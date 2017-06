Werner: Det bästa ligger framför oss

I samband med klubbens 125-årsjubileum intervjuades Tom Werner som berättade om vad Liverpool FC betyder för honom.

I går den 3 juni firade Liverpool FC 125 år som klubb och i samband med det sändes What LFC means to me på LFCTV. En av de som intervjuades var klubbens styrelseordförande Tom Werner.



"Jag kände till Liverpool som fotbollssupporter och jag kände till klubbens unika historia. Men första gången jag klev in på Anfields gräsmatta var det ett extraordinärt ögonblick. Det att se planen, att se The Kop. Det var i det ögonblicket jag förstod att jag var del av något speciellt.



Jag är väldigt stolt över att vara en del av Liverpool FC. Var än i världen jag befinner mig kan jag hitta en supporter som vill dela med sig av sina erfarenheter och prata om nästa match. Vi vet att vi är del av något speciellt och något som är helt unikt.



Jag tror att vi har det bästa framför oss och framtiden ser extremt ljus ut. Klubben har nu en fantastisk manager och flera spelare i världsklass. Vi planerar att bygga en ny träningsanläggning i Kirkby, där vi har för avsikt att samla förstalaget och akademin."

2017-06-04 12:14:32

