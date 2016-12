Hull 0 - City 3

Trots en bedrövlig insats i första halvlek, men även stora delar av andra halvlek, lyckades City få med sig alla tre pinnar i bortamatchen mot Hull.

Först halvlek

Andra halvlek

Summering

Efter att domaren blåst igång matchen, märks det snabbt vad för typ av matchbild det kommer vara. City tar kommandot i matchen och har inom loppet av tio minuter ett bollinnehav på 81 %. Hull väljer att ligga lågt och kompakt med sitt lag, för att sedan invänta tillfällen för kontring.I den 16:e matchminuten tvingas Pep till sitt första byte i matchenser ut att ha fått en smäll på sitt högraknä och blir därmed utbytt, in kommer iställetCity hittar ingen rytm i sitt spel, ett lågt tempo samtidigt som rörelsen bland spelarna är alldeles för dålig. Något som resulterat i att det hittills skapats få chanser från City, men när det väl har skapats chanser har det varit skott utanför boxen.har i den 19:e matchminuten ett svagt skott på mål, inga som helst problem för målvakten i Hull.är aktiv igen i den 33:e matchminuten, detta genom ett fint väggspel medsom skjuter iväg ett svagt skott. Ett skott som målvakten enkelt plockar.City kunde blivit straffade i den 39:e matchminuten,gör bort sig totalt ochfår utrymme och tid att slå in ett inlägg från högerkanten. Inlägget är av bra kvalité, men turligt nog lyckasfå en fot på bollen före Hullspelaren.Hull gör det svårt för City, detta trots att man har 72% av bollinnehavet när halvleken är färdigspelad. Man lyckas inte skapa några klara chanser, det är enbart skott utanför boxen som hittills inte gett någon utdelning. Till andra halvlek hoppas jag att Pep tar fram hårtorken, det är alldeles för lågt tempo när vi har bollen. Även rörelsemönstret bland spelarna är under kritik, det behövs mer rörelse så att vi lyckas skapa ytor för varandra. Men framförallt måste vi få igångtill andra halvlek.Inledningsvis har Hull startat halvleken bättre, man vågar flytta fram laget mer, något som resulterat i att matchen blivit mer öppen, vilket kan passa City utmärkt. Tilläggas bör att Hull skapar en hel del oro för City som tvingas försvara sig allt mer.Med lite tur kunde City haft ett mål i den 52:e matchminuten,får tid och utrymme att sikta in sig medan försvararna i Hull sover. Dessvärre träffar bollen stolpen…Hull har tagit över matchen, vilket har resulterat i ett taktiskt byte av Pep i matchminut 56. Ut kliversom haft en svag prestation denna dag, in springersom förhoppningsvis kan trycka in ett mål. City skall vara glada att det inte står 1-0 till Hull, i den 58:e matchminuten kommer ett inspel därär ute och hänger tvätt, däremot äruppmärksam i sitt försvarsspel och lyckas nicka undan bollen på mållinjen. City har blivit tillbakatrycka av Hull som just nu har hittat en fin rytm i sitt spel, om det fortsätter lär det säkerligen inte dröja länge innan Hull lyckas trycka in ett mål.En vacker individuell prestation avdär han slinter sig förbi ett par spelare innan han blir fälld i straffområdet, har resulterat i att City blivit tilldömda en straff i den 71:e matchminuten. Fram kliver erfarnesom inte gör något fel och trycker in sitt tredje mål för säsongen.till City!!!Hull jagar ett kvitteringsmål och det finns stora ytor för City att arbeta med, något man väljer att utnyttja. I den 77:e matchminuten vinneren härlig duell innan han passar vidare bollen tillsom driver bollen framåt i innan han spelar den vidare tillpå högerkanten.som i sin tur slår en direktpassning motsom trycker in bollen i mål! Ett fantastiskt vackert anfall ochtill City är ett faktum!!Pep utnyttjar sitt sista byte i den 87:e matchminuten, ut kliversom har haft en godkänd insats, in kliversom förväntas säkra upp centralt.I matchens sista minut fårbollen ute på vänsterkanten, han väljer att sätta in attackläge och driver bollen i en hög fart framåt. Han skjuter bollen mot boll, som touchar på en Hullförsvarare och in i mål. 0-3 till City!Efter Sterlings mål väljer domaren att blåsa för slutsignalen i den 93:e matchminuten. Slutresultat 0-3 till CityCity tar tre friska poäng i och med dagens resultat. Däremot gör vi en bedrövlig första halvlek och stora delar av andra halvlek är under kritik. City hittar ingen rytm i sitt spel, och ännu en gång bevisar vi att vi har det svårt mot lag som väljer att ligga lågt och kompakt med sitt försvar. Däremot är vi från och med matchminut 70 och fram till slutsignalen riktigt bra!