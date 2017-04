2017-04-16 14:30

West Bromwich - Liverpool 0-1

Liverpool vinner tack vare en kontrollerad kollektiv insats på The Hawthorns. I en match som präglas av flera individuella misstag är det en grundlig defensiv insats som gör att Liverpool vinner matchen relativt rättvist. Att gästerna är spelförande större delen av matchen säger inte mycket, det ingår i West Bromwich matchplan, men det är framför allt för den defensiva insatsen som bärgar resultatet här. Simon Mignolet får också viss upprättelse efter att ha varit bra i luftrummet och stått för

Liverpool: Roberto Firmino (45)



WBA: Chris Brunt, Hal Robson-Kanu, Jonny Evans

Liverpool: Lucas Leiva



Arena: The Hawthorns



Publiksiffra: 25 669



Domare: Jon Moss



Jürgen Klopp slänger in tre brassar i startelvan jämfört med matchen mot Stoke, och går tillbaka till att spela med fyra försvarare istället för fem.



Simon Mignolet i mål och en fyrbackslinje framför honom med beprövade kort. Nathaniel Clyne och James Milner på kanterna och Joel Matip och Dejan Lovren centralt.



På mittfältet startar Lucas Leiva i den mest defensiva rollen, men det ser onekligen ut som att det är ett relativt defensivt mittfält rakt igenom med Emre Can och Georginio Wijnaldum som övriga två pjäser.



Den offensiva spetsen består av Divock Origi centralt med Philippe Coutinho till vänster och Roberto Firmino till höger. Det lär dock finnas gott om tillfällen då åtminstone Origi och Firmino byter position med varandra.



Liverpools avbytarbänk: Loris Karius, Daniel Sturridge, Alberto Moreno, Ben Woodburn, Trent Alexander-Arnold, Marko Grujic och Joe Gomez



Första halvlek



På grund av bilköer in till Stockholm missar denna skribent matchens första minuter, men att döma av statistiken som kommer ungefär tio minuter in verkar det inte ha hänt särskilt mycket. Liverpool har ett markant bollinnehav, men det är West Bromwich som har kommit till avslut via omställningar. Liverpool har svårt att skapa farligheter i matchinledningen utan fokus blir att försöka få West Bromwich organiserade försvarsspel att gå bort sig. Det eller ett misstag är Liverpools målbild i det här skedet.



Just ett misstag är också det som ligger bakom Liverpools första riktiga farlighet i matchen, en motståndare slår en sidledspassning som Philippe Coutinho får tag på och han avancerar framåt i banan tillsammans med Divock Origi och Roberto Firmino i ett läge där endast två försvarare är på rätt sida bollen. Firmino springer nästan in i Coutinhos löpväg, men drar sedan åt vänster och får bollen av Coutinho. Firminos avslut går lågt men precis utanför den bortre stolpen.



West Bromwich är dock inte ofarliga, laget kommer alltid att hota på fasta situationer och ibland även från öppet spel. Det är dock via en fast situation på mittplanen som en smart passning kommer mot den bortre stolpen är på väg att resultera i mål men Chadli missar på något vis bollen till Liverpools stora lycka.



Det är faktiskt fascinerande att se West Bromwich bygga upp ett anfall. Inte när de kör den raka linjen med en lång passning ut mot kanten och förhoppningen om en omställning utan när de sakta sakta tar några meter per fast situation. Ett inkast på mittplanen och laget flyttar fram en bit, några sekunder senare vinner de ett nytt inkast femton meter in på offensiv planhalva och en ny förflyttning av laget sker. För att några sekunder efter det vinna en hörna och laget flyttar fram så gott som allt.



Matchbilden är faktiskt förvånansvärt konstant, beskrivningen i det första stycket stämmer in på hela halvleken. Lagen har haft en målchans var att tala om och det som ser ut att vara ett mållöst läge i halvtid känns ganska rättvist.



Mål: På en fast situation gör Liverpool matchens första mål. På kort tid har Liverpool haft två frisparkar ute på högerkanten och den första blir det inget vettigt av men den andra nickskarvas av Lucas Leiva och ger Firmino ett läge att nicka bollen i mål.



Sammanfattning



Det sena målet kommer eventuellt att förändra matchbilden framöver, men i ärlighetens namn tror jag inte på några markanta förändringar. West Bromwich har sitt sätt att spela fotboll och det har gett dem en trygg position på den övre halvan av tabellen. Liverpool har bollen och för spelet, men det är å andra sidan något West Bromwich också vill skall hända. I Liverpool är Divock Origi en spelare som utmärker sig med en del kvicka dribblingar och förmågan att utmana motståndarna. Det bör dock sägas att Origi också slarvar en del, vilket resten av laget också gör i alldeles för stor utsträckning. Det är många felpassningar, för många för att det skall vara okej.



Andra halvlek



Visst går det att peka på en del enskilda detaljer som håller en väldigt hög nivå, men överlag är detta en rätt dåligt genomförd fotbollsmatch från i princip samtliga inblandade. Så var läget i den första halvleken och intrycket förstärks i inledningen av den andra halvleken. Å andra sidan är det ett spelformat som passar WBA och deras taktiska plan. Det ligger i taktikens natur att det chansas med långbollar och då kommer statistiken för lyckade passningar att vara relativt låg.



Kontrasten är tydlig när Liverpool i minut 57 styr upp ett väldigt snyggt anfall med bra passningskombinationer som slutar med en smart passning mot bortre stolpen där James Milner dyker upp men vänsterbacken får inte till avslutet och bollen går både utanför och över.



West Bromwich spelar ofta tufft och drar förstås på sig en del varningar, men ibland är domarnivån väldigt märklig. En motståndare slår till Origi i huvudet, drar honom i tröjan och faller omkull. Allt i en enda flytande rörelse. Frispark till Origi tänker alla. Nejdå, till West Bromwich. Ibland är fotbollen fullständigt obegriplig.



Hemmalaget har efter 75 minuter mäktat med fem avslut. Tre av dessa kom under matchens första tio minuter, så försvarsmässigt har Liverpool i stort sett haft god kontroll på läget. Just när jag skriver dessa rader kommer då avslut nummer sex när en omställning ger ett friläge men Simon Mignolet kommer ut väl och täcker maximalt antal vinklar och vrår vilket leder till att avslutet styrs ut till hörna. Är det nu West Bromwich låser sig fast på offensiv planhalva och satsar allt framåt?



Jürgen Klopp gör första bytet precis efter att detta har satt igång, Origi kliver av och Daniel Sturridge kommer in. Tio minuter kvar, plus några minuters tillägg. Skall en Sturridge med spring i benen sätta tillräckligt stora frågetecken hos West Bromwich för att den maximala offensiven inte skall infinna sig? Å andra sidan är väl skillnaden på förlust med 1-0 eller 2-0 inte särskilt stor för WBA i det här skedet, så rimligen går de fullt ut framåt nu.



En sista slutforcering kommer från West Bromwich och Ben Foster kommer upp för att ge stöd. Effekten blir dock att nyligen inbytte Alberto Moreno får chansen att slå in bollen i tomt mål efter att Mignolet fredat det egna målområdet, men spanjoren missar. Moreno hade alternativ till både höger och vänster vilket hade garanterat ett andra Liverpoolmål, men just beslutsfattande har inte visat sig vara spanjorens starkaste sida.



Sammanfattning



Liverpool vinner utan att övertyga med briljant spel, men precis som mot Stoke sist så är det oerhört viktigt att vinna utan att spela strålande. Det vi istället får se är en långa stunder kontrollerad fotbollsmatch av Liverpool, West Bromwich får aldrig riktigt chansen att sätta in någon större press och de fasta situationerna för hemmalaget hålls på en minimal nivå. Försvaret och Simon Mignolet i stort sett stabila matchen igenom, och trevligt att se Mignolet göra matchavgörande insatser när han väl sätts på prov.



Spelarkritik



Om en person endast tittat på fotboll senaste två månaderna hade snacket om att Liverpool behöver värva en målvakt varit obegripligt för Simon Mignolet har varit riktigt bra under den här perioden. Så även i dag, han har förvisso inte oerhört mycket att göra, men alla vet att WBA är starka på fasta situationer och spelet i luften har varit det kanske största frågetecknet hos Mignolet. I dag stabil, boxar det som skall boxas, räddar det som skall räddas och är bra ute vid friläget för att göra en matchavgörande räddning när tillfället dyker upp.



Försvaret gör också en bra insats, där fokus ligger främst på att minimera mängden möjligheter WBA skall få, inte så mycket på att ösa på längs kanterna. Nathaniel Clyne och James Milner ligger ofta väldigt bra i sina positioner och när mittbackarna dessutom har understöd av Lucas Leiva utgör Liverpools defensiv en säker utpost i den här matchen.



Lucas hade kunnat vara en av tre mittbackar i dag, men det är på mittfältet han håller till och utöver att göra det defensiva jobb vi kan förvänta oss av honom står han också för nickskarven som ger Roberto Firmino möjligheten att nicka in matchens enda mål. Bra insats av Lucas.



Emre Can och Georginio Wijnaldum gör också bra arbetsinsatser, där fokus mer ligger på det defensiva jobbet samt pressen. Många spelare verkar ha haft instruktioner om att kontrollera matchen och just kontroll är något som framför allt Wijnaldum har. Holländaren går sällan bort sig och är ofta väldigt smart i det taktiska spelet. Can är mer av en urkraft, och är därför väldigt jobbig att möta för motståndarna på ett helt annat sätt. Godkända insatser av båda två i dag.



I offensiven är Divock Origi den som prövar mest, Philippe Coutinho den som är finurlig och Roberto Firmino den som avgör matchen. Även bland dessa herrar sker ett stort defensivt arbete, visst må individer göra många slarviga misstag i dag men kollektivet Liverpool gör en väldigt säker match och detta kommer bland annat till stånd för att även offensiva pjäser gör en insats i försvarsarbetet.



Bäste Liverpoolspelaren enligt liverpoolsweden.se: Simon Mignolet

2017-04-16 16:48:00

