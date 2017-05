Danny Ward räddade en straff i finalen och två i semifinalen när Huddersfield tog sig till Premier League för första gången – frågan är om han är kvar under deras debutsäsong?

Ward hjälte när Huddersfield tog sista PL-platsen

Det var stor dramatik på Wembley när Huddersfield knep den sista PL-platsen genom straffläggning mot Reading. Liverpools 23-årige utlåning Danny Ward blev stor matchhjälte när han räddade Readings sista straff. Men frågan är vad som nu händer med målvakten?





I straffläggningen såg Reading ut att dra längsta strået efter att Huddersfields tysk Hefele slagit en usel straff som Al Habsi i Reading-målet rätt kunde ta. Reading slog istället tre raka straffar i mål innan Moore jämnade ut det genom ett ribbskott. När Huddersfield sedan slagit två straffar i mål stod det 3-3 med varsin straff kvar att slå. Då klev Danny Ward fram och stod för en fantastisk räddning, innan Huddersfield kunde säkra segern genom att slå in den sista straffen.



Huddersfield, som avslutat förra säsongen på 19:e plats, är denna säsongs stora skräll efter att först ha hakat på Newcastle och Brighton i toppen av ligan innan man mot slutet av våren börjat tappa poäng. Det var med nöd och näppe man stannade kvar i play-offdiskussionen och hade då sjunkit ner till femte plats. Även i semifinalen mot Sheffield Wednesday blev Ward stor matchhjälte när han räddat två straffar i slraffläggningen.



Frågan är vad som nu händer med Liverpools målvaktstalang. Hans säsong har varit bra, om än inte exceptionell. Samtidigt är han Huddersfield-fansens gullegris efter två matchavgörande insatser i play-offspelet.



I Liverpool är det svårt att se att han får någon plats. Mignolets goda form i slutet av säsongen gör att han definitivt är med i diskussionen inför nästa säsong, och Loris Karius har ännu inte återfått självförtroendet efter en jobbig inledning på Liverpoolkarriären. Samtidigt finns inga indikationer på att Klopp skulle vilja ge upp om den unge tysken redan nu. Men visst är det lite knepigt att Liverpool nu har Ward och Karius - två exakt lika gamla målvakter (de är faktiskt födda på samma dag), men där Karius nog står högre i kurs hos Klopp, trots att han knappt spelat denna säsong.



Förhoppningsvis får Danny Ward nu chansen att stanna i Huddersfield, som kommer få det riktigt tufft i Premier League, trots en betryggande ledning i Klopps bästis David Wagner. Huddersfield blir det första laget som kommer upp i Premier League efter en säsong med negativ målskillnad – laget slutade säsongen på femte plats med -2 i målkolumnen. En sådan säsong kan ge Ward riktigt värdefull erfarenhet, och i bästa fall står han efter säsongen så högt i kurs att Liverpool kan dra in stora pengar på honom – eller låta honom ersätta den av Mignolet och Karius som presterat sämst under säsongen. Eller, bestämmer sig LFC för att det är läge att casha in på potentialen istället?

