Assistkungen De Bruyne levererade två nya assist

City tog en stark seger på påskafton

City fortsätter rada upp starka resultat på bortaplan. På påskafton besegrades Southampton med 3-0 efter en mycket stark andra halvlek av Guardiolas gäng.

Southampton 0 – 3 Manchester City

55’ 0-1 Kompany

77’ 0-2 Sane

80’ 0-3 Aguero



Citys startelva

Bravo

Navas-Kompany-Otamendi-Clichy

Fernandinho

De Bruyne-Silva-Yaya-Sane

Aguero



Bänk: Caballero, Zabaleta, Kolarov, Fernando, Sterling, Garcia och Iheanacho



Statistik från Livescore:

Avslut på mål: Southampton 1-5 City

Avslut utanför mål: 4-7

Bollinnehav: 41-59

Hörnor: 4-8



Seg första halvlek

I andra halvlek stod City för en mycket bra prestation men första halvlek funkar nog utmärkt som botemedel för personer med sömnproblem. Fram till den 35:e minuten hände egentligen ingenting förutom att Aguero fick två bra chanser att förvandlas till halvchanser genom svaga avslut. Första 35 minuterna var helt enkelt ett riktigt sömnpiller. Men sista tio minuterna av halvleken blev mer underhållande och den intensivare perioden började med att Silva brände ett kanonläge efter Agueros inlägg. Silva hade egentligen bara att lägga in bollen mellan två täckande Southampton-spelare, men spanjoren behöll inte kylan utan avslutet gick utanför mål.



Men i den 36:e minuten brände det till rejält. Yaya stod för en mycket bra genomskärare till Sane som blev fri mot Forster. Dock dök målvakten ner mot Sanes ben och fällde honom på så vis. Otroligt nog pekade domaren inte på straffpunkten utan mot hörnflaggan. Återigen blir City blåsta på en någorlunda given straff och domaren får vara glad för att City ändå vann matchen klart för annars hade den här situationen varit en given diskussionspunkt i de flesta matchanalyser.



Mycket bra andra halvlek

I den 54:e minuten fick City en hörna efter att Forster tippat Navas distansskott över mål. Hörnan förvaltades på bästa sätt av Vincent Kompany som nickade in 1-0 till de tillresta bortasupportrarnas stora förtjusning. Det går nog inte att föreställa sig vilken glädje Kompany måste känna efter detta viktiga mål. Captain fantastic har haft en allt annat än bra säsong då han återigen varit mycket skadeförföljd.



Southampton imponerade inte alls i dagens match och hade mycket svårt att komma till farliga lägen. Men i den 72:a minuten kunde faktiskt Yoshida nå högst på ett inlägg och leverera Southamptons första skott på mål. Nicken gick rakt på Bravo men otroligt nog räddade han ett avslut!



Men denna nick var det enda av någorlunda värde som Southampton förmådde att skapa mot det annars mycket stabila Cityförsvaret. I den 77:e minuten satte Sane spiken i kistan efter en snabb omställning. Silva passade till De Bruyne som avancerade flera meter innan han levererade bollen till Sane som från fritt läge kunde avgöra matchen. Tre minuter senare kom även 3-0. De Bruyne stod för assisten ännu en gång när han levererade ett fint inlägg till Aguero, som otroligt nog nådde högre än både Soares och Stephens när han nickade in Citys tredje mål för dagen.



Många positiva spelarinsatser i City

Nog för att Bravo inte testades nämnvärt. Men när han går igenom en sådan här mardrömssäsong måste det kännas fantastiskt för honom att hålla nollan och gå av planen med en 3-0 seger. Det hör ju faktiskt till saken att han räddade ett skott den här gången!



Bravo behövde som sagt inte slita ut sig nämnvärt och det ska han främst tacka mittbacksparet Kompany och Otamendi för som båda stod för stabila insatser. Kompany gjorde även det ack så viktiga första målet och Otamendi vann de flesta närkampsduellerna mot Southamptons spelare. Båda var nästintill prickfria.



Sett över 90 minuter är det svårt att påstå att Sane, Silva, Aguero och De Bruyne imponerade. Men sista kvarten exploderade de och annars sega De Bruyne stod för två assist medan Aguero och Sane levererade varsitt mål. Silva hade sedan innan slagit hörnan som Kompany satte.



City sätter press på Arsenal, United och Liverpool.

Tottenham och Chelsea har ju som bekant sprungit ifrån övriga motståndare i tabelltoppen. Men dagens seger innebär att City hoppar förbi Liverpool till tredje plats, en poäng före Klopps gäng på lika många matcher spelade. Dessutom väntar under söndagen en svår uppgift för Liverpool då de möter West Bromwich på bortaplan.



Arsenal är nu hela tio poäng efter City, dock med två matchen mindre spelade och om inte United vinner morgondagens stormatch mot Chelsea så är de sju poäng bakom City, med bara en match mindre spelad.



Med andra ord, dagens starka seger borta mot Southampton är ett stort statement för City i jakten på en plats i topp 4!

Southampton-Manchester C Fraser Forster

Cedric

Jack Stephens

Maya Yoshida

Ryan Bertrand

Steven Davis

Pierre Hojbjerg

James Ward-Prowse

Dusan Tadic

Nathan Redmond

Manolo Gabbiadini



Avbytare

Sofiane Boufal

Martin Caceres

Jordy Clasie

Mouez Hassen

Shane Long

Cuco Martina

Jay Rodriguez

Claudio Bravo

Jesus Navas

Vincent Kompany

Nicolas Otamendi

Gael Clichy

Yaya Toure

Fernandinho

Kevin De Bruyne

David Silva

Leroy Sane

Sergio Aguero



Avbytare

Willy Caballero

Fernando

Aleix Garcia

Kelechi Iheanacho

Aleksandar Kolarov

Raheem Sterling

Pablo Zabaleta



