”Vi är skyldiga tränaren och supportrarna en bra prestation”

Inför morgondagens möte med Tottenham är Nathaniel Clyne säker på laget kommer hitta tillbaka till sitt vinnande spel inom kort - och han ser gärna att det händer redan i morgon.

Nathaniel Clyne har haft en mycket fin säsong på sin högerkant, men är givetvis besviken på lagets form det senaste. Enligt högerbacken så är alla i laget fast beslutna att vända på trenden och hoppas att de kan börja mot Tottenham i morgon.



“Det var inte tillräckligt bra mot Hull så det måste bli en reaktion. Supportrarna kommer vara där för oss och vi måste ge dem en boost. Vi har inte vunnit någon hemmamatch på et tag och vi måste ställa det till rätta.”



”Det kommer inte att bli lätt eftersom Tottenham är ett väldigt bra lag, men vi är bra nog för att slå dem. Vi har bevisat den här säsongen att vi kan slå alla lag och vi måste hitta tillbaka på rätt spår igen.”



Kännetecknet för den senaste tidens form är att laget spelar jämn mot lagen i toppen av tabellen, medan man har haft problem mot lagen i botten. Man har inte förlorat mot något av lagen i topp sex, utan förlusterna har i stället kommit mot Burnley, Bournemouth, Swansea och Hull.



”Vad den statistiken visar är att man måste upp på hundra procent i varje match. Om du tappar i kvalitet i Premier League så riskerar man att förlora. Alla matcher är tuffa. Man måste vara fokuserad och hålla uppe vinnarmentaliteten.”



”Vi har varit bra mot de större lagen, men man måste ha samma attityd och inställning i alla matcher. Hull måste bli behandlande på samma sätt som Chelsea blir. Det har varit en tuff period, men stämning är fortfarande bra och vi jobbar alla tillsammans som ett lag för att komma tillbaka dit vi befann oss.”



Hur har de då jobbat den senaste veckan för att ställa allt till rätta?



”Vi har lagt det som hände mot Hull bakom oss och kan inte älta det mer nu. Nu handlar det bara om vad som väntar oss. Vi har jobbat på många saker den här veckan – fasta situationer, hur vi ska försvara oss som ett lag och även vårt rörelsemönster när vi anfaller. Det har handlat om vad vi behvöer göra som lag för att få med oss de tre poängen.”



”Det är 14 matcher kvar och fortfarande mycket att spela för. Jag tror fortfarande att vi har kvalitén att sluta bland de fyra första.”



Citaten hämtade från liverpoolfc.com

2017-02-10 14:13:00

