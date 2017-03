Wilson uttagen till landslaget

I sista stund innan Liverpool skulle flyga till Teneriffa fick Harry Wilson reda på att han hade blivit uttagen till landslaget och eftersom planet var på väg att lyfta fick han vända i dörren och lämna kvar bagaget.

2017-03-22 20:44:31

Liverpools trupp hade just satt sig tillräta på planet till Teneriffa när U23-lagets kaptenmottog ett sms som gjorde att han fick ändra om i planerna helt. Han hade just blivit inkallad till Wales träningsläger av Chris Coleman efter att Ipswichyttern Tom Lawrence lämnat återbud.berättar:"Han kom in i planet och sa 'jag har fått ett sms, tydligen är jag uttagen till landslaget'. Jag frågade om det var på allvar och han svarade att han trodde det. Jag bad honom ringa upp för att kontrollera.Han ringde och kunde bekräfta att det var på allvar. Jag sa till att de fick ordna en ny väska åt honom eftersom vi inte skulle ha tid att plocka ut hans bagage från planet innan vi skulle lyfta.Det syntes att han blev väldigt glad över det hela. Det är kul. Nu är Harry och Ben tillsammans på landslagslägret, vilket är bra och kommer att hjälpa dem båda och förhoppningsvis också Wales i förlängningen."Källa: liverpoolfc.comI sista stund innan Liverpool skulle flyga till Teneriffa fick Harry Wilson reda på att han hade blivit uttagen till landslaget och eftersom planet var på väg att lyfta fick han vända i dörren och lämna kvar bagaget.Spelaren, tränaren och den assisterande managern Ronnie Moran har gått bort.Det är ett ungt Liverpoollag som åker till Teneriffa för en veckas träningsläger under landslagsuppehållet. Hälskadade Jordan Henderson är med, och är ännu inte uträknad inför matchen mot Everton.Även om Jürgen Klopp på sitt eget kluriga sätt helgarderar verkar han övertygad om att Emre Can kommer att förlänga sitt kontrakt som i nuläget löper ut sommaren 2018. Enligt Liverpool Echo är dock klubben inte beredd att matcha Cans krav på 100 000 pund i veckan.Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool kommer för hela säsongen att vara obesegrade mot (de nuvarande) topp 6-lagen efter en tuff 1-1-match mot City. Båda lagen hade goda chanser att ta hem tre poäng, men på hela taget är Klopp nöjd med sin pinne.Liverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.