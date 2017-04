2017-04-02 17:00

Arsenal - Manchester C



Inför Arsenal - Manchester City

Slaget om Wenger Trophy!





Vi som håller på



Inför dagens match saknar vi Jesus och Gundogan men annars skall alla vara tillgängliga trots lite skavanker på Sterling och De Bruyne. Den stora frågan är om



Arsenal saknar definitivt Peter Cech, Lucas Perez och



Ändå skall vi (City och undertecknad) dit igen om tre veckor för FA-cupsemin på Wembley. Det känns som en mycket viktigare match än dagens så därför kan jag leva med 1 poäng och en halvsur Wenger efter som får prata om sitt kontrakt medans Pep fortsätter och bygga vidare för framtiden. Med det sagt önskar jag Arsenal all lycka till i kampen om deras titel och jag höjer ett glas för Wenger när man petat bort United igen. Oss kommer man aldrig komma ikapp oavsett dagens resultat.

Arsene Wenger har efter drygt 20 år i Arsenal lyckats föra laget till en stabil 6e plats med häng på United och 5e platsen. För att lyckas vinna sin årliga trofé bör man vinna sina tre hängmatcher på Liverpool för de övriga topp tre lagen har man svårt att nå. Eller jag utgår ifrån att Arsenal inte vinner idag men gör man det så skiljer det bara fyra poäng upp till oss och då har man en match mindre spelad. När det gäller Wengers framtid så måste han naturligtvis få bestämma själv när han skall sluta. Han har ändå varit längre i klubben än nästan alla supportrar. Det är han som tagit fram supportrarna och jag tvivlar på att många minns Georgie Grahams magic hat. I Sverige finns säkert några inbitna gooners som började heja på laget pga den magiske Limpar och då var Arsenal laget det enda röda laget man gillade mest pga att de andra var avskyvärda.Vi som håller på Manchester C ity håller inte på med trams som Wenger out utan här är det bara kärlek mot tränaren hela tiden möjligtvis med undantag för Steve Coppell och hans hemska assiterande som sen tog över. Pep Guardiola har ärligt talat fått en del kritik på slutet men jämfört med Wenger är det ingenting. Kan också bero på deras hantering av media. Hade förmånen att se presskonferensen i Göteborg när lagen möttes i den så kallade Supermatchen och Wenger var väldigt trött och gnällig och han framstår nästan alltid så men det beror säkert på behandlingen han får. Pep är mer framåt och charmig men kan bita till när det behövs men vem vet, sitter han kvar i 20 år kanske han blir mer lik Wenger. Fergie blev ju bara surare och bittrare med åren men det blir iofs alla Unitedtränare där Mourinho är bitterheten själv.Inför dagens match saknar vi Jesus och Gundogan men annars skall alla vara tillgängliga trots lite skavanker på Sterling och De Bruyne. Den stora frågan är om Vincent Kompany kommer få speltid. Jag hoppas av hela mitt hjärta att han nu anses helt frisk och att Pep är redo att slänga in han i hetluften. En Kompany i form för resten av säsongen vore ett lyft för hela laget och garanterar en topp 3 plats. Tyvärr tror jag inte han får chansen trots att han är frisk och då är frågan om han anses vara en risk eller om han helt enkelt inte platsar. I min värld skall han spela men i tränarens värld är Kolarov en mittback. Resten av backlinjen vill jag helst ha Arsenalfri då det inte håller att spela med Wengers avlagda ytterbackar Sagna och Clichy. Drömmen vore Zabaleta, Kompany (Otamendi), Stones och Kolarov men det kan även bli Fernandinho som ytterback för att ge plats för Yaya på mitten. Normalt är Sané, Silva, De Bruyne och Sterling givna bakom Kun Agüero men av taktiska skäl kan någon offras för en mer defensiv inriktad mittfältare som Fernando.Arsenal saknar definitivt Peter Cech, Lucas Perez och Santi Cazorla men kan få tillbaka Mesut Özil och Alexis Sanchez och det är ju inga dåliga spelare. Tror vi är en av klubbarna dit Alexis kan gå i sommar och om Wenger får bestämma så säljer han gärna till City. Vi måste alltså fortsätta att backa Arsene och kanske hjälpa till så att han får behålla jobbet. Tror på ett oavgjort målsnålt resultat även om statistiken säger annorlunda. de senaste 7 matcherna har gett ett snitt på 3,86 mål och på de 19 senaste matcherna har Arsenal 12-6-1 så det är inget bra ställe för oss men å andra sidan är Norra London sällan ett bra ställe för någon.Ändå skall vi (City och undertecknad) dit igen om tre veckor för FA-cupsemin på Wembley. Det känns som en mycket viktigare match än dagens så därför kan jag leva med 1 poäng och en halvsur Wenger efter som får prata om sitt kontrakt medans Pep fortsätter och bygga vidare för framtiden. Med det sagt önskar jag Arsenal all lycka till i kampen om deras titel och jag höjer ett glas för Wenger när man petat bort United igen. Oss kommer man aldrig komma ikapp oavsett dagens resultat.

0 KOMMENTARER 465 VISNINGAR 0 KOMMENTARER465 VISNINGAR RICHARD

2017-04-02 13:11:24

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester C

Manchester C

2017-04-02 13:11:24

Manchester C

2017-03-29 14:43:00

Manchester C

2017-03-19 22:30:26

Manchester C

2017-03-18 17:05:00

Manchester C

2017-03-16 11:25:24

Manchester C

2017-03-15 07:37:00

Manchester C

2017-03-11 20:25:00

Manchester C

2017-03-10 16:29:00

Manchester C

2017-03-08 23:33:12

Manchester C

2017-03-08 08:05:02

ANNONS:

Slaget om Wenger Trophy!Under de två sista säsongerna har skadorna mer eller mindre ätit upp Vincent Kompanys fotbollskarriär. Frågan är om han spelat sin sista match för City?I en intensiv, chansrik och underhållande match kryssade Manchester City med Liverpool. Matchen slutade 1-1 men kunde lika gärna slutat 3-3 eller 4-4. Oavgjort får ses som ett rättvist resultat med alla parametrar inräknade.City slår ur underlägeEfter att förra säsongens uttåg i CL sa Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak: "Losing to Real Madrid at the Bernabeu in the semi-finals is OK. But I think what makes it difficult is I don't think we actually showed up for that game. I really feel bad because I think in both legs we left too much that we know we could have done that we didn't do. And that's what disappointed me.” Jag undrar hur ordföranden resonerar angående årets uttåg?Säsongen skall definerasCity vann FA-cupmötet mot Middlesbrough med 2-0 efter mål av David Silva och Sergio Aguero och är vidare till semi-final.Hur kommer Guardiola prioritera matchen i FA Cupen?Kreativlöst City tappade viktiga poäng mot Stoke.Pep Guardiola får under onsdagen koncentrera sig på Manchester City och Premier League istället för att besöka Camp Nou och hoppas på ett mirakel när Barcelona skall vända steken mot PSG i Champions League på onsdagskvällen. Motståndet är de alltid lika svårspelade Stoke City.