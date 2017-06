Stewart siktar mot mer speltid

En skada stoppade mittfältaren Kevin Stewart från spel under den andra halvan av förra säsongen och han tänker nu se till att säsongen 2017-18 erbjuder mer speltid. Till en början handlar det om att jobba hårt och visa upp sig under försäsongen.

För Kevin Stewart stannade fjolårssäsongen vid totalt nio matcher, varav fyra var från start och där det sista framträdandet kom mot Plymouth i FA-cupen i januari. Det ska då sägas att en skada sabbade speltid under den andra halvan av säsongen och att det inte rörde sig om en total petning av Jürgen Klopp.



I Premier League fick Stewart nöja sig med fyra inhopp och detta är den Londonfödda 23-åringen fast besluten att se öka den kommande säsongen.



"Mitt mål för nästa säsong är att försöka slå mig in i laget, hålla mig skadefri och att vara redo närhelst jag ges chansen.



Nästa säsong kommer det att bli en hel del matcher, särskilt om vi kvalificerar oss för Champions League, så jag tänker bara hålla mig i god form under sommaren, jobba hårt och se vart säsongen för oss. Det är det som håller mig igång och jag har gjort det förut så jag vet att det är möjligt.



Jag tränar och spelar tillsammans med fantastiskt duktiga lagkamrater, men jag fortsätter att tro eftersom jag har tagit mig an detta förut."



Stewart har sedan han anslöt från Tottenham (Noll matcher, utlånad till Crewe Alexander) 2014 varit utlånad till Cheltenham Town, Burton Albion och Swindon Town för totalt 16 matcher och 3 mål. I Liverpooltröjan har han varit involverad i elva matcher och ännu inte hittat nätet.



Kevin fyller 24 i början av september och är i ett skede av karriären där han behöver matchspel på hög nivå för att utvecklas och inte bara inhopp på en kvart i mindre prioriterade matcher. Att Liverpool spelar i Europa den kommande säsongen, och vi hoppas givetvis att det blir Champions League och inte Europa League, innebär en rad fler match under hösten, till att börja med, och därmed fler chanser för spelarna utanför startelvan att bli involverade.



Kontraktet förlängdes så sent som den 23 februari 2016 och ända fram till 2020, men nog framstår det som att Keven Stewart är en av spelare för vilken försäsongen och säsongen 2017-18 blir något av bära eller brista i Liverpool FC.



Citat hämtat från liverpoolfc.com

