West Ham - Liverpool 0-1 (0-4)

Liverpool träffade ribban tre gånger och West Ham sköt i stolpen två gånger inom några sekunder, men vi fick ändå se fyra mål på London Stadium, samtliga av Liverpool. Daniel Sturridge gjorde 1-0 på en djupledspassning av Philippe Coutinho som själv stod för 2-0 och 3-0 innan 4-0 gick in via Divock Origi efter studsar fram och tillbaka. Totalt rättvist, men West Ham har fog för att känna sig blåsta på en straffspark i 0-2-underläge.

Matchfakta



Mål

West Ham: ---

Liverpool: Sturridge (35), Coutinho (57, 62), Origi (76)



Varningar

West Ham: Fernandes (50), Collins (63)

Liverpool: ---



Arena: London Stadium



Publik: 56 985



Domare: Neil Swarbrick



Liverpool saknar Jordan Henderson, Roberto Firmino och Sadio Mané i startelvan, men det är ändå färre än West Ham som har ytterligare en eller två borta från förstauppställningen. Lägg till att det enda Hammers har att spela för är om två positioner upp eller ner i mittenskiktet och det här är en match som Liverpool inte kan hitta några ursäkter till att inte vinna.



Origi Sturridge

Wijnaldum Coutinho Lallana

Can

Milner Matip Lovren Clyne

Mignolet



Loris Karius, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold, Lucas Leiva, Marko Grujic och Ben Woodburn börjar på bänken.



Det är en bänk praktiskt taget tom på kreativ kraft som kan tillföra något som inte redan finns på planen med undantag för en lätt offensiv ytterbacksinjektion i Moreno. Nej, det är elvan på planen som måste göra jobbet i dag.



Första halvlek



Liverpool pressar högt och Lallana kämpar tillbaka en boll från att gå utöver kortlinjen i den sjunde minuten. Liverpool lyckas dock inte få fast bollen på offensiv tredjedel och i stället kan West Ham kontra och slå ut bortalagets vänsterflank med en lång boll upp bakom Milner. Byram får både tid och yta att måtta ett avslut efter passning av Calleri, men skjuter bollen utanför Mignolets högra stolpe. Bra chans att näta och oroväckande öppet i Liverpools defensiv.



Hörna till Liverpool i den elfte minuten och mycket nära ledningsmål när Matip nickar via marken och upp i ribban. Mittbacken kan gå upp obevakad och träffar tyvärr bollen i en för hög position, något som ger bollbanan en snäv vinkel. Ingen Liverpoolspelare är framme och hugger och West Ham kan rensa ut till en resultatlös hörna. Det såg dock inte särskilt kontrollerat ut heller på den andra och hemmalaget saknar en del ordinarie nickstarka spelare, så fasta framåt borde kunna vara något i den här matchen.



Mignolet dyker till vänster och parerar ut ett distansskott från Fernandes till hörna i den tolfte minuten.



Matchen fortsätter att vara rätt öppen med visst övertag för Liverpool i bollinnehav och närvaro på offensiv planhalva. Avsluten har dock stannat vid långskott klart utanför målramen eller rakt på Adrian.



Ett vänsterinlägg från Milner blir ett mellanting mellan skott och inspel. Utanför mål och för långt framför Sturridge. Slarvigt av Milner.



Mål: Sturridge ger Liverpool ledningen, se där en mening jag inte har skrivit många gånger den här säsongen. Matip bryter som sista man i eget straffområde en boll fram mot Ayew. Viktigt i sig, men ännu mer så ska det visa sig. Bollen hamnar i vänsterförsvaret och efter några passningar inom laget når bollen Coutinho som ser att Sturridge balanserar längs offsidelinjen. José Fonte släpar nere till höger och därmed är Sturridge inte bara onside utan helt ren med målvakten. Forwarden drar med sig bollen utåt höger och med Adrian nere längs marken kan han rulla in 1-0 i ett tomt mål.



Matip får skallen på två hörnor med några minuters mellanrum, men placerar bollen 1-2 meter över ribban. Mittbacken lämnas fortsatt relativt obevakad och med så här många chanser ska vi väl kunna kräva att något går innanför målramen?



Mignolet tvekar på linjen och ingen ropar till Clyne att han bara kan släppa bollen, så högerbacken tvingas nicka ut till hörna. På den har Liverpool änglavakt när Ayew två gånger om skjuter i stolpen och Mignolet till slut lyckas greppa. Det första avslutet går ut till Ayew som liggande innan Sturridge hinner fram skjuter i insidan av stolpen, men bollen skruvar sig sådan tur är lite utåt och Mignolet lyckas hålla bollen under sig utan att slå in den i eget mål.



Sammanfattning



Matips nick i ribban adderar till marginalerna emot vad gäller Milners och Mahrez straffsparkar, men så bjuds vi på en flashback från 2013-14 när Coutinhos blick för spelet hittar Sturridge med en rakbladspassning i djupled och väl i det läget gör anfallaren inget misstag.



Men på tal om marginaler. Liverpool har vanvettigt flyt att det inte står 1-1 i halvtid och det hade varit tungt att släppa in 1-1 direkt före halvtid på en hörna som aldrig borde ha givits bort.



Spelmässigt är det en mer öppen match än de senaste borta mot Stoke, West Bromwich och Watford där Liverpool hade stor kontroll på egen planhalva men verkligen fick slita för att ta sig fram mot motståndarmålet. I dag kommer laget snabbt och lätt upp kring West Hams straffområde och det märks då att Liverpools elva saknar spelare med de där procenten ytterligare i acceleration, styrka och teknik som kan utnyttja det. Samtidigt uppstår det alltför ofta och alltför enkelt spelvändningar där hemmalaget kan gå till anfall och Liverpool är i undertal och ur position. Det ser virrigt ut i hemmaförsvaret, men Liverpool har inte den kontroll på händelserna som jag hade önskat.



Andra halvlek



Liverpool borde ha gjort 2-0 en dryg minut in i andra halvlek efter att först Sturridge tvingar Adrian att blockera ett långskott och Wijnaldum sedan får chans att avsluta från sju meter rakt framför mål, men Collins kan kasta sig och täcka. Liverpool vinner tillbaka bollen och Lallana nyper till lågt, men Adrian räddar igen. Nytt anfall av Liverpool direkt inpå och ett skott av Wijnaldum tvingar Adrian att parera ut till en hörna.



Fernandes visas matchens första varning för att ha fällt Coutinho vid mittcirkeln i minut 50.



Slaven Bilic genomför ett dubbelbyte efter 54 minuter. Fonte och Calleri kliver av, Darren Fletcher och Sofiane Feghouli kommer in.



Mål: Wijnaldum dundrar ett dippande distansskott i ribban på volley, men innan fansens svordomar har hunnit sväljas står det ändå 2-0 till Liverpool. Coutinho suger upp bollen i central position rakt utanför straffområdet, kör slalom förbi två spelare och placerar sedan in 2-0 till vänster om Adrian.



West Ham har inte mycket att förlora och Liverpool får vara beredda på en sista dödsryckning framför hemmafansen och att inte slappna av alltför mycket efter att ha spelat sig fram till en tvåmålsledning.



Mål: West Ham vinner en hörna och i duellen om bollen träffar Wijnaldum hals och ansikte på Fernandes. Det är en situation som Swarbrick klart har fog att blåsa straff för, men domaren väljer att fria. Inte bara vinner Liverpool bollen och kan kontra, utan dessutom är West Ham klart upprörda och lägger fokus på att vända sig mot domaren, något som gör att Liverpool hamnar i 6-mot-3-läge. Anfallet ser märkligt ut då det är en blandning av uppgivelse och straffsituationfokus hos hemmalaget och Coutinho kan rejältiv ostört föra fram bollen i straffområdet och skjuta in 3-0.



Origi skjuter i översidan av ribban från 20 meter i den 65:e minuten.



Fletcher driver in från vänster och avslutar från snäv vinkel via Mignolet till hörna.



Mål: Origi gör 4-0 efter en tilltrasslad och lätt komisk situation. Lallana försöker få ordning på bollen för att själv avsluta och då hinner Adrian ut och blockera med kroppen. Wijnaldum följer upp, missar hela målet och skjuter i stället på Origi som får bollen på foten snarare än själv avslutar in över linjen.



Origi får bollen med mycket yta ute till vänster och har bara en försvarare med sig jämte Sturridge som är i central position. Origi fattar helt fel beslut och går på ett tamt avslut i stället för att passa Sturridge. Adrian har visat i matchen hur bra han är på distansskott och från lätt vinkel var det inte särskilt smart att gå på avslut där Origi.



Snodgrass försöker sig på en vänsterspegling av Marco van Bastens klassiska mål i EM 1988, men det finns en orsak till att det målet är så känt och Snodgrass lyckas inte lika bra. Dock en av West Hams bästa målchanser i andra halvlek. Sex minuter återstår av matchen.



Lucas ersätter Sturridge i minut 86 och tre minuter senare byter Coutinho och Lallana med Woodburn respektive Grujic.



Sammanfattning



Liverpools kvadrupelchans i upptakten av andra sätter tonen för en halvlek där Liverpools övertag från första halvlek snarare övergår till dominans och sett till matchen som helhet är det inte mycket snack om att Liverpool förtjänar segern. Dock har vi likt dubbelstolpen i första halvlek en nyckelsekvens i andra när West Ham mycket väl kan få en straffspark och chans till 1-2, varpå Liverpool gör 3-0 omedelbart. Därifrån är resten av matchen en transportsträcka.



Spelarkritik



Den enda kritiken att rikta mot Simon Mignolet är att han tvekar på inspelet som leder till hörna i slutet på första halvlek och inte heller gör Clyne medveten om att försvararen bara kan släppa bollen. Revanscherar sig dock med ett alert ingripande på Ayews dubbelchans och är i övrigt säker i luftrummet med utboxningar och greppar bollen när han ska.



Joël Matip står för en brytning i eget straffområde som blir väldigt betydelsefull eftersom det är tack vare den Liverpool kan bygga upp till 1-0-målet. I övrigt är Matip säker med fötterna och dominerar Winston Reid i West Hams straffområde. Bäst i en backlinje som inte har så mycket att göra i övrigt och att ytterbackarna riskerar att blotta ytor bakom sig hör ihop med Liverpools spelstil att flytta upp laget när det går på offensiven. Med det sagt var Nathaniel Clyne snäppet bättre än James Milner som framför allt i första halvlek såg seg och oskarp ut.



Philippe Coutinho opererar från en djupare position än vanligt, något som är mer tydligt i första än i andra halvlek även om den fortsätter att vara central. Visar prov på spelintelligens när han spelar fram till 1-0 och sedan kyla och teknik när han förvaltar lägena som bjuds i andra till 2-0 och 3-0. Första matchen i Liverpool som han är direkt inblandad i tre mål.



Viktigt att ha tillbaka Adam Lallana, som på individuell basis inte gör någon jättematch, men han skänker en klart bättre dynamik till ett mittfältet där Giordini Wijnaldum efter en okej och två riktigt svaga insatser i de senaste tre matcherna växer och gör sin bästa prestation sedan West Bromwich borta i mitten av april.



Emre Can har spelat en stor del av säsongen skadad och väl frisk har han därefter stegvis blivit bättre och bättre. Står för flera bra brytningar av West Hamattacker i dag.



Daniel Sturridge gör det han ska när chansen ges efter 35 minuter och ser i övrigt rätt rapp och fokuserad ut när han har bollen. Synd bara att detta sker först i den näst sista matchen för säsongen. Han verkar förresten gillar just West Ham eftersom det här var hans femte mål på sju matcher mot Londonlaget.



Divock Origi har fått mycket speltid mest för att det inte har vunnits något annan att sätta in. Visst kan vi tala om att han har hjälpt till att hålla uppe laget, men någon gång måste han själv börja producera också. När Origi väl hittar nätmaskorna är det någon som skjuter honom på foten snarare än att han själv avslutar, vilket känns träffande på något sätt. Är riktigt svag före paus och visar strax efter sitt mål att han har en del att lära sig när han tar ett svårt avslut i stället för att frispela Sturridge.



Matchens bäste Liverpoolspelare enligt liverpoolsweden.se: Philippe Coutinho

0 KOMMENTARER 505 VISNINGAR 0 KOMMENTARER505 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-05-14 17:54:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-05-14 17:54:00

Liverpool

2017-05-14 11:00:00

Liverpool

2017-05-13 16:38:00

Liverpool

2017-05-13 09:52:02

Liverpool

2017-05-11 13:12:07

Liverpool

2017-05-11 00:47:50

Liverpool

2017-05-10 00:42:24

Liverpool

2017-05-08 22:52:42

Liverpool

2017-05-08 08:00:00

Liverpool

2017-05-07 18:42:30

ANNONS:

Liverpool träffade ribban tre gånger och West Ham sköt i stolpen två gånger inom några sekunder, men vi fick ändå se fyra mål på London Stadium, samtliga av Liverpool. Daniel Sturridge gjorde 1-0 på en djupledspassning av Philippe Coutinho som själv stod för 2-0 och 3-0 innan 4-0 gick in via Divock Origi efter studsar fram och tillbaka. Totalt rättvist, men West Ham har fog för att känna sig blåsta på en straffspark i 0-2-underläge.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Med säsongens mest solida insats såg West Ham till att Tottenhams titeldrömmar krossades senast och nu har Hammers chansen att allvarligt förvandla Liverpools toppfyraförhoppningar till skärvor. Slaven Bilic har dock hela åtta spelare på skadelistan, varav fyra av sex på mittfält och i anfall i startelvan.Jürgen Klopp funderar på att spela Philippe Coutinho mer centralt i banan för att dra nytta av brassens kreativitet.Lucas Leiva som idag firar 10 år som liverpoolspelare pratar om de två sista omgångarna.Jordan Hendersons skada vill inte ge med sig och Klopp ger här en uppdatering.Sadio Mane tog hem pris som Liverpools bästa spelare säsongen 2016/17 under tisdagens lagceremoni.…men Evertons u23-lag tog hem ligan i alla fall. Liverpool avslutar u23-säsongen som trea i ligan efter en 2-1-seger mot stadsrivalerna med målskyttar som vittnar om en ljus framtid.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool frustrerades och förhindrades effektivt av ett Southampton som var i Liverpool för en promenad i halvtempo på Anfields gräsmatta snare än att spela fotboll. Jürgen Klopp talade efter matchen om en svår uppgift mot ett djupt försvarande lag och ett upplösande mål som aldrig kom.