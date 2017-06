Hur ser det ut i U18 inför kommande säsong?

En ny säsong innebär förändring, även på akademisidan.

Tränarposten

Vilka flyttas upp till EDS

Vilka bör stanna i U18

Säsongen 2016/2017 var som helhet återigen en positiv säsong för U18. Man kom att inleda U18-ligan exceptionellt, i den norra divisionen slutade man på en förstaplats. Vad som imponerade på mig allra mest är hur man vann den norra divisionen, det vill säga genom imponerande offensiv samtidigt som man var stabila defensivt. Under de tjugotvå matcher som spelades slutade man på femtiofem poäng, vilket är nio poäng före United som tog andraplaceringen.Det är enkelt att ge beröm till U18 för deras offensiva samt defensiva prestationer, men för att berömmen skall anses berättigad är det av betydelse att presentera statistik. Om man inleder med offensiven är det antal gjorda mål under säsongen som ses som kvittot till om man spelar offensivt eller inte. Såhär såg topp tre ut i norra divisionen. (1)70 (2)63 (3)50. Sju mål fler än United samt hela tjugo fler än Liverpool, vad som enligt mig varit mest imponerande är att vi i kombination med flest gjorde mål också släpper in minst antal mål. (1)22 (2)27 (3)Vi var under den gångna säsongen utan tvekan det bästa laget i den norra divisionen, när det däremot kom till slutspelet höll det inte hela vägen. Det blev en respektabel tredjeplacering där Chelsea slutade som vinnare, likväl åkte vi på en förlust i finalen av FA Youth Cup, även där segrade Chelsea. Men som helhet har säsongen däremot varit bra, många av ungdomarna har tagit stora kliv i sin fotbollsutveckling. Något som givetvis är huvudmålet, men det är alltid kul att se detta i kombination med troféer. Men hur kommer det se ut nästa säsong?Tanken med denna text är att likt inlägget som publicerades förra veckan angående EDS, är att göra en djupdykning kring hur det kommer se ut i U18 till den kommande säsongen. Hur ser det ut på tränarposten, vilka kommer flyttas upp till EDS, och avslutningsvis vilka som kommer stanna i U18 ytterligare en säsong.Inför säsongen anställdes Lee Carsley, en skicklig ungdomstränare med gott rykte. När denna anställning offentliggjordes blev jag exalterad som bara den. Jag skrev ett inlägg om U18 förra året, mer specifikt handlade det om att det är den bästa ungdomsupplagan jag någonsin skådat inom City. Men likväl ägna jag en del av texten till att hylla Carlsey och hans tidigare arbeten som ungdomstränare. Bland annat hoppades jag på att han skulle stanna hos oss i många år framöver, något som nu enligt spekulationer inte kommer vara fallet. Flera källor med god insikt hos City har rapporterat att Carsley har sagt upp sig från sin tjänst. Anledningen till uppsägningen sägs handla om personliga anledningar, för att vara mer specifikt rör det sig om pendlingen som han dagligen genomgår. Det många inte är vetandes om är att hans son, Colin, har Downs syndrom. Pendlingen har resulterat i att han inte har kunnat tillbringa lika mycket tid med sin son och sägs vara grunden till hans beslut gällande uppsägningen.City har ännu inte gått ut offentligt med något, men det bör vara något som sker inom snar framtid. Nu väntar administrativt arbete kring att identifiera vem det är som bör ta över efter Carsley. En sak som är säker är att det blir svårt att hitta en ungdomstränare av Carsleys kaliber, han har utfört ett exemplariskt arbete under den korta tid han varit hos oss.Det finns spelare i U18 som per automatik kommer flyttas upp till EDS på grund av reglerna som FA har implementerat. Reglerna lyder som följande. Klubbar får inte använda akademispelare som är äldre än 18 eller som fyller 19 under säsongen. Det finns dock ett undantag för målvakterna, det vill säga får man ställa upp med målvakter som fyllt 19 år.Följande spelare kommer nästa säsong att tillhöra EDS på grund av åldersregeln.försvarare.mittfältare.försvarare.mittfältare.försvarare.Men sen finns det också akademispelare som jag anser bör flyttas upp till EDS, detta på grund av att man inte längre har något att vinna på att spela mot ungdomar i sin egna ålder. Chansen för stagnation finns. Även om jag är kritisk mot U23-ligan och dess upplägg är det i alla fall bättre att få speltid mot spelare som är äldre, om man har tur kan det till och med finnas seniorspelare uttagna i motståndarnas startelva.Följande spelare bör flyttas upp till EDS till kommande säsong.försvarare.mittfältare.mittfältare.försvarare.mittfältare., försvarare.mittfältare.mittfältare.mittfältare.anfallare.Tilläggas kan att många av dessa spelarna besitter en hög kvalité för sin ålder. Framförallt Phil Foden och Jadon Sancho är två unga akademispelare som klubben tror väldigt mycket på. Till den grad att det bör ske diskussioner om Sancho och Foden skall vara i EDS nästa säsong, kanske vore en utlåning till Erdevise ett bättre alternativ för fortsatt utveckling.målvakt., målvakt.mittfältare., försvarare.försvarare.Att flytta upp någon av målvakterna kommer inte vara en möjlighet då EDS redan besitter två målvakter. Istället kommer Sokol och Muric att återigen dela på ansvaret. Pozo och Frimpong är två spelares som jag räknar kommer vara nyckelspelare kommande säsong. Två spelare som under säsongen fått gott om speltid trots att man varit några år yngre än de andra. Exempelvis startade Frimpong ett antal matcher som 15-åring och därmed spelat mot motståndare som varit uppemot tre år äldre än honom.Givetvis kommer nästa års upplaga att bestå av många nya spelare i truppen, vilka dessa spelarna är återstår att se. Att följa ungdomslagen i England är enligt mig otroligt kul, men vi supportrar som bor utanför Englands gränser blir begränsade i den mån att vi inte får tillgång till ungdomslagen i de lägre kategorierna. Turligt nog har dagens teknologi resulterat i att man i alla fall fått tillgång till Premier League 2 samt U18-ligan, detta då klubbarna själva sänder sina matcher antingen genom sin hemsida eller Facebook. Avslutningsvis vill jag önska Citysupportrar och övriga supportrar en fortsatt trevlig midsommarhelg samt en stabil återhämtning inför den kommande arbetsveckan.