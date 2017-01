Sunderland - Liverpool 2-2 (1-1)

2-2 är sett över 90 minuter ganska rättvist. Liverpool har 70% i bollinnehav men gör inte jättemycket av den. Båda lagen har gott om chanser på skott och även om Liverpool har de allra vassaste i öppet spel så får Sunderland 2 av 3 straffar som de ska ha ikväll.

Matchfakta:Mål Liverpool : Sturridge (19'), Mané (72') Sunderland : Defoe (25'), Defoe (84')VarningarLiverpool: Mané (83'), Lallana (86')Sunderland: Rodwell (13'), Larsson (51')Arena: The Stadium of LightDomare: Anthony TaylorMatchrapport:Liverpool matchar en startelva som innehåller en förändring jämfört med matchen som startade för mindre än 48 timmar sedan mot Manchester C ity. Jürgen Klopp väljer att starta Daniel Sturridge längst fram medan Divock Origi får sitta på bänken. Sadio Mané som för övrigt idag gör sin sista match innan afrikanska mästerskapen där han representerar Senegal.I övrigt är det samma startelva. Framför Simon Mignolet finns backlinjen med Nathaniel Clyne, Dejan Lovren Ragnar Klavan och James Milner. Emre Can ersätter Jordan Henderson centralt med Gigi Wijnaldum med Adam Lallana bredvid sig Roberto Firmino spelar tillsammans med Sadio Mané och nyss nämnda Daniel Sturridge längst framBänken ser ut som följer: Karius, Moreno, Lucas, Alexander-Arnold, Woodburn, Stewart och Origi.Första halvlekSunderland inleder med en halvbra chans för Jermaine Defoe när han får på ett bra skott. Därefter får Liverpool två riktigt bra skottlägen från Sturridge och Wijnaldum där Mannone i Sunderlandmålet tvingas till två riktigt bra räddningar.Båda lagen inleder med hög energi och har flertalet farliga skottlägen utanför de båda straffområdena.Mål: På hörna från Milner dunkar Lovren bollen i backen som blir till en perfekt passning till Sturridge som enkelt kan nicka in 1-0.Mål: Liverpools ledning varar bara i ca sex minuter sedan Ragnar Klavan river ner N'dong i eget straffområde. Jermaine Defoe trycker säkert in 1-1.SammanfattningFörutom att Sturridge visar att hans målsinne i allra högsta grad sitter i så är det en halvlek där spelet inte riktigt sätter sig utan det böljar över hela banan. När Jordan Henderson spelar kan man kanske ibland fråga sig vad han tillför i alla lägen, det blir väldigt tydligt första 45 där man ser att Henderson är viktigt för att sätta ihop kollektivet defensivt. Liverpools två mittbackar har också sett skakiga ut med en del felbeslut där straffen är ett. En jämn första halvlek och Liverpool måste helt klart växla upp för att få med sig ett godkänt reslutat från halvlek nummer två.Andra halvlekTio minuter in i andra halvlek är det bara Liverpool som har bollen även om de inte gör något jättevettigt av den.Även om Liverpool fortsätter dominera bollinnehavet så händer det inte jättemycket framåt, omställningar och andra attacker avslutas oftast med en slarvig avgörande passning.Mål: Sadio Mané ger Liverpool ledningen med ett skott från väldigt nära håll efter en hörna.Mål: Denna gången får Liverpool leda matchen i hela tolv minuter innan det är dags för Sunderlands andra straff. Jermanie Defoe förvaltar denna på ett ypperligt sätt.Sammanfattning2-2 är sett över 90 minuter ganska rättvist. Liverpool har 70% i bollinnehav men gör inte jättemycket av den. Båda lagen har gott om chanser på skott och även om Liverpool har de allra vassaste i öppet spel så får Sunderland 2 av 3 straffar som de ska ha ikväll.SpelarkritikSimon Mignolet har efter en kalasräddning tidigt i första inte mycket att göra förutom de två straffar Sunderland får där han med tanken på kvaliteten i de samma är chanslös.I backlinjen är Nathaniel Clyne ok och får godkänt idag. Mittbackarna har lite tuffare idag och kommer inte upp i samma standard som de haft de senaste matcherna. Särskilt Ragnar Klavan har en tuff kväll med en del felbeslut. Plus till Dejan Lovren för assisten till Sturridge mål. James Milner får också godkänt under den tiden han spelar, likaså hans ersättare Alberto Moreno som spelar i halvlek två.På mittfältet kämpar Emre Can i en roll som inte riktigt passar honom idag även om det kanske är en mer naturlig position för honom, han är bättre han får synas lite mer. Både Gigi Wijnaldum och Adam Lallana bidrar mycket i Liverpools bollinnehav men har svårt med sina avgörande passningar den här eftermiddagenFramåt får Roberto Firmino jobba hårt och kommer egentligen aldrig in i matchen och är mest frustrerad och fumlig. Sadio Mané har inte alls samma löpstyrka den här matchen som vi är vana att se honom även om han växlar upp ett par snäpp i andra halvlek. Daniel Sturridge gör mål igen och det är så vi är vana att se honom, han visar att det finns gott om kvalitet i just den delen av hans spel även om han vid tillfälle försvinner från matchen.Matchens bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: Dejan LovrenKällor: