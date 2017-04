City kryssade i London

I en chansrik och underhållande match kryssade City mot Arsenal efter mål av Aguero och Sane. Mustafi och Walcott målade för de röda.

5’ 0-1 Sane40’ 1-1 Walcott42’ 1-2 Aguero53’ 2-2 MustafiCaballeroNavas-Stones-Otamendi-ClichyFernandinho-De BruyneSterling-Silva-SaneAgueroBänk: Bravo, Kompany, Zabaleta, Nolito, Kolarov, Delph och Yaya.Avslut på mål: Arsenal 3-5 Manchester CityAvslut utanför mål: 6-6Bollinnehav 46-54Hörnor 3-8Sane kom till City förra sommaren och hans första period i klubben präglades av anonymitet. Både Sane själv och Pep har sagt att tysken hade svårt att anpassa sig till laget och staden i början, men i december vände allt för Sane och sedan dess har han möjligtvis varit lagets bästa spelare.I dagens match levererade han igen då han sprintade ifrån Bellerin och förvaltade De Bruynes fantastiska genomskärare på bästa sätt. Sane har nu gjort åtta mål på totalt 27 matcher och nästan varje match visar han att City verkligen gjorde rätt som satsade på honom. Effektiv är han dessutom, på sina senaste 13 avslut på mål har åtta resulterat i nätrassel, snacka om målsinne!Citys första kvart var fantastiskt bra och laget tog rättvist ledningen i den femte minuten. Men allt eftersom blev City sämre och resterande del av första halvlek var Arsenal det något bättre laget. Pep var inte nöjd när han pratade om insatsen: ”After the first half when we scored a goal we forgot a little bit to play. We are here to play with the ball, a desire to take the ball and play. And we miss a little bit - forgot a little bit to do that. That’s why in the first half Arsenal was better. Of course we had the chance to make the counter-attacks, but we missed easy balls, and when you do that you cannot control the ball. We play better when the team is going down. When the team is down and the results after, we react because everything is lost and we react in a good, good way. To handle a situation at 1-0, we are not comfortable, not yet. Not yet to handle that. But we will be better, we will improve in the future about that.”För att vinna Premier League måste man prestera bra och vinna mot lag som både är i toppen och botten av tabellen. Dessvärre är det något som City inte lyckats med den här säsongen. City har spelat åtta matcher mot lag som är i topp sex och bara lyckats vinna två matcher. I övrigt har det blivit tre oavgjorda och tre förluster.Det går att jämföra med exempelvis senaste gången som City vann ligan 2013/14. Då vann City sex matcher, kryssade en och förlorade tre.En mycket positiv sak med helgens resultat är att varken Arsenal eller United vann, så lagen som ligger precis under topp fyra knappar åtminstone inte in någon poäng på City. Men i övrigt är det bara att konstatera att avslutningen på säsongen kan bli en rysare. Chelsea har ju sprungit ifrån, de joggar hem Premier League den här säsongen. Men annars är det fem lag som slåss om tre platser och för samtliga av City, United, Arsenal, Liverpool och Tottenham vore det en stor besvikelse att hamna utanför topp fyra och därmed inte få spela i Champions League nästa säsong. Men för två av dessa fem lag kommer det bli en stor besvikelse för och just nu är det United och Arsenal som ser ut att gå en jobbig sommar till mötes. City innehar för tillfället fjärdeplatsen och United som ligger på femte plats är fem poäng bakom, dock med en match mindre spelad än City och vi får ju heller inte glömma att det ska spelas ett Manchesterderby till!Antagligen kommer det avgöras i sista omgången gällande vilka två av de förväntade topplagen som kommer hamna utanför topp fyra.