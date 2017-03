Dålig insats resulterar i kryss mot Stoke

Kreativlöst City tappade viktiga poäng mot Stoke.





Citys elva: (4-1-4-1)



Caballero

Sagna-Otamendi-Kolarov-Clichy

Fernandinho

Navas-De Bruyne-Yaya-Sané

Aguero



Bänk: Bravo, Zabaleta, Nolito, Delph, Silva, Stones, Iheanacho



Brist på kreativitet

City har under den senaste perioden visat upp bra form och har flera vinster på raken, ikväll tog dock denna svit slut. Den stora bristvaran ikväll är att det saknas kreativitet på planen, visserligen kan det ha att göra med att spelarna är trötta på grund av hårt matchande. Men ikväll valde Pep att rotera i startelvan, vilket betydde att Silva fick infinna sig på bänken fram tills andra halvlek, något som resulterade i att vi inte kom upp i samma kreativa nivå. Silva kom att bli inbytt en bit in under andra halvlek och det märktes direkt vilken stor betydelse han har för City, genast började vi hitta luckor i Stokes mittfält samt försvar. City kommer till avslut i bra lägen men dessvärre har man inte marginalerna med sig ikväll, vilket kostade oss två poäng.



Stoke genomför en bra match

Stoke håller sig till sin matchplan och gör det strålande, man ligger kompakt med laget och ser till att inte ge oss yta centralt. Vid snabb bollerövring attackerar man direkt och hoppas på att trycka in ett mål, något vi sett flera lag göra mot oss. En spelare i Stoke som är värd att lyfta upp för sin insats är Martins Indi, en strålande insats från han sida som resulterar i att han får en våra viktigaste spelare att försvinna ur matchbilden. På ett effektivt sätt tar han bort Aguero totalt från matchbilden, detta genom att helt enkelt punktmarkera honom när bollen kommit till hans fötter. Varenda gång när bollen nådde Aguero så var Martins Indi och flåsade i nacken på honom, Aguero hade tydliga problem i dagens match och det är helt klart en utav hans sämre matcher denna säsong.



Plan B

2017-03-08 23:33:12

