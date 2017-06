Hur ser det ut i EDS inför kommande säsong?

En ny säsong innebär förändring, även på akademisidan.

Bör lämna permanent

Bör lånas ut

Bör stanna i EDS

Förra säsongen hade EDS allt i egna händer, i sista omgången stod Liverpool för motståndet. Något som visade sig vara för tufft då man förlorade med 3-2. Därmed avsluta man på en andraplats, istället var det Everton som korades som mästare 2016/2017 i Premier League 2. Under augustimånad börjar återigen säsongen, en konstant återkommande fråga som alla supportrar ställer sig själva är – Hur ser det ut nästkommande säsong?När det kommer till vårt kära EDS kommer det mot all förmodan att ske stora förändringar, dessa förändringar kommer främst märkas av genom att spelare lämnar samt att nya spelare tillkommer. För att vara mer specifik gällande nya spelare så gäller detta ungdomar som flyttas upp från U18-laget. En stor majoritet av spelarna som förra säsongen representerade U18 har redan varit uppe och spelat med EDS, därmed bör det inte heller komma som en chock att många kommer tillhöra EDS när säsongen har officiellt blåsts igång.Om en helt ny grupp flyttas upp till EDS betyder det också att spelare kommer försvinna, antingen permanent till en annan klubb eller på lån, detta för att ta ytterligare steg i sin fortsatta fotbollsutveckling. I detta inlägg kommer en djupdykning ske, det vill säga kring vilka som bör lämna permanent, vilka som bör lånas ut, och avslutningsvis vilka som har nytta av att göra en säsong till i EDS., målvakt. (Klubben har bekräftat att han lämnar på free transfer), försvarare. (Klubben har bekräftat att han lämnar på free transfer)försvarare. (Klubben har bekräftat att han lämnar på free transfer)mittfältare. (Borde fundera kring om han skall fortsätta spela fotboll. Läkare har kommit fram till att han lider av någon form av hjärtproblem. Hur mycket man än älskar fotboll är det inte värt att sätta livet till), anfallare. (Sitter på utgående kontrakt och är inte tillräckligt bra för seniortruppen. Klubben lär troligtvis sälja för att tjäna någon slant på honom), mittfältare. (Likt Faupala är Boadu inte tillräckligt bra för seniortruppen. Han är en av de äldsta i EDS men används endast som rotationsspelare. Förhoppningsvis kan intresse finnas i de lägre engelska divisionerna), försvarare. (Har varit tidigare varit ute på lån, senast med Heerenveen där speltiden var begränsad. Bör lämna klubben i sommar.försvarare. (Horsfield har även han varit ute på diverse lån, men tiden är nu kommen för honom att ta steget till en ny klubb och fortsätta sin utveckling. Borde ha gott om intresserade klubbar), försvarare. (Förutsatt att han väljer att skriva på ett nytt kontrakt med klubben bör Tosin lånas ut omedelbart. Finns dock en risk att han försvinner permanent då det bland annat spekulerats kring att Everton och Tottenham är intresserade av att värva honom)försvarare. (Lånades förra säsongen ut till Bury i League One. Kan mycket väl hamna i League One eller Championship kommande säsong), anfallare. (Efter diverse skadeproblem är det på tiden att Ambrose kommer ut på lån. Kommer mot all förmodan spela i Erdevise nästa säsong. Antingen i NAC Breda eller i FC Twente som båda är intresserade)mittfältare. (Likt Ambrose finns det intresse för Kongolo i Erdevise. NAC Breda sägs ligga närmast.anfallare. (Lagets bästa målskytt denna säsongen, vilket säkerligen kommer resultera i intressenter. Däremot finns chansen att han stannar ett halvår och lånas ut vid årsskiftet istället), mittfältare. (NAC Breda har identifierat Isaac som en av spelarna man vill ha som yttermittfältare)mittfältare. (Fick gott om speltid under sin sejour med NAC Breda, däremot levererade han inte enligt förväntningarna som låg på hans axla. Viktigt att han återigen kommer ut på lån. Bör finnas intresserade klubbar i Championship samt League One)mittfältare. (Spelade halva säsongen med EDS, där han som vanligt imponerande. Därefter lånades han ut till NAC Breda där han snabbt växte fram som en nyckelspelare. Sägs vara intresserad av att återigen lånas ut till NAC), mittfältare (En lyckad sejour i FC Twente har resulterat i att klubbar från Championship är intresserade av att locka över honom. Det spekuleras kring att Celina tillsammans med City bestämt sig för Ipswich mittfältare (Den lille spanjoren har en imponerande säsong bakom sig efter att blivit uppflyttad till EDS inför säsongen. Spekuleras kring att han kommer lånas ut till Girona i och med deras uppflyttning till den spanska förstaligan)försvarare (Det har gått drygt två år sedan Humphreys fick chansen av Pellegrini under en av försäsongsmatcherna mot Real Madrid. Han har kliv framåt i sin utveckling sedan dess, men för att ta ytterligare några är tiden kommen för en utlåning. NAC Breda sägs vara hans klubbadress kommande säsong)mittfältare (Årets spelare i EDS är redo för seniorfotboll, likt många andra av spelarna sägs han vara nära att skriva på ett låneavtal med NAC Breda den kommande säsongen), målvakt. (Tog över i målet efter att O’Brien stack ut på lån. Kommer med all förmodan vara förstavalet i EDS och tredjemålvakt i seniortruppen)målvakt. (Gjorde någon enstaka match förra säsongen. Bör stanna ett år till då det finns goda chanser att konkurrera med Grimshaw om speltid).försvarare. (Har fått begränsat med speltid i EDS. Hade mått bra av att stanna ytterligare ett år för fortsatt utveckling), försvarare. (Duhaney är ett intressant fall, detta på grund av att jag ser honom som en outsider till att slå sig in på en av ytterbackspositionerna till seniortruppen. Har det som krävs av en modern ytterback när det gäller offensiven, har dock egenskaper som behöver förbättras defensivt. Jag hoppas han stannar tillsvidare, visar det sig att Pep inte ger honom chansen under försäsongen bör han lånas ut)försvarare (Har haft oturen på sin sida och åkta på diverse skador under säsongen. Förhoppningsvis kommer han frisk och kry till försäsongen och är redo för att ta revansch)mittfältare. (Presterade bra under säsongen. Kommer behöva växa ytterligare och ta kommandot som båda ledare och en av nyckelspelarna i truppen)försvarare. (I och med att Tosin och Cameron förhoppningsvis lånas ut, betyder det att Charlie kommer kliva fram som ett av förstavalen på mittbackspositionen)mittfältare (Många offensiva pjäser kommer med all förmodan lånas ut. Javairo har goda chanser att växa fram som en viktig spelare i offensiven. En utmaning som han borde vara redo att ta sig an)