Watford erbjuder £10M för Markovic

Watford har lagt ett bud på 10 miljoner pund för Lazar Markovic, men Liverpool säger nej till att låta den 23-årige yttermittfältaren gå för hälften av vad han kostade sommaren 2014.

Football Whispers skriver att Liverpool har tackat nej till ett bud av Watford på 10 miljoner pund för Lazar Markovic, där 2 miljoner pund ska handla om tillägg beroende på prestation.



Enligt The Telegraph följer Zenit St. Petersburg noga Markovic situation och även flera klubbar i Portugal och Italien ska ha visat intresse för yttermittfältaren.



Sommaren 2014 anslöt Markovic från Benfica för 20 miljoner pund och var Brendan Rodgers näst dyraste värvning under ett fönster då Liverpoolmanagern öste ut 120 miljoner pund i försök att ta det sista steget från andraplatsen säsongen innan.



Markovic lyckades aldrig etablera sig i startelvan och efter ett misslyckat år, trots 34 matcher, lånades han säsongen 2015-16 ut till Fenerbahçe och hösten 2016 till Sporting Lissabon. Efter bara sex ligamatcher i Sportingtröjan kallades serben tillbaka för att i januari 2017 i stället representera Hull City.



Markovic spelade under våren tolv matcher för The Tigers och noterades för två mål. Vare sig han eller hans lagkamrater kunde förhindra att Hull åkte ur Premier League.



Med Mohamed Salah som kvick ytter adderad till truppen är Markovic chanser till spel framöver än mer begränsade och vi kan sannolikt räkna med att han lämnar under sommaren.



Markovic står på 31 matcher i Premier League registrerad för endast en assist, ett område av offensiven som 23-åringen uppenbart behöver förbättra.

2017-06-23 15:51:06

