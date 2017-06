Tisdagstrassel – bakslag på transfermarknaden

Southampton anmäler Liverpool, Roma låtsas som att det regnar och Redbull Leipzig säger att en försäljning inte är aktuell. Efter flera dagar av uppmuntrande nyheter drabbas Liverpool av flera bakslag på på transfermarknaden.

Efter helgen såg det ut som att Mohamed Salah hade ena foten i dörren hos LFC, att van Dijk bestämt sig för en Liverpool flytt och att det bara skulle bli en fråga om pengar att locka Redbull Lepzig att släppa Naby Keita. Under dagen har flera bitar nyheter kommit ut som förändrat förutsättningarna. Southampton s ledning lär ha blivit ursinnig av att läsa i tidningarna att ”van Dijk bestämt sig för Liverpool” och har anmält LFC till Premier League för att olagligen ha förhandlat med spelaren utan klubbens tillstånd. Southampton, som redan är ljummet inställda till att sälja sin bästa spelare till Liverpool (igen), lär inte bli gladare av att Liverpool närmat sig spelaren utan deras tillstånd.Om det verkligen rör sig om en seriös anmälning är lite oklart – det är inte omöjligt att det är ett politiskt drag för att blidka irriterade supportrar och visa att klubben verkligen inte vill sälja. Men van Dijk har fem år kvar på kontraktet på sydkusten och det är bara pengar och god vilja som kan få klubben att släppa honom. Fortsättning följer med all sannolikhet.Vad gäller Salah har det under helgen sett ut som att affären börjar gå i lås – många tidningar har rapporterat att Liverpool kommit överens med spelaren om lön och villkor, och det enda som saknades verkade vara en överenskommelse med Roma som ska ha varit sugna på att sälja. Men nu skriver Liverpool Echo att LFC inte är intresserade av att dansa efter Romas pipa, och inte tänker betala mer än man anser spelaren vara värd.Dessutom ska Liverpool ”överväga alternativ” till en Salah-värvning om Roma inte är mer medgörliga. Även i detta fall är det förstås svårt att säga om det handlar om verkliga problem eller lite typiskt transfer-tjafs – Liverpool kanske vill sänka priset genom att spela svårfångade, medan Roma gör samma sak för att höja priset.Naby Keita är ett namn som varit i snurr länge i Liverpoolkretsar – mittfältaren från Redbull Leipzig har kallats en ”prioritet” för klubben, men tyskarna har ingen lust att sälja och Liverpool kan komma att behöva betala stora summor för att få loss honom.Leipzigs sportchef säger i en intervju till Bild att de inte har några planer på att sälja sina bästa spelare i sommar. ”Vi kommer behålla laget och förstärka på flera positioner”, säger han, och det är förstås även här oklart om han menar allvar. Om Liverpool vill ha spelaren är det åtminstone tydligt att man kommer få betala.Samtidigt säger Jürgen Klopp att det gjorts klart för honom att man inte ”får en medalj för positiv budgetbalans” och att Liverpool skulle behövt en ny spelare under vintern för att stävja formtappet under vintern. Liverpool Echo säger också att LFC är ute efter en vänsterback för att konkurrera med James Milner, och en spelare som nämnts under de senaste dagarna är Faouzi Ghoulam i Napoli.Transferfönstret har alltså öppnat, kan vi konstatera.