Wijnaldum: Måste behålla intensiteten mot alla lag

Liverpool har tagit 16 av 24 poäng mot toppsexlagen samtidigt som de enda förlusterna har kommit mot Burnley, Bournemouth, Swansea och Hull. Svårigheten att tända till mot de mindre lagen har varit påtaglig hos Liverpool under säsongen och är något som måste ändras under återstoden av säsongen enligt Giordini Wijnaldum.





Problemet, och orsaken till att Liverpool inte fullt ut pressar Chelsea om titeln, är resultaten mot de små lagen, något som det faktum att de fyra förlusterna under säsongen har kommit mot Burnley, Bournemouth, Swansea och Hull visar.



Giordino Wijnaldum och hans lagkamrater har nu drygt två veckors spelledigt fram till måndagsmatchen mot Leicester den 27 februari och mittfältaren menar att Liverpool under resten av säsongen måste hitta samma glöd mot lagen längre ner i tabellen som mot topplagen.



"Det är svårt att vinna varenda gång, men vi har haft alltför många matcher som vi har blickat tillbaka på och tänkt att vi hade kunnat prestera bättre i. Det är inte bra när du ångrar dig efter en match. Det är okej att förlora, men i efterhand ska du veta att du gjorde ditt bästa.



Vi är kapabla att prestera, men gör det inte alltid och det har varit den svåraste pusselbiten i laget den här säsongen. Vi måste klara av att prestera över en längre period och det är något som vi jobbar på. Matchen mot Tottenham var ett bra exempel på hur vi önskar att spela under återstoden av säsongen.



Leicester har inte lyckats den här säsongen, men de är fortsatt ett bra lag och vi måste se till att vi spelar med samma intensitet, motivation, aggressivitet och hjälper varandra. Det måste ske i varenda match."



Källa: LFCTV Liverpools fina facit mot lagen överst i tabellen håller i sig och i och med 2-0-segern hemma mot Tottenham på lördagskvällen har Jürgen Klopps lag fyra vinster och fyra oavgjorda på åtta matcher mot Chelsea, Arsenal, Tottenham och de båda Manchesterlagen.Problemet, och orsaken till att Liverpool inte fullt ut pressar Chelsea om titeln, är resultaten mot de små lagen, något som det faktum att de fyra förlusterna under säsongen har kommit mot Burnley, Bournemouth, Swansea och Hull visar.och hans lagkamrater har nu drygt två veckors spelledigt fram till måndagsmatchen mot Leicester den 27 februari och mittfältaren menar att Liverpool under resten av säsongen måste hitta samma glöd mot lagen längre ner i tabellen som mot topplagen."Det är svårt att vinna varenda gång, men vi har haft alltför många matcher som vi har blickat tillbaka på och tänkt att vi hade kunnat prestera bättre i. Det är inte bra när du ångrar dig efter en match. Det är okej att förlora, men i efterhand ska du veta att du gjorde ditt bästa.Vi är kapabla att prestera, men gör det inte alltid och det har varit den svåraste pusselbiten i laget den här säsongen. Vi måste klara av att prestera över en längre period och det är något som vi jobbar på. Matchen mot Tottenham var ett bra exempel på hur vi önskar att spela under återstoden av säsongen.Leicester har inte lyckats den här säsongen, men de är fortsatt ett bra lag och vi måste se till att vi spelar med samma intensitet, motivation, aggressivitet och hjälper varandra. Det måste ske i varenda match."Källa: LFCTV

0 KOMMENTARER 170 VISNINGAR 0 KOMMENTARER170 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-02-12 12:32:26

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-02-12 12:32:26

Liverpool

2017-02-12 11:49:31

Liverpool

2017-02-11 22:04:00

Liverpool

2017-02-11 20:37:00

Liverpool

2017-02-11 10:59:20

Liverpool

2017-02-10 18:00:00

Liverpool

2017-02-10 14:13:00

Liverpool

2017-02-09 14:43:56

Liverpool

2017-02-08 13:49:16

Liverpool

2017-02-07 21:53:46

ANNONS:

Liverpool har tagit 16 av 24 poäng mot toppsexlagen samtidigt som de enda förlusterna har kommit mot Burnley, Bournemouth, Swansea och Hull. Svårigheten att tända till mot de mindre lagen har varit påtaglig hos Liverpool under säsongen och är något som måste ändras under återstoden av säsongen enligt Giordini Wijnaldum.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp efterfrågade en reaktion hemma mot ligatvåan efter en bedrövlig inledning på 2017 och fick den i form av en övertygande överkörning av Tottenham före paus och en total kontroll på händelserna i andra halvlek. Förutom tvåmålsskytten Sadio Mané lyfte Klopp fram Roberto Firminos arbetsinsats.Två mål av Sadio Mané inom loppet av 138 sekunder i första halvlek krönte en tempostark, aggressiv och finurlig förstahalvlek av Liverpool. Tottenham hade en chans i form av ett friläge som Simon Mignolet räddade. Andra halvlek jämnar Tottenham ut spelet på mittplan något, men de lyckas aldrig tränga igenom Liverpools defensiv och skapa en enda reduceringsmöjlighet. Hemmalaget kontrollerar matchen och sista fjärdedelen av matchen handlar mest om byten och gula kort.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Med fem raka matcher i ligan utan vinst kantat av misslyckanden i cuperna har Liverpool slagits ur FA-cupen, missat en final på Wembley, skurits av från titelkampen och befinner sig nära att även förlora greppet om fjärdeplatsen. En hemmamatch mot andraplacerade Tottenham är dock en utmärkt match att använda för att ta avstamp mot en ljusare vår och sett till resultaten mot topplagen sedan Jürgen Klopp tog över samt historiskt hemmafacit mot Spurs i ligan är förutsättningarna goda för ett bra reInför morgondagens möte med Tottenham är Nathaniel Clyne säker på laget kommer hitta tillbaka till sitt vinnande spel inom kort - och han ser gärna att det händer redan i morgon.Giorginio Wijnaldum utsågs till månadens spelare under en period där laget har gått riktigt dåligt, men holländaren tror att Liverpool kommer att börja vinna fotbollsmatcher igen, bara de behåller tron på det de gör.Adam Lallana tror att Liverpool har mycket att lära av ligaledande Chelsea när det kommer till att vinna trots att spelet inte stämmer.Ragnar Klavan hyllar supportrarna på Anfield och han är övertygad om att publiken kommer att spela en stor roll under den resterande delen av säsongen.