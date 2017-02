Imponerande vinst mot Hammers.

En fullständigt dominant insats av City resulterar i tre poäng mot Hammers.

Första halvlek:

Andra halvlek

Avslutande tankar

Startelvan (4-1-4-1)CaballeroSagna, Stones, Otamendi, Kolarov,TouréSane, De Bruyne, Silva, Sterling,Gabriel JesusAvbytarbänken: Bravo, Kompany, Zabaleta, Navas, Fernandinho, Delph, Aguero.Det är en typisk inledning av City under matchens första tio minuter tar man genast kommandot när det gäller bollinnehavet. Hammers ligger kompakt med sitt lag, samtidigt som man förlitar sig mycket på Carrol och Antonio genom att lägga långbollar. Carrol har hittills vunnit ett par närkamper som resulterar i bollinnehav för Hammer, kan bli en jobbig afton för Cityförsvararna.Citys första chans till att göra mål uppstår på en frispark i den 12:e matchminuten, en frispark som tilldelas City efter attdribblat sig förbi ett par Hammersspelare innan han fälls.kliver men det är en dåligt slagen frispark av serben.Matchens första mål kommer i den 16:e matchminuten. City slår till Hammers på kontring, bollen erövras snabbt och genast sätterfart och driver bollen framåt ända fram till boxen. Han spelar ut bollen tillsom direkt spelar den tillbaka,gör ingen besviken och sätter bollen i mål, 0-1 till City!City slår till ännu en gång, återigen är det genom en kontring. City erövrar bollen snabbt,hittarute på vänsterkanten som genast sätter fart min sin imponerande fart. Han kommer förbi ett par spelare innan han slår in den mot straffområdet, bollen skär igenom Hammersförsvaret ochär först på bollen och skjuter in den i mål. 0-2 till City!!Hittills har det avklarats 28 minuter av matchens första halvlek, City dominerar matchbilden totalt. Är otroligt imponerad över hur laget spelar idag, framförallt är det lagets offensiv som får mig att stundtals tappa andan. En otroligt vacker fotboll vi hittills har fått beskåda denna afton.City fortsätter att visa sin dominans,läser spelet och vinner bollen, därefter slår han en genomskärare som letar sig fram tillsom spelar fram bollen tillsom därmed får göra sitt allra första mål för klubben! 0-3!!Domaren blåser i den 47:e matchminuten i visselpipan och därmed är första halvlek avklarad.City har visat upp en fantastisk fotboll, framförallt är det den nybildade trionochsom har dominerat totalt. Hammers tycks inte ha funnit någon lösning till hur man skall stoppa City denna afton, något man bör resonera kring i halvtid, för om det fortsätter såhär lär trion säkerligen vara på hugget för att skapa fler mål.Det dröjer inte länge innan halvlekens första chans uppstår, återigen är detsom bryter sig loss och slår ett fantastiskt inlägg moti den 48:e matchminuten. Dessvärre missar han bollen, en bra möjlighet som gått till spillo.I den 65:e matchminuten slås det en fantastisk djupledsboll avtill, han visar upp sin imponerande snabbhet och hinner först på bollen. Fintar sig förbi sin försvarare i boxen innan han blir fälld, straff tilldömd till City. Fram kliversom under säsongen visat sig vara en pålitligt straffskytt, han gör inga som helst misstag. 0-4Pep väljer att göra sitt första byte i den 68:e matchminuten, ut kliveroch in kliversom är tillbaka efter sin avstängning.I den 72:e matchminuten gör Pep sitt andra byte, denna gång är detsom kliver av planen efter en fenomenal insats. In kommerDet allra sista bytet från Pep kommer i den 80:e matchminuten, ut klivenoch in kliversom får lite speltid efter lång tid av skadefrånvaro.Tempot i matchen är inte detsamma som i första halvlek, City tar det lugnt och kontrollerar matchen trots att målchanserna har uteblivit. Hammers försöker trycka in ett mål så att man kan lämna arenan med någon form av värdighet. Hittills har dock Caballero inte haft mycket att göra, men det som kommit mot mål har räddats.Domaren blåser i visselpipan och slutresultat för matchen blir 0-4 till City.En dominant vinst för City som fullständigt krossat Hammers på bortaplan. Vad som fick mig att höja på ögonbrynet, likväl andra citysupportar att höja på sina ögonbryn var den nybildade trion bestående avoch. Helt otroligt vilken prestation dessa unga män står för, nu vet jag inte vem som officiellt vunnit matchens lirare, men det hade kunnat vara vem som helst av dessa tre. Med snabbhet och rörlighet pulveriserade man Hammersförsvaret, det fanns ingen som helst chans att stoppa dessa herrar denna afton.Även försvarsspelet såg stabilt ut idag, min teori är att det är på grund av. Han må inte ha lika bra passningsfötter som, men vadvisar upp i mitt tyckte är ledarskap. Han styr sin försvarslinje fint och det är en tydlig kommunikation mellan backlinjen, något som det tycks varit bristvara på tidigare.Nästa omgång möter vi Swansea på hemmaplan, jag hoppas att Pep väljer att 1) fortsätta med trion längst fram och 2) återigen starta medi målet. När det gäller trion, betyder det attåterigen hamnar på bänken. Han fick ett litet inhopp på cirka tjugo minuter i dagens match, men dessvärre ser jag ingen vilja från honom. Han ser nonchalant ut, ser ingen anledningen till varför han skall få en startplats framför någon i trion som alla är fullständigt fenomenala idag.