Wijnaldum hyllar lagets kämparanda

Med kvitteringsmålet på stopptid i första halvlek stod Gini Wijnaldum för en matchavgörande insats när Liverpool med nöd och näppe slog Burnley hemma. Efter matchen betonar han vikten av tre poäng, oavsett hur spelet såg ut.

Enligt Gini Wijnaldum var det Liverpool s kämparanda som tog hem gårdagens tuffa hemmamatch mot Burnley . Efter en slarvig inledning från Liverpools sida kunde Burnley ta ledningen bara sju minuter in, och då framstod det som alldeles uppenbart att Liverpool skulle frusta och pusta i resten av matchen utan att ta sig tillbaka. Så har det sett ut många gånger de senaste månaderna.Istället kunde Wijnaldum kvittera på stopptid, och Liverpool gick in i halvtid jämsides med Burnley, innan Emre Can kunde dunka in segermålet mitt i andra halvlek. Kanske är det den typen av inspirerande mål som har saknats under januari och februaris tuffa matcher?”Vi var bättre i andra halvlek och vi hade lite tur, för i andra matcher som denna har vi förlorat, men vi visade ordentlig kämparanda idag”, sa Gini Wijnaldum efter slutsignalen.”Det var viktigt, och jag tycker vi gjorde bra ifrån oss i andra halvlek. Vid det här stadiet av säsongen är det viktigast att plocka pinnar och det gör ingen skillnad hur, vi bara måste vinna matcher. Det är inte viktigt hur vi gör för att vinna så länge vi får våra tre poäng.””De gjorde mål i matchens första minuter vilket gjorde det svårt för oss, men vi var redo för fajten.”Segern mot Burnley innebär att Liverpool för första gången 2017 vinner två raka matcher, och förhoppningsvis har laget nu lämnat den tuffa inledningen på året bakom sig och kan ta sig an slutspurten med förnyat självförtroende.