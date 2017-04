Stoke City - Liverpool 1-0 (1-2)

Stoke tog ledningen i slutminuterna av första halvlek som var svag av hemmalaget och usel av bortalaget. Ett dubbelt brassebyte i pausvilan fick fart på Liverpool som vände matchen till sin fördel och till slut fick utdelning för övertaget med två täta mål av Philippe Coutinho och Roberto Firmino. Minst lika viktig för att 3 poäng säkrades var Simon Mignolet som bjöd på två parader från avslut på nära håll.

Matchfakta



Mål

Stoke City: Walters (44)

Liverpool: Coutinho (70), Firmino (72)



Varningar

Stoke City: ---

Liverpool: Klavan (48), Firmino (73)



Arena: bet365 Stadium



Publik: 27 568



Domare: Mike Dean



Med skador, skador och sjukdom tvingas Jürgen Klopp trolla lite med knäna för att få ihop en duglig startelva. Sadio Mané, Adam Lallana och Jordan Henderson missar som väntat matchen, men vare sig Philippe Coutinho eller Roberto Firmino bedöms heller redo att starta, vilket gör att i stort sett topp fem kreativa spelare i Liverpool inte finns tillgängliga.



Klopp väljer därför att mönstra en 3-5-2-liknande formation där Joël Matip bildar trebackslinje tillsammas med Dejan Lovren och Ragnar Klavan med Nathaniel Clyne och Trent Alexander-Arnold som vingbackar. James Milner tar en mittfältsposition tillsammans med Gini Wijnaldum och Emre Can. Ben Woodburn ges sin första start i Premier League och bildar frontduo tillsammans med Divock Origi.



Anmärkningsvärt är att nästan helt oprövade Woodburn går före Daniel Sturridge i ett läge när nästan ingen frisk offensiv kraft finns tillgänglig. Dessutom förbigås Albert Moreno, som i egenskaper ter sig som den bäst lämpade att axla en vingbacksroll.



Origi Woodburn

Clyne Milner Wijnaldum Can Alexander-Arnold

Klavan Matip Lovren

Karius



Firmino och Coutinho börjar på bänken liksom Moreno och Sturridge tillsammans med Loris Karius, Lucas Leiva och Marko Gruijic.



Första halvlek



Shaqiri löper mellan Klavan och Matip och sätter in bollen i nät redan efter två minuter, men han är avvinkad för offside. Dock en oroväckande löpning och det är hemmalaget som äger matchen första kvarten med en hög press och mycket boll kring Liverpools straffområde.



Bortsett från det bortdömda målet har Stoke skapat en halvchans och Liverpool ingenting när vi når halvvägs mot pausvilan. Liverpool saknar så väl driv och pondus som finurlighet och finess i det kreativa spelet. Efter de inledande tio minuterna har spelet jämnat ut sig något, vilket i princip innebär att matchen är ännu mindre välspelad nu.



Woodburn sliter till sig bollen centralt med en stark insats i minut 25, men blir alldeles för mycket juniorspelare när han försöker dribbla av tre spelare utanför straffområdet i stället för att släppa ut bollen till vänster. Detta var första öppningen i matchen för Liverpool och de få som dyker upp måste utnyttjas bättre.



Allen tvingas avbryta matchen och ersättas av en annan tidigare Liverpoolspelare, Adam, som ser ut att vara i allt annat än topptrim. På pappret en klar försvagning för hemmalaget i flyt och flärd centralt.

Arnautovic hugger bakom Liverpools backlinje på ett inspel från vänsterkanten och med en högervolley på direktavslut, efter att Lovrens täckning touchade bollen så att den flyger upp i luften, skjuter han utanför närmaste stolpen. Bra chans i minut 32 och även om Mignolet stod vid stolpen hade han behövt lite flyt för att hålla ute bollen om den gått på andra sidan stolpen.



Mål: Woodburn ropar efter straff i minut 44, men Dean viftar avvärjande och i stället vänder Stoke spelet på högerkanten där bollen når fram till ytan bakom Clyne och utanför Klavan. Shaqiri är på väg dit, tar sig fram med bollen några meter och hittar en totalt omarkerad Jonathan Walters två meter från mål. Det är tre mot tre i straffområdet och Walters hittar en stor lucka i ett lag som fortfarande söker positionerna efter spelvändningen. Stokespelaren har inga som helst problem att nicka in 1-0.



Sammanfattning



Liverpool saknar fem av de fem viktigaste offensiva pjäserna och halva startelvan. Det märks och väldigt tydligt. Centralt finns inte samma dynamik och driv och vad värre är, med tanke på hur kanterna har förstärkts med vingbackarna just för att få till något där, är att Liverpool knappt en gång under halvleken lyckats bygga upp ett anfall på kanten.



Det är en halvlek av lågkvalitetsfotboll från båda lagen där Stoke är svaga och Liverpool ännu svagare. Vi kan dra oss till minnes Woodburns utflykt och att Origi hade bollen ute till höger under kontroll i straffområdet och när jag tar upp den typen av incidenter förstår ni hur lite som har skapats.



Stoke är knappast helt förtjänta av en 1-0-ledning och det är typiskt att en 50/50-blåsning i straffområdet vänder till ett baklängesmål inom 15 sekunder. Erik Pieters är på Woodburn som dock redan är på väg ner, flaxar lite överdrivet och om vi ska vara ärliga nog är en för "liten" spelare för att få med sig något sådant. En Coutinho på hemmaplan hade befunnit sig närmare att få med sig något där. Över huvud taget hamnar straffsituationen i extra fokus på grund av vad som händer i sekvensen efteråt.



Andra halvlek



Firmino och Coutinho ersätter Woodburn och Alexander-Arnold, vilket samtidigt att Milner och Clyne återtar sina ytterbackspositioner.



Klavan varnas för den första tillstymmelsen till obstruktion i matchen. Det säger något om hur icke-intensiv den har varit.



Jättemöjlighet i minut 52 att göra 2-0 för Stoke när Wijnaldum efter en hörna nickar bollen mot eget(!) mål från en position nära den yttre straffområdeslinjen. Där står fyra Stokespelare redo att näta och efter en misslyckad nedtagning och en studs tillbaka på en lagkramat kan Adam avsluta lågt från nära håll. Mignolet hinner inte byta position och väl är det för bollen går rakt på hans stödjeben och skruvas utanför stolpen. Puh, nära att Wijnaldum gav bort ett mål för andra raka matchen och 0-2 hade inneburit väldigt liten chans för Liverpool att få med sig poäng.



Grant parerar undan ett hårt avslut från Firmino ur snäv vinkel. På hörnan uppstår nästan en liknande situation som på Stokes hörna nyss när bollen landar i gröten av spelare, men den här gången är det inte det anfallande laget som får foten på bollen först. En klart mer öppen och händelserik halvlek det här.



Direktavslut av Coutinho från 18 meter när Clyne lägger upp bollen från högerkanten. Grant dyker till vänster och räddar ut till en hörna som Lovren nickar i kryssribban. En halvtimme kvar av matchen och Liverpool har tagit över matchen i så väl spel som målchanser.



En redan varnad Klavan lever farligt när han blockerar Shaqiri ute vid sidlinjen. Inte fult eller hårt, men ändå en obstruktion och gissningsvis kommer nästa ojusthet för mittbacken medföra marschorder.

Martins Indi nickar en frispark över mål efter att Lovren bedöms ha tryckt undan Pieters med otillåtna medel. Direkt efteråt genomförs ett byte i vardera lag. Whelan ersätter Walters och Sturridge kommer in i stället för Origi. Matchklockan har då nyss passerat 68 minuter.



Mål: Liverpool får slutligen utdelning för sitt övertag i andra halvlek när Coutinho plockar upp en andraboll efter att Stoke inte lyckats rensa helt och placerar in bollen till vänster om två försvarare och Grant i mål.



Mål: Proppen ur när Firmino ger Liverpool ledningen med en mycket vacker projektil från 20 meter. Wijnaldum lyfter fram bollen från egen planhalva medan Firmino högt upp i planen följer bollbanan noga med två försvarare tätt i ryggen. Brasilianaren låter bollen studsa framför sig och nyper sedan till på halvvolley i en båge över Grant.



Firmino varnas för att ha dragit av sig tröjan.



Liverpool verkar helt ha glömt defensiven i glädjen över att ha vänt matchen för endast en riktigt vass reflexräddning av Mignolet i den 74:e minuten håller ute Berahinos näravslut på inspel av Arnautovic. Viktigt psykologiskt att inte åka på en ny situation liknande den med Woodburns straffincident följt av baklängesmål.



Adam, inbytt i första, tas av i den 81:a minuten och ersätts av Ramadan. Något tidigt ute då hans mer kända namne i år inte börjar förrän den 26 maj.



Ny svängning i matchbilden så till vida att Stoke pressar på mer och plötsligt känns bortalaget inte alls lika komfortabla, särskilt inte när höjdbollarna matas in framför Mignolet. Liverpool får inte bli passiva och ha huvudet för mycket fokuserat på att bara hålla ledningen och sparka ifrån sig. Har Liverpool lärt sig läxan från i onsdags tro?



Liverpool vinner två täta hörnor när vi närmar oss den 90:e minuten där Coutinho sökte Sturridge i det första läget med en fin boll som dock var svår att kontrollera för forwarden. Ändå så pass farligt att Stoke tvingas slå ut över kortlinjen. Fyra minuters stopptid aviseras.



Liverpool försöker suga ut varje sekund som går av spelavbrott nu och Wijnaldum har som mål att vinna en hörna eller inkast nere vid hörnflaggan, men domaren blåser av och Stoke får chansen att bygga upp ett anfall. Två minuter kvar av matchen.



Shawcross och Mignolet går upp på en höjdboll in i Liverpools straffområde och Dean blåser till Liverpools fördel. Inget mer händer efter det.



Sammanfattning



Så här i efterhand får vi gissa oss till att Klopp hade som plan att hålla 0-0 och toppa laget sista 20-25 minuterna. Efter 0-1-underläge blir han oavsett tidigare plan tvingad att agera och genomför ett dubbelbyte direkt i halvtid. Synd att vi var tvungna att ge motståndarna ett handikapp i först bara.



När Liverpool är bra i den här matchen är laget helt dominerande och trycker tillbaka Stoke fullständigt, precis som i matchen mot Bournemouth bör tilläggas. Just som i den matchen, då det ändå inte ledde till vinst, är det ofta helt avgörande att få maximal utväxling under sina bästa perioder och det lyckas Liverpool med i dag. För att dra ytterligare en parallell till i onsdags går Liverpool från total kontroll till att se mycket veka ut inom några minuter och sista tio är det darrigt när Stoke lyfter bollar framåt.



Det som är mest oroväckande är hur laget så uppenbart är kvar i något slags lyckorus när Stoke en halvminut efter avspel efter 2-1-målet är ytterst nära att peta in 2-2. En kvittering där kunde ha knäckt resten av säsongen.

Starkt, moralstärkande och helt avgörande för resten av säsongen att Liverpool lyckas vända. Antalet bortamatcher laget vunnit efter att ha legat under i halvtid kan räknas på en hand och nå långt tillbaka i tiden.



Spelarkritik



Den första benparaden är inte så mycket en räddning som att Simon Mignolet får bollen på sig och det som vid första anblick verkar vara otur när Arnautovic inte hinner hantera Adams misslyckade mottagning utan att bollen går tillbaka till Adam blir Liverpools lycka eftersom Adam avslutar där Mignolet fortfarande har stödjebenet. Den andra räddningen i första anfallet efter att Liverpool tagit ledningen är dock ofantligt avgörande inte bara för matchen utan för supportrarnas och spelarnas hopp för resten av säsongen. Det har nästan blivit ett kännetecken för Mignolet att han aldrig gör räddningar som betyder något poängmässigt, men i dag gör han det med emfas och i ett så kritiskt läge att det meriterar utmärkelsen som matchens lirare.



Nathaniel Clyne och Trent Alexander-Arnold var helt verkningslösa som vingbackar och trebackslinjen i första halvlek gav mer känslan av "för många kockar" än att tre skulle vara bättre än två. Ragnar Klavan kan se supersolid i rätt typ av matcher, men däremellan är det uppenbart att han inte håller på den här nivån. Många missar i samband med 0-1-målet och sammantaget tycker jag att Dejan Lovren och Joël Matip båda landar strax under godkänt.



James Milner startade matchen på ett mycket trögt mittfält som fullständigt misslyckades med att förse anfallarna med bollar längs marken. Kommer bättre till sin rätt i sin numera mer välbekanta vänsterbacksposition. Giordinio Wijnaldum fortsatte sin fladdrighet med att först servera till vad som borde ha varit 0-2 följt av en bättre slutdel av matchen och en assist. Emre Cans styrkor kom mer väl till hands efter paus när det blev mer av tvåvägslöpande och större rörelse på offensiv planhalva. Det är dock tydligt att han i nuläget inte är en spelare som på egen hand kan ta hand om och bära ett mittfält, ens mot ett motstånd som Stoke. Ändå en av de minst dåliga första fyrtiofem.



Ben Woodburn uppträdde som den juniorspelare han fortfarande är. Skygglappar när chansen väl dök upp och i övrigt för tunn och lätt för att orsaka Stokes backlinje några egentliga problem, men gav oss ändå några ljusglimtar i en mörk halvlek. Divock Origi en ännu större besvikelse, om än med väldigt lite support, som inte riktigt verkade gå för fullt i första halvlek och efter att bara ha skrapat ihop till ett avslut några meter utanför bortre stolpen föga förvånande fick lämna plats för en annan anfallare.



Om jag uttrycker det som att Mignolet var skälet till att Liverpool inte tappade segern var Roberto Firmino och Philippe Coutinho orsaken till att laget tog 3 poäng. Det var klasskillnad i uppträdande framåt första fyrtiofem jämfört med de tjugo minuterna i andra halvlek när Liverpool byggde upp till det som kulminerade i de två målen inom loppet av tre minuter. Avgörande för rörelsen i offensiven och med ett mål var är det svårt att utse vem av dem som var bäst.



Så här i efterhand kan vi konstatera att ett tredje mål inte behövdes, men det hade ändå varit positivt för fortsättningen om Daniel Sturridge hade fått göra ett mål. Dock sammanfaller anfallarens byte med att Liverpool kvitterar inom en minut och Sturridge får också en andraassist på målet, så någon form av effekt hade allt bytet.



Matchens bäste Liverpoolspelare enligt liverpoolsweden.se: Simon Mignolet

0 KOMMENTARER 405 VISNINGAR 0 KOMMENTARER405 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-04-08 18:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-04-08 18:45:00

Liverpool

2017-04-08 11:00:00

Liverpool

2017-04-07 21:36:41

Liverpool

2017-04-07 16:25:00

Liverpool

2017-04-06 12:34:38

Liverpool

2017-04-06 11:12:00

Liverpool

2017-04-06 07:42:12

Liverpool

2017-04-05 23:49:00

Liverpool

2017-04-05 11:00:00

Liverpool

2017-04-04 23:41:37

ANNONS:

Stoke tog ledningen i slutminuterna av första halvlek som var svag av hemmalaget och usel av bortalaget. Ett dubbelt brassebyte i pausvilan fick fart på Liverpool som vände matchen till sin fördel och till slut fick utdelning för övertaget med två täta mål av Philippe Coutinho och Roberto Firmino. Minst lika viktig för att 3 poäng säkrades var Simon Mignolet som bjöd på två parader från avslut på nära håll.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Sadio Mané behöver med största sannolikhet opereras och det betyder i så fall att han får sikta in sig på nästa säsong.Hemma har Liverpool spelat Stoke City av planen sedan 50-talet, men på bortaplan har det gått sämre och bara i två av de åtta matcherna i Premier League har Liverpool rest hem med samtliga poäng. Insatsen mot Bournemouth visar att Liverpool fortfarande har svårt att hantera matcherna mot lag på den undre halvan.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Divock Origi tog plats längst fram i anfallet, men tyvärr blev hans mål inget segermål då Bournemouth kvitterade mot slutet. Givetvis en besvikelse, tycker belgaren.Trots stora skadeproblem lyckades Liverpool vända mot Bournemouth men kastade sedan bort chansen att cementera topp fyra med fem minuter kvar av matchen. Klopp var nog inte ensam som efter matchen sa att han ville ”spy” av Bournemouths kvittering.En tidig bortaledning innebar uppförsbacke direkt för Liverpool. Man lyckas dock vända underläget för att därefter tappa det igen.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Jürgen Klopp lovar att man lärt sig läxan efter en skadefylld säsong när sommaren nu närmar sig och transferfönstret öppnar.