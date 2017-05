Sturridge med viktig inhopparroll under avslutningen

Daniel Sturridge genomgår fortfarande viss specialträning efter sitt skadeuppehåll, men mot Watford gjorde han äntligen comeback och var nära att näta efter att bytts in. Det är just i rollen som inhoppare som Jürgen Klopp ser Sturridge under säsongsavslutningen.

Efter sex skador, sju sorger och åtta bedrövelser gjorde Daniel Sturridge comeback borta mot Watford och var mycket nära att punktera matchen med ett hårt lågt avslut som Gomes i hemmamålet nätt och jämnt lyckades parera undan.



Att döma av Jürgen Klopps presskonferens i dag blir Sturridges roll under säsongsavslutningen i första hand att vara ett avbytaralternativ att använda sig av i slutet av matcherna och väl på planen behövs det inte många chanser.



"Han var väldigt, väldigt bra mot Watford. Han hade en jättemöjlighet och ytterligare två fina aktioner på kort tid. Vi kan dock inte påstå att han är hundra procent i form ännu. Han gör det vi tror är rätt för honom så att vi kan hålla honom frisk och förberedd inför de avslutande tre matcherna.



Vi har haft bra samtal och håller för tillfället tät kontakt. Han kommer att ges specialträning i dag och så tränar han med laget i morgon lördag. Så länge situationen är som den är nu kan vi ta med honom i truppen och använda oss av honom. Det är det viktigaste.



Det återstår att se vilket lag vi kommer att starta med på söndag och så får vi utvärdera hur länge Daniel kan spela. Just nu är det mest avgörande att vi har en möjlighet att använda oss av honom som en inhoppare. Alla vet att om vi byter in honom kan han avgöra en match på en sekund.



Källa: liverpoolfc.com

2017-05-05 17:52:29

