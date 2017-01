Trots landslagsbråket – Matip kan spela mot Plymouth

Joël Matip ligger i tvist med Kameruns landslag efter att han tackat nej till att spela i Afrikanska mästerskapen. Men enligt Liverpool Echo överväger Klopp att spela Matip mot Plymouth, trots risken för sanktioner. FIFA är i vanlig ordning inte särskilt hjälpsamma.





Reglerna gör gällande att en spelare egentligen inte får tacka nej till landslagsspel, eller åtminstone inte spela i klubblaget under tiden landslaget spelar. FIFA har meddelat att reglerna gör att



Kamerun är givetvis ovilliga att ge det tillståndet, vilket gör att Matip potentiellt sett kan vara otillgänglig för spel fram till 10 februari, om Kamerun skulle ta sig hela vägen till final. I så fall skulle han missa sex matcher, inklusive den mot



Men efter långa överläggningar med ägarna och klubbens jurister tror klubbledningen att bevisen i Matips favör är så pass övertygande att man är beredd att riskera att spela honom igen. Under tisdagen ska Klopp ta beslutet om Matip ska med till



Matip har inte spelat för landslaget sedan september 2015 och betraktar sig själv som pensionerad från internationell fotboll, och har redan från början gjort klart att han inte varit tillgänglig för spel. Liverpool har sedan en tid tillbaka bett FIFA om tydliga besked men inte fått några. En talesperson för FIFA sa följande:



”Vi kan bekräfta att Liverpool FC kontaktade FIFA angående fallet och vår tjänst svarade med att hänvisa klubben till de gällande reglerna. En spelare som blivit kallad till sitt fotbollsförbund till ett av de representativa lagen är, om inte tillstånd givits av förbundet, inte tillåten att spela för klubben han är registrerad för under den tiden han blivit frisläppt eller skulle blivit det, plus ytterligare fem dagar.”



FIFA har också sagt att ”alla potentiella brott mot dessa regler skulle behöva undersökas av FIFA:s disciplinära kommitté.” Goddag yxskaft. Därefter har man inte velat kommentera saken ytterligare, vilket förstås cementerar bilden av FIFA som en usel organisation som utöver att vara genomkorrupt dessutom misslyckas med att utföra sina mest grundläggande uppgifter.



Om Liverpool alltså spelar Matip – vilket klubben har anledning att tro är okej – kan den bestraffas med dyra böter eller till och med relegering från FA-cupen för att ha spelat en otillgänglig spelare. Nu får man förutsätta att klubben tänkt igenom beslutet att låta spela Matip, och att man noga studerat reglerna. Men är det inte helt otroligt att man ska behöva prova att bryta mot reglerna för att få reda på hur de lyder? Jürgen Klopp har varit märkbart frustrerad över den röriga situationen kring Joël Matip. Spelaren gjorde redan tidigt klart för Kameruns fotbollsförbund att han inte hade några planer på att spela i afrikanska mästerskapen. Men det är ett svar Kamerun inte varit nöjda med, utan har hotat med sanktioner. Trots kontakter med FIFA tycker LFC inte att de fått någon klarhet i situationen och vet därför inte vad som gäller kring Matips spel i England.Reglerna gör gällande att en spelare egentligen inte får tacka nej till landslagsspel, eller åtminstone inte spela i klubblaget under tiden landslaget spelar. FIFA har meddelat att reglerna gör att Liverpool kan beläggas med sanktioner, om Matip spelar för klubben utan Kameruns tillstånd under tiden mästerskapen pågår.Kamerun är givetvis ovilliga att ge det tillståndet, vilket gör att Matip potentiellt sett kan vara otillgänglig för spel fram till 10 februari, om Kamerun skulle ta sig hela vägen till final. I så fall skulle han missa sex matcher, inklusive den mot Chelsea på hemmaplan.Men efter långa överläggningar med ägarna och klubbens jurister tror klubbledningen att bevisen i Matips favör är så pass övertygande att man är beredd att riskera att spela honom igen. Under tisdagen ska Klopp ta beslutet om Matip ska med till Plymouth eller inte, men tränaren ska vara väldigt sugen på att få tillbaka Matip i laget. Mittbacken har varit ute ur spel sedan den 11 december på grund av en vristskada, men har sedan dess återvänt till full träning.Matip har inte spelat för landslaget sedan september 2015 och betraktar sig själv som pensionerad från internationell fotboll, och har redan från början gjort klart att han inte varit tillgänglig för spel. Liverpool har sedan en tid tillbaka bett FIFA om tydliga besked men inte fått några. En talesperson för FIFA sa följande:”Vi kan bekräfta att Liverpool FC kontaktade FIFA angående fallet och vår tjänst svarade med att hänvisa klubben till de gällande reglerna. En spelare som blivit kallad till sitt fotbollsförbund till ett av de representativa lagen är, om inte tillstånd givits av förbundet, inte tillåten att spela för klubben han är registrerad för under den tiden han blivit frisläppt eller skulle blivit det, plus ytterligare fem dagar.”FIFA har också sagt att ”alla potentiella brott mot dessa regler skulle behöva undersökas av FIFA:s disciplinära kommitté.” Goddag yxskaft. Därefter har man inte velat kommentera saken ytterligare, vilket förstås cementerar bilden av FIFA som en usel organisation som utöver att vara genomkorrupt dessutom misslyckas med att utföra sina mest grundläggande uppgifter.Om Liverpool alltså spelar Matip – vilket klubben har anledning att tro är okej – kan den bestraffas med dyra böter eller till och med relegering från FA-cupen för att ha spelat en otillgänglig spelare. Nu får man förutsätta att klubben tänkt igenom beslutet att låta spela Matip, och att man noga studerat reglerna. Men är det inte helt otroligt att man ska behöva prova att bryta mot reglerna för att få reda på hur de lyder?

0 KOMMENTARER 253 VISNINGAR 0 KOMMENTARER253 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-01-16 22:57:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-01-16 22:57:00

Liverpool

2017-01-16 11:12:00

Liverpool

2017-01-15 21:38:11

Liverpool

2017-01-15 20:42:24

Liverpool

2017-01-15 19:24:00

Liverpool

2017-01-15 11:00:00

Liverpool

2017-01-14 17:11:00

Liverpool

2017-01-13 22:35:23

Liverpool

2017-01-13 14:25:10

Liverpool

2017-01-13 01:44:03

ANNONS:

Joël Matip ligger i tvist med Kameruns landslag efter att han tackat nej till att spela i Afrikanska mästerskapen. Men enligt Liverpool Echo överväger Klopp att spela Matip mot Plymouth, trots risken för sanktioner. FIFA är i vanlig ordning inte särskilt hjälpsamma.Liverpool tappade segern mot Manchester United i den 84:e minuten efter att Zlatan Ibrahimovic nickat in kvitteringen. Det som stör en aning är att upprinnelsen till målet föranleddes av en offsidesituation, men det som stör otroligt mycket är hur dåligt positionerad den assisterande domaren var vid situationen.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp var nöjd med spelarnas insats borta mot Manchester United och lyfte särskilt fram Trent Alexander-Arnold som oväntat fick kastas in i hetluften när en skada uppstod på högerbacksplatsen. Direkt efter slutsignalen kändes det som två tappade poäng enligt Klopp, men med lite distans trodde han sig vara mer tillfreds med att ta med sig en pinne hem till Liverpool.1-1 hade nog många tagit före matchen och det är inte orättvist sett till hela matchen idag. Mignolet ser till att Liverpool reser hem med en poäng idag. 11 av de 18 tappade poäng Liverpool har tappat den här säsongen har kommit efter en ledning.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Liverpool har tre svaga insatser i ryggen och har förlorat elva av de fjorton senaste matcherna på Old Trafford. Manchester United kommer in med nio raka vinster och en Zlatan som radar upp mål och assist på löpande band för tillfället. Sådan tur är handlar det här mötet om så mycket mer än form och tidigare prestationer och båda lagen har en del att bevisa.Alberto Moreno har aldrig varit med och vunnit mot Manchester United i ligaspelet och han känner att det är hög tid att det händer.Liverpool kommer inte behöva någon extra motivation av Jürgen Klopp inför matchen mot Manchester United, säger Dejan Lovren.Både Jordan Henderson och Joel Matip har tränat med laget och klarat sig igenom det utan bekymmer.