Är Vincent Kompanys karriär över?

Under de två sista säsongerna har skadorna mer eller mindre ätit upp Vincent Kompanys fotbollskarriär. Frågan är om han spelat sin sista match för City?





Vincent Kompany var redan som tonåring ett jagat villebråd för Europas toppklubbar. Han blev dock Anderlecht trogen fram till 2006 innan han bestämde sig för att lämna för Hamburg. Hans första säsong i Tyska ligan stördes av en skada och efter den andra säsongen bar det vidare till City som köpte honom för cirka 6 miljoner pund.



Fotbollsoraklet



Dock är det inte bara som spelare han är betydelsefull för Citys utveckling utan hans betydelse som lagkapten kan inte nog understrykas. City med och utan Kompany som mittback och pådrivare var under Pellegrinis tid i City påtaglig. Vinnie stod för mycket av strukturen i försvarsspelet och han lämnade ofta ett stort hål när han var skadad.



Skadorna har tyvärr varit många. Jag läste en sammanställning i november 2016 att Vincent varit skadad i 878 dagar nära tre hela säsonger under de åtta säsonger han spelat i City. Vid tidpunkten hade han ådragit sig 37 allvarliga skador varav 25 av dessa är vadskador. Tyvärr har de två senaste säsongerna inneburit att skadorna mer eller mindre ätit upp Vincents karriär. År 2016 var Vincent skadad under 260 dagar och är man borta så pass länge så är det svårt att erhålla kontinuitet i fotbollspelandet.



Alla minns vi säkert matchen i Champions Leauge mot Real Madrid när Kompany faller ihop utan att någon spelare fanns i hans närhet. Trots en omfattande rehab under hela sommaren med en mängd experter inkopplade lyckas Kompany inte hålla sig skadefri. Under innevarande säsong har det blivit spel i 3 ligamatcher och totalt har han lyckats fullfölja två matcher i nittio minuter.



Nu har det gått så långt att Guardiola inte tar ut honom i matchtruppen trots att han varit skadefri och fulltränad under 3-4 veckor. Pep har i en intervju medgivit att skadorna gjort honom tveksam till Kompany.



För egen del höjde jag på ögonbrynen när Vincent dök upp i klacken på nyårsafton när City mötte



2017-03-29 14:43:00

I en intensiv, chansrik och underhållande match kryssade Manchester City med Liverpool. Matchen slutade 1-1 men kunde lika gärna slutat 3-3 eller 4-4. Oavgjort får ses som ett rättvist resultat med alla parametrar inräknade.City slår ur underlägeEfter att förra säsongens uttåg i CL sa Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak: "Losing to Real Madrid at the Bernabeu in the semi-finals is OK. But I think what makes it difficult is I don't think we actually showed up for that game. I really feel bad because I think in both legs we left too much that we know we could have done that we didn't do. And that's what disappointed me." Jag undrar hur ordföranden resonerar angående årets uttåg?Säsongen skall definerasCity vann FA-cupmötet mot Middlesbrough med 2-0 efter mål av David Silva och Sergio Aguero och är vidare till semi-final.Hur kommer Guardiola prioritera matchen i FA Cupen?Kreativlöst City tappade viktiga poäng mot Stoke.Pep Guardiola får under onsdagen koncentrera sig på Manchester City och Premier League istället för att besöka Camp Nou och hoppas på ett mirakel när Barcelona skall vända steken mot PSG i Champions League på onsdagskvällen. Motståndet är de alltid lika svårspelade Stoke City.Manchester City tar genom en kontrollerad vinst med sig tre poäng hem till Manchester och skickar Sunderland ett steg närmre Championship.