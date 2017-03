Wijnaldum behöver växla upp i mot de sämre lagen

Gigi Wijnaldum har växt fram som en spelare som trivs i de stora matcherna, men det är dags att börja leverera mot de sämre lagen också.

"Är det press? Du möter mer press i de stora matcherna än de mindre och vi levererar helt klart i de stora matcherna."



"VI måste bara se till att vi är topp fyra i slutet av säsongen, vi har något bra att jobba på men vi måste vara konsekventa i våra bra prestationer."





är kanske en av de mer underskattade spelarna i dagens trupp. En spelare som ofta jobbar i det tysta men med stor utdelning.Sedan han kom till Liverpool från Newcastle i somras för 25 miljoner pund har han varit ett namn i startelvan i Jürgen Klopps lagbygge.Bredvid Jordan Henderson och Adam Lallana och även Emre Can har holländaren utvecklats till en pålitlig, lojal och jämn mittfältare, när han är vid tillfällfe når sin absoluta högstanivå är han en klar toppspelare i ligan.Wijnaldum har ett lugn och tålamod i sitt spel som låter honom skapa tid för sig själv att hitta den bästa passningen, han skyddar bollen och han har visat att han är kapabel att vara en box till box spelare som levererar både offensivt och defensivt.Men alltmedan Wijnaldum har visat att han kan leverera i de stora matcherna så har han visat sig svagare när det blir tighta matcher mot lite mindre lag.Balansspelare som Wijnaldum stjäler sällan strålkastarljust men i flertalet massiva matcher den här säsongen har Wijnaldum gjort precis det.I öppningsmatchen av Premier League i år fick han med sig assistpoäng i en explosiv 4-3 vinst borta mot Arsenal och slog till igen mot londonlaget under lördagens möte när han satte 3-1 i en bekväm seger för Liverpool.Ett mål och en assist mot Arsenal är imponerande men han har gjort mycket mer än så mot topplagen den här säsongen, innan han gjorde sitt första mål för Liverpool assisterade han ett mål mot Tottenhamn innan han till slut gjorde sitt första mål mot Watford hemma när laget vann med 6-1. Wijnaldum har tre assist till på sitt CV mot Leeds, Swansea och Tottenham men det är målen mot Manchester City, Chelsea och Arsenal som har gjort störst intryck.Det har väckts frågor angående Liverpools mentalitet och fokus mot de mindre lagen och direkt svaga resultat gör att motivationen ifrågasätts. Hursomhelst så har Klopps lag mot sina rivaler sett löjligt aggresiva och framåtlutade ut och Wijnaldum har stått ut som en av de allra bästa spelarna i dessa matcherna.När vi har 11 matcher kvar i årets Premier League så är det bara Manchester City som Liverpool har kvar att ta sig an av de lag som just nu befinner sig i topp 6 så programmet framöver mot slutet ser överkomligt ut.Men tittat vi tillbaka på matcherna mot de mindre lagen så har det långt ifrån övertygat, Wijnaldums prestationer följer ett liknande mönster, något holländaren verkar medveten om och jobbar på att förbättra.Gigi Wijnaldums påverkan på laget ska inte underskattas men det finns fortfarande område där han måste utvecklas om han ska växa ut till en nyckelspelare på Liverpools centrala mittfält.Förutom att vara konsekvent i sina prestationer så ser det fortfarande ut som att holländaren tvekar ibland när han är på väg framåt. Trots att det går att argumentera för att det är stor skillnad på hans roll nu jämfört med den offensiva roll han fick i Newcastle är det ändå konstigt med tanke på hans 10 mål på försäsongen.Ser man till statistiken så ser man att Wijnaldum skapat tre stora chanser i Premier League den här säsongen bortsett från hans fyra assist och här finns det också plats för utveckling.Han har inte varit delaktig i lika många mål som Lallana och ibland saknar han risktagandet när laget har bollen, medan Jordan Henderson skapar fler lägen med sitt passningsspel jämför med Wijnaldums lite mer försiktiga förhållningssätt. Den egenskapen kan vara positivt i många lägen men det finns lägen då Liverpool har behövt växla upp i kreativitet och Wijnaldum har sett lite tillbakadragen ut något som Klopp pratade om i februari när han sa att: "Det är små mariginaler men om Wijnaldum utvecklas till den spelare han har potential till så kan han göra stor skillnad framöver och öka in kraft i den balanserande rollen. Han har också pontential att växa till en ledare och få en nyckelroll i det lagbygge som är Liverpool FC under Jürgen Klopp.