Wijnaldum: ”Vi måste visa samma passion varje match”

Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.

0 KOMMENTARER 138 VISNINGAR 0 KOMMENTARER138 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-03-20 15:53:49

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-03-20 15:53:49

Liverpool

2017-03-19 23:43:01

Liverpool

2017-03-19 22:50:29

Liverpool

2017-03-19 19:54:00

Liverpool

2017-03-19 11:00:00

Liverpool

2017-03-18 17:58:00

Liverpool

2017-03-17 21:58:00

Liverpool

2017-03-17 16:07:30

Liverpool

2017-03-17 14:00:00

Liverpool

2017-03-16 11:00:00

ANNONS:

Både Liverpool och Manchester C ity kunde gott ha kommit undan med segern i gårdagens match efter att Milner och Agüero gjort sina respektive mål. Adam Lallana hade den överlägset bästa chansen när han från nära håll missade, vilket lämnar en något bitter eftersmak från matchen. Jürgen Klopp sa efter matchen att han tyckte Liverpool kunde ha vunnit, och även Gini Wijnaldum har samma inställning.”Jag är lite besviken, men inte så mycket, för om man ser till matchen kan man se att de skulle kunna gjort två mål till i slutet. Innan vi släppte in ett mål borde vi gjort 2-0 och vi hade några chanser men klarade inte av att ta dem. Vid 1-1 hade vi en stor chans med Adam Lallana men klarade inte av at ta den, så det är det som gör mig lite besviken men jag tycker det är ett rättvist resultat.”Efter det kommande landslagsuppehållet möter Liverpool Everton på hemmaplan. Efter insatsen mot City tror Wijnaldum att Liverpool har det som krävs för att få en stark säsongsavslutning och möjligen topp 4.”Vi måste se till att vi inte förlorar några matcher, i fotboll kan ju vad som helst hända under en match. Om vi spelar som vi gjorde idag - och man kunde se passionen i laget - är det väldigt svårt att slå oss och det är så vi måste spela varje match.”Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool kommer för hela säsongen att vara obesegrade mot (de nuvarande) topp 6-lagen efter en tuff 1-1-match mot City. Båda lagen hade goda chanser att ta hem tre poäng, men på hela taget är Klopp nöjd med sin pinne.Liverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.Mot Burnley saknade Liverpool fyra viktiga spelare i Lovren, Sturridge, Henderson och Firmino. Av dessa var bara Firmino tillbaka i träning under onsdagen vilket kan betyda att resten av kvartetten är uträknade mot Manchester City.