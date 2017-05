City krossade Watford i säsongsavslutningen.

Ett offensivt City krossade Watford och kunde därmed säkerställa en tredjeplacering och direktavancemang till Champions League.

Offensivt City

City drog ner på tempot

Tredjeplatsen säkrad

Vilka har gjort sin sista match för klubben

0-55' Kompany23' Aguero36' Aguero41' Fernandinho58' JesusCaballeroFernandinho Kompany Otamendi ClichyTouréJesus Silva De Bruyne SanéAgueroSagna, Sterling, Gunn, Stones, Kolarov, Navas, IcheanachoDen uttagna startelvan var en offensiv sådan, Fernandinho förpassades till högerbackspositionen, således betyder det att Touré fick vara länken mellan försvar och mittfält. Givetvis känns det som att Pep verkligen tänker offensivt gällande uppställningen. Den inledande känslan som matchen ger mig är att City är hungriga och vill trycka in flera bollar i Watfords kasse, detta medan motståndarna inger en passiv känsla. Anledningen ligger säkerligen i att City har något att spela för, det vill säga att säkra tredjeplatsen och direktavancemang till CL, medan Watford har säkrat spel i PL till nästa säsong.City gör första halvlek till en mardröm för Watford, man är bättre i allt man gör, passningsspelet, rörelsen, duellerna, pressen, bollinnehavet. Redan i matchens första spelminut får jag känslan av att det kommer bli ett antal mål i denna match. Första halvlek gör sannerligen ingen tillrest Citysupporter besviken efter vackra spelmål av laget. Där bland annat(Två mål) samtgjort mål. City skall verkligen vara nöjda med hur man presterade i första halvlek, man fullkomligt kör över Watford och det ser ut som att motståndarna har gett upp totalt, detta likt den busvisslande publiken som visar sitt missnöje.Personligen ger det mig tillfredsställelse varje gångfår sätta pannan till, speciellt efter alla skadebekymmer som han haft. En spelare som betyder enormt mycket för denna klubb, både som spelare och ambassadör, som spelare inger han enorm trygghet i backlinjen. De få gånger som City har testats under första halvlek harvarit där och löst det.Till andra halvlek hade man önskat att City fortsatte som man avslutade första halvlek, istället valde man att dra ner på matchtempot rejält. Det var en lugn och kontrollerad halvlek för Citys del som innehöll kontroll gällande bollinnehavet. Trots att man drog ner på tempot lyckades man ändå göra mål på Watford, detta efter en briljant soloprestation av. Därmed fick inte Watford utstå den mardröm till halvlek som man fick uppleva under den första. Något man kan tacka sin målvakt för.Watford får till några målchanser, chanser där det rimligtvis borde vara mål. Däremot så gör försvaret samt målvakten en ypperlig insats, detta genom att störa, blockera samt rädda motståndarnas avslut på mål.Slutresultatet i dagens match resulterar i två saker 1) tre poäng, samt 2) tredjeplatsen säkrad. Därmed kommer Manchester City att spela i Champions League nästa säsong, detta genom att man lyckats direktkvalificera sig till tävlingen.Efter en stund av reflektion känner jag personligen att det är ett OK med en tredjeplacering denna säsong, givetvis jag likt andra supportrar satt högre mål. Däremot kan man ifrågasätta dessa mål, har vi supportrar tänkt för orealistiskt gällande Peps första säsong i City, möjligtvis kan det vara så. Däremot kommer kraven vara höga till nästa säsong, detta i och med att Pep har genomfört en säsong i Premier League . Till kommande säsong har vår huvudtränare ett års erfarenhet av ligan, därmed bör han ha lärt sig hur diverse olika lag fungerar. Sen kommer givetvis aspekten kring nyförvärv, Citysupporter eller inte, men det går inte ohört att Pep kommer göra radikala förändringar i truppen till nästa säsong.I veckan tackades en legend av, nämligen ingen mindre än. Frågan man kan ställa sig är vilka som kommer följa honom och lämna klubben under sommaren. I truppen finns det sex spelare som sitter på utgående kontrakt, en av dessa är Zabaleta, övriga spelare ärAlla spelare har gemensamt att man är över 30 år gamla, och man kommer med all säkerhet inte få förlängt kontrakt.Andra spelare vars kontrakt inte går ut men som det intensivt har spekulerats kring är,samt Fernando. Spelare som vi knappt har fått se spela under slutet av säsongen, vilket kan vara en anledning för alla dessa spekulationer.Pep valde även att inför säsongen skicka några spelare ut på lån, till dessa tillhör,samtMed all förmodan kommer alla fyra att lämna permanent till sommaren, därmed väntar en intensiv och spekulativt transferfönster för City. Både Pep och Txiki kommer arbeta hårt under den kommande sommaren, vilket är ett måste, för nästa säsong kommer varken supportrar eller ägare att vara nöjda med en tredjeplats.