2017-04-05 21:00

Chelsea - Manchester C

2-1



En bild säger mer än tusen ord efter ännu en missad målchans

City räckte inte till mot Chelsea

City har genomgående under hela säsongen haft problem i de båda straffområdena. I det defensiva straffområdet har det läckt in för enkla mål och i det offensiva straffområdet har laget inte varit tillräckligt effektivt. I 2-1 förlusten på Stamford Bridge var det samma visa återigen…

Chelsea 2-1 Manchester City

10’ 1-0 Hazard

26’ 1-1 Aguero

35’ 2-1 Hazard



Citys startelva:

Caballero

Navas-Kompany-Stones-Clichy

Fernandinho-Delph

De Bruyne-Silva-Sane

Aguero



Bänk: Bravo, Zabaleta, Fernando, Sterling, Nolito, Kolarov och Yaya.



Statistik från Livescore

Avslut på mål: Chelsea 5-8 Manchester City

Avslut utanför mål: 5-5

Bollinnehav: 43-57

Hörnor: 2-9



Svag defensiv insats

City har genomgående haft problem med en svag defensiv. På målvaktspositionen har Pep orsakat ett kaos, varken Stones eller Otamendi har funnit sig tillrätta och Kompany har varit skadedrabbad. Då har vi inte ens talat om ytterbackarna…



Mot Chelsea stod i alla fall någorlunda stabila Caballero och Kompany var för ovanligheternas skull 100 % frisk. Men vad hjälpte det, för som vanligt haglade misstagen i defensiv zon. Chelseas 1-0 mål är riktigt horribelt om man ser det ur ett defensivt perspektiv. Fernandinho tappar fullkomligen bort Hazard och har noll koll på honom. Att släppa en spelare av Hazards klass så tydligt är oacceptabelt, Fernandinho! Dessutom gör Kompany ett misslyckat blockförsök, jag tror att han gör mer skada för Caballero i det fallet än nytta, dessutom missar han bollen. Caballero lägger sig på tok för tidigt och lyckas därför inte ta en boll som går rakt på honom. Bedrövligt målvaktsspel som skulle få vilken tränare som helst att gå i taket!



Chelseas blir även bjudna på andra målet då Fernandinho (igen!) på tok för enkelt drar ner Pedro i ett läge där han lika gärna kunde fått tagit något steg till och passat eller skjutit. Men som vanligt är Fernandinho hetare än han borde vara och när han är det i defensivt straffområdet blir det alltid bra!

Svaga defensiva insatser har den här säsongen varit som en pest för City som de inte tillfrisknat från än…



Ineffektiv offensiv insats

Om försvarsspelet är för dåligt så är anfallspelet det också. Som vanligt skapar City mängder av chanser, problemet är dock att för många av dem får räknas i kategorin ”halvchanser” och det är sällan sådana resulterar i mål.



Dock skapade City ett par farliga lägen men som vanligt ser det i avslutningslägena ut som att berörda spelare inte lagt en enda minut på avslutsträning under hela den förbaskade säsongen! Sane fick ett friläge serverat av Silva i första halvlek – bollen rakt på Courtois! I början av andra halvlek nickar Kompany – i ribban! Strax efter får Fernandinho ett fantastiskt läge på volley mitt framför mål – bollen upp på översta raden på läktaren! Sedan genomlider man ett ytterst oproduktiv period mellan 50:e och 90:e minuten och sedan är det dags igen! Aguero får ett bra läge på pass från Nolito – bollen rakt på Courtois! Avslutningsvis får Stones matchens kanske bästa läge, efter en hörna har han bara att lägga in bollen i öppet mål – men efter en felträff seglar bollen retfullt över ribban!



Det är helt otroligt! En kavalkad av missar – igen! Dags att planera in lite avslutningsövningar på träning Pep och inte bara köra förbaskat kortpassningsspel och rondo hela tiden?!?!?!



Men City gjorde ju trots allt ett mål, hur gick det till? Jo, genom typ tidernas målvaktsbjudning från Courtois… En felträff rakt ut i banan kunde sedermera Aguero förvalta efter att Courtois gjort bort sig igen och släppt en enkel målvaktsretur rakt ut i banan på Silvas skott.

Efter alla fantastiska lägen är det helt otroligt att det är vad som krävs för att City ska göra mål…



Pep reagerade för sent – Conte reagerade rätt

Silva var mycket bra i första halvlek och hade ett övertag på Chelseas mittfält. Det såg givetvis mästartaktikern Conte och saboterade det hotet genom att byta in



Nä, men seriöst! I 78:e(!!!) minuten gör han sitt första byte när De Bruyne går ut mot Sterling. I 84:e minuten går Sane ut mot Nolito. Då satt Yaya kvar på bänken hela matchen…



Pep gjorde ingenting för att förändra matchbilden. Conte neutraliserade Citys största hot genom ett taktiskt drag. Någonstans känner jag mig som Citysupporter så jäkla besviken och blåst på konfettin.



Pep har en trupp att laborera med, men i stora drag utnyttjar han den inte. Iheanacho får inte ens spela, Nolito får fem minuter någon gång ibland, Navas får chansen som högerback och Yaya spelar allt eller inget.

Du måste kunna så jäkla mycket mer än det här, Pep!



Skadade spelare tillbaka

Den här matchreflektionen är till bredden fylld av negativitet men jag tycker åtminstone att jag har fog för det jag skriver. Men två positiva saker tar jag i alla fall med mig från matchen och det är att Fabian Delph och



Varmt välkomna tillbaka båda två!



Hur påverkar detta striden om CL-platserna?

Den här omgången innebar blandade resultat sett ur Citys perspektiv. Kryss för United och



Tottenham på andra plats är nu hela sju poäng framför City, på lika många matcher spelade. Liverpool är två poäng framför men med en match mer spelad. Bakom City, alltså på femte och sjätte plats, hittar vi Arsenal och United. De ligger båda fyra poäng efter City, som dock har en match mer spelad.

Chelsea-Manchester C Thibaut Courtois

Kurt Zouma

David Luiz

Gary Cahill

Cesar Azpilicueta

N'Golo Kante

Cesc Fabregas

Marcos Alonso

Pedro

Diego Costa

Eden Hazard



Avbytare

Nathan Ake

Michy Batshuayi

Asmir Begovic

Ruben Loftus-Cheek

Nemanja Matic

John Terry

Willian

Willy Caballero

Jesus Navas

Vincent Kompany

John Stones

Gael Clichy

Fernandinho

Fabian Delph

Kevin De Bruyne

David Silva

Leroy Sane

Sergio Aguero



Avbytare

Claudio Bravo

Fernando

Aleksandar Kolarov

Nolito

Raheem Sterling

Yaya Toure

Pablo Zabaleta



2017-04-05 23:42:42

City har genomgående under hela säsongen haft problem i de båda straffområdena. I det defensiva straffområdet har det läckt in för enkla mål och i det offensiva straffområdet har laget inte varit tillräckligt effektivt. I 2-1 förlusten på Stamford Bridge var det samma visa återigen…