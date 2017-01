En närmre titt på U18.

Förra säsongens U16-lag blev inför säsongen uppflyttade till U18, som med finess och teknik har tagit U18-ligan med storm.

Tränaren

Inför säsongen 16/17 lämnade Jason Wilcox sin tjänst som huvudtränare för U18, istället tog han sig an positionen som huvudansvarig för spelarutveckling inom akademin. Det spekulerades vilt kring vem det var som skulle ta över efter Wilcox, en del hel namn kopplades samman med oss. Valet föll på 42-årige Lee Carsley som sedan tidigare har gedigen erfarenhet kring ungdomsfotboll genom erfarenheter från bland annat Coventry, Brentford och Englands U19.



Valet av Lee Carsley har i efterhand visat sig vara ett otroligt bra val, vilket tydligt kan ses på resultaten hos U18. Men framförallt hur spelare har utvecklats under hans tid som huvudtränare. Exempelvis har han fått Dele-Bashuri (mittfältare), att bli en mer bekväm och passningssäkerspelare med bollen. Förra säsongen förlitade sig Dele-Bashuri mycket på sin fysik, otroligt imponerande sådan bör tilläggas. Hans roll i matcher handlade mest om att pressa motståndare och erövra boll, men numera har han lagt till elementet att han kan fördela bollen vidare till sina lagkamrater.



Jag hoppas att Lee Carsley väljer att stanna hos City i många år framöver, arbetet han gjort med U18 som helhet har varit helt fenomenalt.



Truppen

Man valde inför 16/17 säsongen att flytta upp U16-laget för att bilda ett nytt U18-lag. Någon kanske tror jag överdriver gällande det som skall skrivas, men årets upplaga av U18 är en guldgeneration. Under mina år som supporter har jag upplevt en del ungdomslag, bland annat 07/08 upplagan med legendariska Jim Cassel som huvudtränare. Ett lag som vann FA Youth Cup den säsongen och där många av spelare har lyckats skapa sig goda karriärer, Sturridge, Trippier, Mee med mera. 07/08 upplagan må ha vunnit FA Youth Cup, men talangmässigt är man inte i närheten av det 16/17 upplagan har visat.



Jag hade framförallt velat lyfta fram en del av truppen där det finns allra mest talang, nämligen mittfältet. När man ser spelare såsom Jadon Sancho, Phil Foden, Colin Rosler, Ian Carlo Poveda, Matt Smith, så blir jag helt förbluffad över hur exceptionellt bra teknik man har, detta trots deras ålder. Under matcherna så har motståndarna ingen som helst chans att hänga med, ibland känns det som att det är herrar mot pojkar som spelar. Något som bland annat kan ses på resultaten som U18 levererat.



Pep är ofta och tittar på matcherna som U18 och övriga ungdomslag spelar, vilket märks då flera spelare från ungdomslagen redan varit uppe och tränat med seniortruppen. Något man bör tänka på är att några av spelarna enbart är 16 år, vilket är ganska imponerande. En 16-åring som imponerat är Phil Foden, efter imponerande insatser i U18 samt EDS belönades han med plats på avbytarbänken i Citys andra möte mot Celtic i CL.



Resultat

2016 visade sig vara ett fantastiskt år för U18, två upplagor (15/16 samt 16/17) såg till att det endast blev en förlust under hela kalenderåret. Tråkigt nog kom förlusten i FA Youth Cup finalen mot Chelsea, där slutresultatet blev 4-2 till Chelsea. Otroligt imponerande att gå ett helt kalenderår utan förlust i ligan, däremot anser jag att den andra halvan av kalenderåret har varit mest imponerande. Inte överraskande nog är det 16/17 upplagan som stått för den halvan.



Sedan ligastarten i augusti har man hunnit spela 18 ligamatcher. U18-laget har på dessa 18 matcher vunnit 14 och spelat 4 oavgjorda, vilket har resulterat i att man leder tabellen med 46 inspelade poäng. Men det som är allra mest imponerande i mitt tycke är målskillnaden som ligger på 44+, totalt har man gjort 61 mål och släppt in 17 i ligaspelet, vilket betyder att man hittills är bästa i ligaspelet gällande det offensiva samt det defensiva spelet. Nedan presenteras slutresultat från U18-lagets samtliga ligamatcher, från säsongspremiären till den senaste spelade.



City – West Brom 1-1

Everton – City 1-3

City – Liverpool 7-0

Blackburn – City 1-1

City – United 2-0

Sunderland – City 0-4

City – Derby 3-1

Newcastle – City 1-2

Middlesbrough – City 0-4

City – Wolverhampton 6-1

City – Everton 4-4

West Brom – City 0-2

United - City 2-2

Blackburn – City 1-4

City – Stoke 5-2

City – Sunderland 2-0

Wolverhampton – City 2-5

City – Newcastle 4-0



Avslutande tankar

Jag vet inte hur pass insatta alla är i ungdomsfotboll, men detta U18-lag är en mycket speciell grupp. Det är den allra bästa ungdomsupplagan jag varit med om som citysupporter, vi är verkligen lyckligt lottade att ha all denna potential i ett och samma lag. Om allt går rätt till, kommer vi i framtiden att se flera av dessa unga grabbar representera City som seniorspelare.

2017-01-30

2017-01-30

2017-01-26

2017-01-20

2017-01-16

2017-01-15

2017-01-14

2017-01-06

2017-01-05

2017-01-02

2017-01-01

