Effektivt Everton förnedrade City

Som Citysupporter vet man att ett besök på Goodison Park sällan brukar vara roligt. Det har de senaste åren för det mesta blivit jobbiga poängtapp men dagens drabbning blir svårförträngd där Everton piskade upp City med hela 4-0.

City hade pressen på sig inför matchen då samtliga toppkonkurrenter tagit stora segrar under lördagen. Detta lade upp en på förhand riktigt vass startelva som innehöll samtliga fixstjärnor i form av Aguero, Kevin De Bruyne David Silva , Raheem Sterling och Yaya Touré. Zabaleta tog en roll på mittfältet och i backlinjen fick vi äntligen se en match utan Guardiolas favorit Kolarov. Många Cityfans, inklusive undertecknad har länge gapat om att Kolarov måste bänkas, tyvärr blev det knappast bättre utan honom. Everton som har grovjobbaren Gueye iväg på afrikanska mästerskapet valde att starta med unge Tom Davies istället för Uniteds tidigare storvärvning Morgan Schneiderlin. I övrigt hade de ett normalt sett vanligt lag med den alltid lika farlige Lukaku längst fram.I matchens inledning skulle bollen tidigt i nät när Mirallas stötte in bollen på en fin passning av Coleman men flaggan höjdes helt korrekt. Istället skulle City trycka på för ett ledningsmål och chansen kunde ha kommit från 11 meter när Sterling tog emot en fin passning av De Bruyne, dribblade av målvakten men kapades istället och Clantenburg valde att inte dömma någon straff. Därefter skulle firma De Bruyne och Sterling skapa ännu en bra chans när ett fint inlägg slogs av Kevin. Raheem Sterling löpte helt perfekt men lyckades inte få till ett bra avslut. Bara någon minut senare slog Kevin ytterligare en magisk smörboll in till David Silva som istället för att lägga in bollen valde att försöka dribbla. Riktigt onödigt för det gick precis som allt Silva försökte med idag - åt skogen.Denna ineffektivitet skulle straffa sig när Everton ställde om. Den unge Tom Davies bröt en boll på offensiv planhalva och hittade fram en fin genomskärare till Kevin Mirallas som i sin tur lade in den snyggt till Lukaku och sedan stod det 1-0 till hemmalaget.City ville svara snabbt och hade en chans när De Bruyne slog ett hårt inlägg mot Aguero som var nära att hitta fram till efter att ha dragit ner Funes Mori och frågan är om målet hade godkänts ifall Aguero hunnit dit. Strax därefter hade Sterling ett skott med vänsterfoten precis utanför krysset och innan halvleken blåstes av skulle Sagna komma upp fint på huvudet men nicken stannades på mållinjen av Tom Davies.Andra halvleken började på värsta tänkbara sätt när Stones inte lyckades få undan bollen och Barkley letade sig fram till Mirallas som tryckte in 2-0 lågt och välplacerat. I samband med målet filmades Pep Guardiola in och han såg trött, uppgiven och helt ointresserad ut. Det är nästan så man saknar Pellegrinis mysiga och nervösa leenden vid baklängesmål.Matchens första gula kort delades ut till Mason Holgate efter att ha kapat ner Sterling fult. Följande frispark stod Silva för och ni förstår själva att det blev helt ofarligt. Sedan valde Guardiola att agera och tog ut Zabaleta för att få in ännu en anfallare i form av Iheanacho.Först i den 70e minuten kunde man få lite hopp när Sagna skadade sig vid en hörnsituation och man fick se den serbiske konungen Kolarov börja byta om för att frälsa, tyvärr kunde Sagna spela vidare och Kolarov fick sitta kvar på bänken. Minuten senare fick man se att Aguero fanns på plan när han tog ett lågt skott utanför straffområdet som Robles tippade till en hörna. Även Yaya Touré skulle ha en fin frispark som Robles kunde plocka vid krysset.Sedan började den ultimata förnedringen när matchens bästa spelare Tom Davies drog sig upp på högerkanten och klackfintade sig läckert förbi Yaya Touré och Clichy som bägge två hamnade i korvkön, Tom Davies fick sedan tillbaka bollen i djupled och chippade elegant över Bravo in till 3-0 och jag hoppas personligen att den unge killen får behålla sitt mål. Något Lukaku inte verkade unna honom när han försökte sno målet.City verkade inte ens intresserade utan Otamendi fokuserade istället på en Hollywood-karriär när han kastade sig spikrakt bakåt efter att Lukaku gått upp i bröstet. Men istället för en Oscar så fick både Otamendi och Lukaku varsin ostskiva. I det allra sista i matchen kunde en ung debutant vid namn Lookman trycka in 4-0 mellan benen på Bravo efter att Stones stått för en pinsam miss.Eftersom jag har svårt att ta fram tre framstående spelare ut bortalaget går jag igenom spelare för spelare lite snabbt.Bravo - Everton har 4 skott under hela matchen och gör 4 mål. Det är svårt att få ett godkänt betyg då som målvakt. Ser allmänt bollrädd ut och idag kunde man likaväl haft ett mjölkpaket i målSagna - Var aktiv offensivt och nära att nicka in en boll. En av få som inte var usel idag.Otamendi - Tokrusar allt för mycket och många gånger blir det avgörande brytningar men tyvärr blir det många missade markeringar och försvarsmisstag.Stones - Klarade inte av återkomsten till Goodison och hade inte psyket för att klara av Evertonklackens hån. Gjorde sin sämsta match i Citytröjan.Clichy - Allt för klen och mesig i försvarsspelet men bidrar iallafall med bredd i offensiven.Zabaleta - Ovan position men jobbar hårt och över hela planen. Hade på sina 62 minuter mer djupledslöpningar än Aguero och vanligtvis brukar det vara ett bra betyg.Yaya Touré - Passningssäker och stabil med boll, tyvärr helt orörlig och oduglig i spelet utan boll.Sterling - Var en av våra bästa spelare idag och ville mycket. Mycket löpningar och försöker utmana mycket, men ibland vill det sig inte bara.De Bruyne - Matchens bästa spelare i första halvlek och hade Silva och Sterling satt sina chanser hade matchen varit avgjord. Tyvärr helt osynlig i andra halvlek.Silva - Dags att bänka den nonchalante lille spanjoren. Tog personligt rekord i felpass och sumpade en fantastisk chans. Det gör ont i hjärtat att se Silva så dålig.Aguero - Såg hans namn i startelvan men såg han inte på planen förrens några minuter i andra halvlek där han hade två halvdåliga avslut som knappt var nära. Skall vi vinna titlar måste Aguero vara bra i mer än var tionde match.Iheanacho - Inbytt i andra halvlek och hade inte mycket rätt, förstatouchen var ständigt värdelös men försökte löpa och kämpa men det blev en match han tidigt vill glömma.Att Guardiola bara gör ett byte under matchen när man ser hur ointresserade Aguero och Silva är. Vad sänder det ut för signaler? Jag har svårt att se hur Sané eller Navas skulle göra det sämre idag. Kanske hade de kunnat bidra i vår tragiska offensiv idag. När spelare är så nonchalanta måste man som tränare sätta ner foten. Tyvärr känns de som att Guardiola slutat bry sig. Från att ha tränat Barcelona och Bayern Munchen och haft smekmånader till att komma till Premier League så måste man inse att det inte alltid är enkelt. Det är hur du löser såna problem som visar hur bra tränare du är. Jag skulle bli förvånad om han bänkade Aguero eller Silva i nästa match och gör han inte det skulle det göra mig vansinnig om de hade samma inställning som idag.En stor eloge till Tom Davies som visade att han kommer stanna kvar i Premier League. Även om jag inte tycker 4-0 speglar matchbilden så handlar det mycket om att vara effektiv och ta sina chanser och det är därför Everton vinner så överlägset idag. Frågan är vad Guardiola skall hitta på för att vända detta och om han ens bryr sig längre? Vissa stunder verkar han mer intresserad av att bråka med media och prata om pension. Kanske inte riktigt det lugnande besked man vill ha som supporter när ett lag underpresterar.