Lucas som balans saknas de kvicka förflyttningarna av bollen från sida till sida och det blir alltför lätt för hemmalaget att försvara sig.



Dessutom lyser djupledslöpningarna med sin frånvaro där det oftast varit Firmino eller Can som fått stå för den varan men det har varit för sällan och inte överraskat Southampton-försvaret eller gjort det jobbigt för dem. När också Sturridge inte alls kommit med i matchen utan antingen försvunnit mellan mittbackarna eller sjunkit ner för att få boll bara för att tappa den så är det bara att konstatera att det finns mycket att jobba på i halvtid för att det ska till ett bra resultat att ta med sig hem till Anfield.



Andra halvlek



Frustrerande kvart i början av andra för Liverpool där spelet fortsatt att se ut som i första halvlek med mer och mer boll men mindre och mindre som händer. Southampton å sin sida ser fortsatt farliga ut när ställer om men anfaller oftast med relativt få spelare vilket gör det ganska lätt för Liverpool att försvara sig.



Klopp gör första bytet efter en timme och det är Coutinho som gör comeback efter sin skada och vi vet ju att brassen gjort ett och annat hyfsat mål på St Mary's Stadium i Liverpool-tröjan. Wijnaldum får göra plats för honom, Lallana tar holländarens plats på mittfältet.



Southampton hanterar en Liverpool-hörna utan problem lyckas få till en omställning tre mot två där bollen till slut hamnar hos Cedric som har möjlighet att försöka få bollen mot bortre stolpen och en lagkamrat men portugisen går på eget avslut som istället sitter i burgaveln.



Med knappa kvarten kvar ser Liverpool ut att gå över till en trebackslinje där Lucas gör Klavan och Lovren sällskap. Återstår att se om det gör att Clyne och Milner kan hjälpa till mer framåt i banan.



Mindre än tio minuter kvar när Origi byts in istället för Firmino som inte haft en bra match.



Southampton är ånyo nära att utöka ledningen och igen är det Redmond som igen får chansen. Long kommer loss ifrån Lucas och spelar den tvärs över straffområdet till Redmond som lobbar bollen över Karius men han får se bollen gå i ribban, ner på Lovren och ut till en volleyrensande Lallana.



Fyra minuters tilläggstid utannonseras och Liverpool har haft svårt att skapa någonting av värde framåt. Ingenting händer och Liverpool har ett underläge att vända när returen spelas om två veckor på Anfield.



Sammanfattning



Problemen från första halvlek bestod i andra och blev allt tydligare när Liverpool tvingades släppa mer på tyglarna och offra fler man framåt vilket öppnade upp det bakåt och Southampton har bara sin egna oförmåga att skylla på över att det inte blev fler mål.



Att hemmalaget är ett av de målsnålaste lagen i ligan, både framåt och bakåt, visade sig med all tänkvärd tydlighet i afton då försvarsspelet satt under 90 minuter och man visste exakt vad man skulle göra i omställningsväg men sedan var det där med avsluten som kan lämna en del att önska.



Liverpool å sin sida ska vara glada över att det bara stannade vid 1-0 och även om det går att peka på individuella misstag i samband med målet är det överlag en extremt svag laginsats som bäddar för det. För lågt tempo i passningsspelet, ingen bredd eller djup i anfallen och Klopp har helt enkelt en hel del att fundera på inför söndagens match mot



Spelaromdömen



En missad utboxning i samband med en hörna är det enda vi kan sätta på Loris Karius minuskonto ikväll som annars visade upp sig från sin starka sida. Stoppar Redmond vid två tillfällen med kvalificerade räddningar.



Ragnar Klavan går bort sig i samband med målet och har svårt att styra upp försvarsspelet tillsammans med Dejan Lovren. Det känns aldrig helt tryggt bakåt och båda två tvingas till sista-sekunden-pareringar i form av tacklingar och bollbrytningar när Southampton går framåt och det är sällan bra.



Både Nathaniel Clyne och James Milner hade svårt att hantera Redmond som fick flera superchanser på bådas kanter och samtidigt hade båda två väldigt svårt att åstadkomma något framåt. De hålls tillbaka av aktiva yttrar i hemmalaget men nog måste vi kunna begära mer av dem.



Nätta och korta passningar var Lucas Leivas melodi i inledningen av matchen och nog gjorde det att Liverpool lätt kunde rotera bollen och hålla i den men det satte samtidigt aldrig Southampton på prov. En Henderson i samma roll breddar spelet snabbare och kan stöta iväg bollen i djupet men nu blev det lätt för Southampton att följa med bollen och försvara sig därefter.



Det är mycket vilja i Emre Can men idag var det desto mindre utförande och förmåga. Försöker driva på i djupet men har väldigt lite rörelse runt omkring sig och då blir det svårt att åstadkomma något.



Georginio Wijnaldum agerade i en mer passiv roll på mittfältet vilket i sig inte är fel men idag blev han mer av en Lucas 2.0 och det funkar inte om man ska öppna upp ett försvar. Kan mycket mer.



Det är nästan svårt att se Roberto Firmino ute på en kant där det är uppenbart att han inte fungerar lika bra som när han spelar i mitten som falsk nia. Ännu svårare att se det blir det när Daniel Sturridge inte alls får det att fungera i mitten som ensam anfallare. Firmino hade en chans i inledningen av matchen som Forster kunde rädda men efter det försvann brassen mer eller mindre ur spelet. Sturridge å sin sida kom aldrig in i det och ägnade sig mest åt att söka frisparkar han aldrig skulle ha.



Anfallsspelet blev inte heller bättre av att Adam Lallana hade svårt att komma upp i rätt nivå. Emellanåt glimmade det till från engelsmannens fötter och det var framförallt efter att Philippe Coutinho kommit in men det var för lite och för sällan.



2017-01-11 23:10:23

